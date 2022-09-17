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Приветствую всех любителей Windows Vista. Эта система живее всех живых, она по сей день получает свежие обновления безопасности. И если вы ностальгировали по этой системе до сего дня и не решались ее установить по причине ее небезопасности, то данный мануал позволит вам установить на нее все обновления. На сегодняшний день – это, не побоюсь этого слова, лучшая инструкция по обновлению Vista. Эта инструкция во многом совпадает с https://www.comss.ru/page.php?id=10336, но она не полная, а здесь будут обновления вплоть до сентября 2022. Хотя по аналогии вы сможете обновлять Vista по этой инструкции до 2023 года, а может и дальше.

В данной статье я расскажу, как обновить Windows Vista до самой последней версии 6.0.6003.21666, включая самый свежайший апдейт - September 13, 2022—KB5017358 (Monthly Rollup). В моем примере я буду обновлять 64-битную версию, ибо в 32-битной нет смысла. Но если вы вдруг захотите обновить версию x86, то вам нужно будет скачать все 32-битные версии упомянутых патчей. Как меняются версии ОС в процессе установки патчей я буду смотреть в программе AIDA64.

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Для начала вам понадобится оригинальный чистый образ. Возможно он у вас есть на диске, а если нет – его легко можно найти и скачать в интернете. Устанавливаете систему на реальный компьютер или в виртуальную машину как обычно. Устанавливаете драйвера и активируете ее своим лицензионным ключом. В случае старых ноутбуков ключ для Windows Vista часто можно найти на нижней крышке корпуса. После установки каждого пункта – перезагружаете ОС.

Сразу после установки версия ОС 6.0.6002.18005. Центр обновления Windows при попытке поиска обновлений выдает ошибку 80072EFE.

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1. Устанавливаем корневой сертификат отсюда https://www.mediafire.com/file/0o2h3y16ekmtv2o/rootsupd.EXE/file

2. Устанавливаем KB971512 https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB971512%20x64%20vista

3. Устанавливаем KB2117917 https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB2117917%20x64%20vista

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4. Скачиваем IE9-WindowsVista-x64-rus.exe тут https://www.softslot.com/download-2499.html

или тут https://cloud.mail.ru/public/jGW5/iPREnDXqx и устанавливаем.

5. Устанавливаем поддержку SHA-256

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB2763674%20vista%20x64

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6. Устанавливаем KB3205638

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB3205638%20Vista%20x64

7. Устанавливаем KB4012583

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4012583%20Vista%20x64

8. Устанавливаем KB4015380

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4015380%20Vista%20x64

9. Устанавливаем KB4019204

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4019204%20Vista%20x64

10. Устанавливаем поддержку SHA-2

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4474419%20Server%20%222008%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%22%20x64

Сразу после этого обновления версия ОС сменилась на 6.0.6003.20555

11. Устанавливаем KB4493730

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4493730%20Server%202008%20x64

12. Устанавливаем KB5016129

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=kb5016129%20x64

13. Устанавливаем пакет подготовки к лицензированию ESU KB5016891

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=kb5016891%20x64

14. Сохраните данный текст как cmd файл.

2022-03 CSU Install Code (IE version 9.0.275)

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echo Expanding kb5011486-x64

mkdir .\tmp

expand.exe -f:*Windows*.cab *kb5011486-x64*.msu . >nul

expand.exe -f:* *kb5011486-x64*.cab .\tmp >nul

echo Installing kb5011486-x64

start /w PkgMgr.exe /ip /m:"%cd%\tmp\package_2_for_kb5011486~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum" /quiet /norestart

start /w PkgMgr.exe /ip /m:"%cd%\tmp\package_3_for_kb5011486~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum" /quiet /norestart

del /f /q *kb5011486-x64*.cab

rd /s /q tmp

Скачайте и сохраните рядом с CMD накопительное обновление безопасности для IE9 KB5011486 от 07.03.2022 отсюда https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB5011486%20Server%202008%20x64%209

После чего запустите cmd файл. Перезагрузитесь. О том, что все прошло хорошо можно узнать зайдя в свойства Internet Explorer. Там будет версия 9.0.275.

