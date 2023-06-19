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Как обновить все версии Windows от Vista до 11 в июне 2023 года

В этой статье я расскажу, как обновить все версии Windows начиная с Vista и заканчивая 11
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Зачастую люди перестают пользоваться старыми версиями Windows потому, что не могут их обновить до актуального состояния. Пользователи считают, что старыми системами пользоваться не безопасно, и вынужденно обновляются, даже если им не нравятся новые системы.

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Но это совсем не нужно делать. Если вас полностью устраивает функционал вашей операционной системы, то вы можете на ней спокойно остаться, получив самые свежие официальные обновления безопасности. На все операционные системы Microsoft, начиная с Vista до сих пор выходят обновления. Просто нужно знать, как их включить.

Далее я расскажу, как обновить каждую из систем.

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Windows Vista

Операционная система семейства Windows NT корпорации Microsoft была выпущена 30 января 2007 года. Основная поддержка прекращена 10 апреля 2012 года. Расширенная поддержка: Windows Vista SP2 прекращена 11 апреля 2017 года. И тогда-то пользователи приуныли, и стали нехотя переходить на семерку. И совершенно напрасно. Vista продолжает получать обновления.

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Для этого нужно настроить канал обновлений на обновления для Windows Server 2008, которые полностью подходят для Windows Vista.

Установить обновления просто – скачиваете архив со скриптами UpdateVista-v0.01.0055.7z отсюда https://forums.mydigitallife.net/threads/updatevista-from-sp2-to-2023-05-automatically.86648/. Первый скрипт формирует каталоги для обновлений. Второй скрипт скачивает все обновления в каталоги. Третий скрипт устанавливает обновления. После чего нужно зайти в обычный Центр обновления Windows и поискать обновления там. Если что-то нашлось – установить.

В результате у меня Vista обновилась до версии 6.0.6003.22113.

 

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Windows 7

Пользовательская операционная система семейства Windows NT компании Microsoft была выпущена 22 октября 2009. Основная поддержка прекращена 13 января 2015. Расширенная поддержка прекращена 14 января 2020. Платная поддержка прекращена 10 января 2023.

Но снова не стоит унывать. Поддержку обновлений своими силами продолжает вести украинский блогер simplix. Он делает цельный пакет обновлений под названием – «Набор обновлений UpdatePack7R2 для Windows 7 SP1 и Server 2008 R2 SP1», который может полностью обновить Windows 7 и Windows Server 2008 R2 до актуального состояния. Пакет предназначен для интеграции обновлений в дистрибутивы Windows 7 SP1 x86-x64 и Server 2008 R2 SP1 x64, а также их установки на рабочую систему. Программа установки работает с любой редакцией этих операционных систем, любой разрядности и на любом языке.

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В его блоге можно посмотреть историю изменений - https://blog.simplix.info/update7/#history

На сегодняшний день для обновления используется ветка обновлений для Windows Embedded Standard 7. На момент написания статьи последняя версия набора обновлений была 23.6.14.

Установить обновления просто – запускаете пакет обновлений и просто ждете.

В итоге у меня получилась версия системы 6.1.7601.26564.

 

Windows 8.1

Операционная система семейства Windows NT производства корпорации Microsoft выпущенная 17 октября 2013 года. Основная поддержка прекращена 9 января 2018 года. Расширенная поддержка прекращена 10 января 2023 года. В этом году поддержка закончилась, но есть поддержка Embedded 8.1 Industry, и обновления полностью совместимы. Нужно просто их включить. Для этого надо скачать скрипт отсюда https://forums.mydigitallife.net/threads/bypass-esu-blue.86548/

Лезем в реестр в ветку [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion] и там ставим "EditionID"="EmbeddedIndustry". Затем запускаем скрипт. Нужны привилегии TrustedInstaller. Чтобы запустить скрипт с такими привилегиями качаем NSudo Launcher отсюда

https://github.com/M2Team/NSudo/releases/latest вставляем в него путь к сценарию LiveOS-Setup.cmd и запускаем.

Далее заходим в Центр обновления Windows. Он найдет новые обновления. Устанавливаем их обычным образом и все. После установки обновлений моя 8.1 обновилась до версии 6.3.9600.21013. На скриншоте установлена тема Vista для Windows 8.1, поэтому такой стиль окон.

 

 

Windows 10 и 11

Это актуальные системы от Microsoft. Для их обновления ничего особенного делать не нужно. Достаточно просто подключить компьютер к интернету и обновления скачаются сами. Перезагрузка, и все готово.

На момент написания статьи моя Windows 10 обновилась до версии 10.0.19045.3086.

А Windows 11 обновилась до версии 10.0.22621.1848.

Как видите – ничего сложного. Вы можете продолжать использовать ту систему, которая вам нравится, не беспокоясь о безопасности.

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