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Как в Windows 10 установить тему Windows Vista - инструкция

Несмотря на то, что Windows Vista давно устарела технически, многие пользователи скучают по ее интерфейсу
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В данной статье я хочу рассказать, как в Windows 10 установить тему Windows Vista.

Несмотря на то, что Windows Vista давно устарела технически, многие пользователи скучают по ее интерфейсу. В Windows 10 и 11 многим не нравится их убогий интерфейс. Сама Microsoft пока что не планирует дать пользователям операционной системы Windows возможность вернуться к старому любимому интерфейсу, поэтому энтузиасты вынуждены брать все в свои руки.

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В сети интернет появился сайт https://r8p.teknixstuff.com/ на котором предлагается скачать и установить пакет стилизации Windows под названием Revert8Plus. На главной странице сайта нам обещают вернуть интерфейс Windows 7, эффекты стекла на границах окон, классические приложения Windows 7 (имеются в виду встроенные игры), классическую панель управления.

 

На момент написания этой статьи последняя версия пакета была 3.1.4, но авторы обещают вскоре выпустить более свежую версию, так как в установке еще не все проходит гладко и автоматически, кое-что еще приходится доделывать руками. Также многие компоненты уже устарели и имеют более свежие версии с очевидно исправленными ошибками и багами. Вероятно, когда вы будете читать эти строки уже выйдет новая версия, где будут исправлены найденные ошибки. В частности, данная версия у меня с ошибками установилась на Windows 11 – не было скругления в углах окон, не было новых/старых иконок. А на Windows 10 данная версия ставится отлично.

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Установка начинается прямо с сайта при нажатии кнопки. Эта кнопка копирует в буфер обмена команду: powershell iex(irm r8p.teknixstuff.com). Эту команду нужно выполнить в одноименном окне, которое всплывает при нажатии клавиш Win+R.

После того, как вы ввели команду, произойдет скачивание установочного пакета и начнется установка. У вас спросят лишь о том, какой стиль вы хотите применить. На выбор есть несколько вариантов, среди которых есть тема Windows Vista Theme. Ее я и выберу.

Далее нужно немного подождать, пока все установится и перезагрузиться. Далее идут моменты, которые мне пришлось сделать руками, и возможно в будущем все эти манипуляции будут внедрены в пакет.

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Я загрузился в среду WinPE Strelec. В загрузочной среде я скопировал в каталог Windows\system32 заранее скачанный скринсейвер Vista. Затем скопировал обои из Vista папки по умолчанию, переименовав оригинальные файлы.

Следующим шагом я решил заменить RetroBar на более свежую версию, так как в пакете идет более старая версия и она будет просить обновиться. RetroBar – это бесплатное приложение для тех, кто тоскует по «более простым временам». RetroBar телепортирует вас назад во времени, заменив современную панель задач Windows классическим стилем Windows 95, 98, Me, 2000, XP или Vista. Он может быть установлен на Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 или Windows 11.

Далее я обновил до последней версии AeroGlass под названием DWMBlurGlass. Поскольку эта программа висит в памяти, ее не получится обновить из под загруженной системы, поэтому мне и понадобилось загрузиться в WinPE. DWMBlurGlass добавляет пользовательские эффекты в строку заголовка глобальной системы, и может быть установлен на Windows 10 и Windows 11.

Затем я загрузился в систему как обычно. Я выбрал в "Параметрах экранной заставки" – Vista Logo Screensaver. Быть может, кто-то из вас помнит этот фирменный скринсейвер. Заставка показывает логотип Windows Vista в случайном месте экрана, чередуясь с линейным узором, который может быть знаком пользователям Windows Vista, поскольку заставка изначально (и исключительно) распространялась вместе с Виста. Никаких настроек звука в ней нет.

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Пакет не включил сам скругление углов окон, хотя должен был. Чтобы вернуть скругление я запустил программу Windows\Revert8Plus\applytheme.exe и стало красиво.

Следующее, что я сделал – переименовал "Computer" в "Мой компьютер".

Затем я решил изменить фото учетной записи, а ведь самое первое что предлагает Vista в конце установки – это выбрать аватар учетной записи. Я взял иконку из Vista. Следующим шагом в разделе "Персонализация – Цвета" я установил темную тему.

Затем я поменял Экран блокировки на тот, который был в Vista. Сравните как было и как стало.

Следующий шаг – это установить гаджеты 8GadgetPack. Приятные мини приложения впервые появились в Vista и исчезли в Windows 8. Жаль, что Revert8Plus не содержит в себе гаджеты. Я выбираю аналоговые часы, календарь, погоду и показ слайдов. 8GadgetPack – это бесплатный набор гаджетов. Цифра 8 в названии связана с тем, что пакет впервые появился вместе с выходом Windows 8. Сейчас доступна 37 версия пакета. В отличие от Metro-приложений, гаджеты могут получить доступ к полезной системной информации. 

MS Office 2024 с черной темой не конфликтует с Aero, но и не показывает прозрачный заголовок. В итоге получилась вот такая красота.

 

К недостаткам пакета можно отнести то, что для его установки нужен доступ в интернет. Даже если вы скачаете установщик заранее все-равно при установке он скачивает всякие файлы.

После установки ежемесячных обновлений прозрачность может пропасть. Тогда нужно просто запустить файл C:\Windows\Revert8Plus\applytheme.exe

Полный процесс того, как я устанавливал Revert8Plus можно посмотреть на видео:


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