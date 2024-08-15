Почти 2 года прошло с момента публикации моей статьи Инструкция как обновить Windows Vista до самой последней версии 6.0.6003.21666 от 13-09-2022.

С тех пор кое-что изменилось в процессе обновления этой легендарной операционной системы. Неизменным остается одно - Windows Vista продолжает получать ежемесячные пакеты обновлений через Центр обновлений Windows, и продолжаться это будет до 13 января 2026 года.

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Люди натыкаются на старую инструкцию и не могут в полной мере обновить Windows Vista, так как в старых статьях не описаны новые нюансы. Поэтому в связи со сложившейся ситуацией было принято решение выпустить обновленную инструкцию.

Описывать процесс я буду на примере Windows Vista Ultimate x64 Ru. Сперва просто устанавливаем систему и активируем как обычно. Ах этот старый ламповый установщик Vista, почему нельзя сейчас сделать так же красиво? Установщик нам не врет, когда говорит, что Vista – правильный выбор.

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Далее нам понадобится скрипт обновления UpdateVista-v0.01.0077-20240612.7z

Скачать можно тут - https://forums.mydigitallife.net/attachments/updatevista-v0-01-0077-20240612-7z.67823/

или тут https://vk.com/s/v1/doc/w4jM_b7H3yhb1mvBC1UZpiNWQbBBUWVDX5znZrmjXCAW-185oIY

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В нем запускаем 1c-Populate-Full.bat. Этот файл создаст 16 каталогов. Далее запускаем 2-Download-Extract. Этот скрипт скачает все что нужно. Просто подождем пока он закончит.

Получился каталог общим размером 3 Гб. Закидываем его в висту и запускаем 3-Waves. Этот скрипт установит последовательно все патчи, которые были в июне 2024 года, более новых версий скрипта на момент написания статьи не было. Там будут все возможные официальные «плюшки» от Microsoft, которые вам бы пришлось качать и устанавливать вручную – это максимальная версия .NET Framework, максимальная версия Internet Explorer, библиотеки DirectX 11, приложения Windows Ultimate Extras и многое другое. Так происходит установка.

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После установки первой волны обновлений система автоматически перегружается. В момент перезагрузки видно, как устанавливаются обновления.

После перезагрузки автоматически стартует установка второй волны обновлений.

Потом будет волна три-четыре-пять. Пробуем запустить Центр обновления и получаем ошибку 80072EFE, что логично.

А теперь нам понадобится интересный скрипт WSUS Proxy. Качать тут -

https://gitlab.com/stdout12/adns/uploads/b2f257ffb4cb3d4d367809b314a25374/WSUS_Proxy_NT6.7z

Эта штука помогает Центру обновлений Windows находить те самые обновления в каталоге Microsoft. Без нее уже, к сожалению, ЦО работать не будет. Просто запускаем его, и пока он работает в фоне ищем обновления в ЦО как и раньше. Но WSUS Proxy не будет работать просто так, будет ошибка: php.exe error msvcr110.dll. Придется скачать и установить библиотеки отсюда https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=30679

Нужно качать версию x86. Также советую установить Silverlight, при установке он включит обновления для других программ Microsoft.

Следуя инструкции сперва запускаем Add_wsus.cmd, потом Run_wsus.cmd и разрешаем доступ сеть в Firewall. Затем включаем поиск обновлений как обычно. Вы всегда должны запускать WSUS_Proxy_NT6\Run_wsus.cmd перед поиском обновлений. Выгладит это вот так – пока Центр обновления ищет обновления в окне WSUS Proxy отображаются запросы к серверам Microsoft.

После недолгого ожидания Центр обновления Windows Vista предложил мне установить свежий накопительный пакет за август 2024 года KB5041850.

На этом обновление системы закончено. Как можно видеть на скриншоте версия системы стала 6.0.6003.22825. Кстати, хочу порекомендовать несколько полезных программ для Vista. На этом же скриншоте вы можете видеть программу AIDA64 7.35.7000. Самая последняя версия работает на Vista. Программа показывает все сведения о системе.

Теперь пару слов об антивирусе. Самый лучший антивирус для этой системы – фирменный Microsoft Security Essentials. Он прекрасно работает до сих пор и получает свежие антивирусные базы. Скачать MSE нужно тут - https://files.simplix.info/mseinstall.exe. Чтобы одновременно с антивирусом установить базы сигнатур, нужно положить файл рядом с установщиком – mpam-fex64.exe – скачать можно по ссылке https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=87341. Чтобы MSE продолжал работать в центре обновлений Windows нужно запретить установку обновления KB3205972. В итоге получилось вот так.

В качестве браузера рекомендую установить Supermium 124.0.6367.245 - https://github.com/win32ss/supermium/releases/tag/v124. Это браузер на движке Chromium с поддержкой всех последних технологий.

В качестве растрового редактора рекомендую установить Paint.NET версии 3.5.11. Это крайняя версия, поддерживающая Vista.

Для запуска Java приложений можно установить последнюю доступную для Vista версию Java 9.0.4.

В качестве офисного пакета я рекомендую Microsoft Office 2010. Его Aero-интерфейс идеально подходит для Vista. Это максимально возможная версия офисного пакета от Microsoft для Vista. Несмотря на кажущуюся устарелость этот пакет справится с любыми офисными задачами.

В качестве файлового менеджера советую последнюю версию Total Commander 11.03. Все версии этой программы поддерживают Windows Vista.

И последняя программа – это WizTree 4.20. Все версии программы поддерживают Vista. Программа наглядно показывает какие файлы занимают больше всего места на диске.





Пишите в комментариях - кто здесь еще пользуется Vista?