15. Устанавливаем Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 отсюда https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25150

16. Устанавливаем Microsoft .NET Framework 4.6.2 отсюда http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=780600

17. Скачайте Vista_SHA2_WUC.7z отсюда https://dl.comss.org/download/Vista_SHA2_WUC.zip (пароль 2020) и распакуйте. Запустите Install_WUC.cmd. Этот сценарий обновляет агент обновления Windows (wuaueng.dll) с 7.0.6002.18005 до 7.7.6003.20555. Далее запустите Patch_WUC.cmd и в нем — вариант № 1. Это позволит обнаруживать и устанавливать 64-разрядные обновления Windows Vista SP2. Если обновления не ищутся, запустите Patch_WUC.cmd еще раз и выполните поиск обновлений.

18. Загрузите Центр обновления Windows и выберите «Проверить наличие обновлений». Когда появится список обновлений Vista, установите их все. Центр предложил мне 197 важных и 2 необязательных обновления. Я установил все 199 предложенных обновлений. Повторяйте шаг № 18, пока не перестанут появляться обновления для Vista.

Чтобы включить обновления для других продуктов Microsoft, нужно установить какой-то из этих продуктов. Получить обновления других продуктов кликнув на ссылку в нижней части Центра обновления не поучится. Например, можно установить MS Office 2010 или MS Silverlight. Я для примера установил Silverlight 32-битную версию (64 бит не устанавливается), и он включил обновления других продуктов.

После включения дополнительных обновлений нашлось 8 обновлений для NET Framework. Security Essentials и Live устанавливать не стал. В итоге установились все возможные обновления кроме трех необязательных.

19. Зайдите в каталог Vista_SHA2_WUC и запустите Patch_WUC.cmd — вариант № 2. Это позволит обнаруживать и устанавливать 64-разрядные обновления Windows Server 2008. После включения этой опции центр обновлений нашел еще 68 новых обновлений. Установил их все.

20. Загрузите Центр обновления Windows, затем нажмите «Проверить наличие обновлений». Когда появится список обновлений Server 2008, установите их все. Повторяйте шаг № 20 до тех пор, пока не перестанут появляться обновления Server 2008. На этом этапе будет одно не устанавливаемое обновление NET Framework, это нормально.

21. Скачайте dotNetFx4_ESU_Bypass_Vista.7z https://gitlab.com/stdout12/adns/uploads/873fd392bef365910740c5e98a8adb21/dotNetFx4_ESU_Bypass_Vista.7z (пароль 2020) и запустите installer.cmd. После снова запустите поиск обновлений и неудачное обновление теперь установится.

22. Загрузите Центр обновления Windows, затем нажмите «Проверить наличие обновлений». Установите все важные обновления Microsoft .NET Framework, которые появляются или не удалось установить ранее.

23. Устанавливаем вручную сентябрьский ежемесячный накопительный пакет безопасности KB5017358 отсюда https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=kb5017358%20x64

После этого апдейта версия системы сменится на с тремя шестерками 6.0.6003.21666.

В дальнейшем названия ежемесячных пакетов, по мере того как они будут выходить, можно будет смотреть тут - https://support.microsoft.com/en-us/topic/september-13-2022-kb5017358-monthly-rollup-26ee81f4-dfcc-40e0-82a3-27d52ac42411

После вы сможете, по желанию, установить MS Office 2010 (более старшие версии уже не подучится установить). В качестве браузера рекомендую Yandex Browser с официального сайта. В нем работает YouTube и все современные сайты. Для тех, кто не хочет тратить время на обновления, можно скачать готовый образ, собранный по этой инструкции, по магнитной ссылке - magnet:?xt=urn:btih:DFEAD5FA699C02141C805B2D0F681B75B2F17C4F