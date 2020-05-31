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Выбираем лучший из 18 браузеров для Windows 10

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Сегодня мы протестируем различные браузеры для актуальной операционной системы Windows 10. Тестирование проводилось на версии Windows 10 Версия 1909 Сборка 18363.836.

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Так как операционная система является актуальной, то выбор браузеров для нее весьма велик, в отличии, например от Windows Vista. Тестирование проводилось на сайте browserbench.com с использованием трех тестовых пакетов: JetStream2, MotionMark и speedometer. Всего удалось протестировать 18 браузеров. В разных тестах первые места занимали разные браузеры. Кроме того, результаты всех тестов измеряются величинами. Поэтому для итогов было решено рассчитать средний балл по сумме трех тестов, так что лучший результат будет равен 100 баллам, и каждый тест внесет максимум 33,33% в общий балл.

 

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Первый браузер Internet Explorer версии 11.836.18362.0. Некогда легендарный и самый распространенный браузер не смог пройти ни одного теста. Поэтому получил ноль баллов во всех тестах.

 

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Второй браузер Lunascape версии 6.15.2.27564. Аналогично предыдущему не смог пройти ни одного теста и получает ноль баллов в каждом тесте.

 

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Третий браузер Opera Neon версии 1.0.2531.0. Это новый браузер от компании Opera, экспериментальная и перспективная разработка, это взгляд на будущее браузеров. Но, очевидно, пока пользоваться им невозможно. Тест JetStream2 пройти не удалось. Тест MotionMark показал 1,08, или 2,35 общий балл. Тест speedometer показал 35,8 или 15,76 общий балл. Итого по сумме трех тестов 18,12, что является очень низким результатом.

 

Четвертый браузер Microsoft Edge версии 44.18362.449.0. Этот браузер должен был стать лидером среди браузеров по мнению Microsoft, заменить Internet Explorer 11, но что-то пошло не так. Безусловно он лучше и быстрее, чем IE11, но ненамного. Первый тест пройти не смог и получает 0 баллов. Во втором тесте набрал 1,08 или 2,35 в общем зачете. В третьем тесте

 

Пятый браузер Orbitum версии 56.0.2924.89. Первый тест пройти не смог. Во втором набрал 3,99 или 8,7 балла. В третьем тесте набрал 38,2 или 16,82. Итого общий бал 25,52. Низкий результат.

 

Шестой браузер Firefox версии 77.0b9. Это новейший и популярный браузер. Тем не менее он показывает средние результаты. В первом тесте он показал 65891 или 25,32 балла. Во втором тесте 1 или 2,18 балла. В третьем тесте 53 или 23,34 балла. Итого 50,84 балла. То есть браузер занимает ровно середину среди всех протестированных браузеров.

 

Седьмой браузер Maxthon версии 5.3.8.3100. Показал себя чуть лучше, чем Firefox. Первый тест дал 58431 или 22,45 балла. Второй – 3,15 или 6,87 балла. Третий тест показал 61,1 или 26,9 балла. Итого в сумме 56,22 балла. Средний результат.

 

Восьмой браузер Atom версии 7.0.0.88. Этот браузер разработки компании mail.ru, раньше скрывался под именем Амиго. Печальную известность получил из-за того, что устанавливался везде и всегда самовольно, и считался некоторыми антивирусами за вирус. Первый тест – 63539 или 24,42 балла. Второй тест 4,75 или 10,35 балла. Третий тест показал 61,5 или 27,08 балла. Итоговая сумма – 61,85. Могло быть и хуже.

 

Девятый браузер Avant версии 2020 build 3. Первый тест выдал 71309 или 27,4 балла. Второй тест выдал 1,36 или 2,96 балла. Третий тест показал очень высокий результат 72,5 или 31,92 балла, что и помогло ему так высоко подняться в общем зачете. Итоговый балл по трем тестам – 62,29.

 

Десятый браузер Google Chrome версии 83.0.4103.61. Один из самых популярных и самых распространенных браузеров на сегодняшний день. В своей последней версии тем не менее показывает средние результаты. Первый тест дает 76698 или 29,74 балла. Второй тест дает 3,15 или 6,87 балла. Третий тест дает 67,6 или 29,76 балла. Итоговая сумма – 66,1 балла. Могло быть и лучше.

 

Одиннадцатый браузер SRWare Iron версии 81.0.4200.0, основанный на движке Chromium. В первом тесте показал 76586 или 29,43 балла. Во втором тесте показал 3,43 или 7,48 балла. В третьем тесте получилось 69,7 или 30,69 балла. Итого 67,6 балла.

 

Двенадцатый браузер Brave версии 1.9.72. Новый перспективный браузер. Первый тест показал 83805 или 32,21 балла. Второй тест показал 5,32 или 11,6 балла. Третий тест показал 58,2 или 25,62 балла. Итого получилось 69,43 балла.

 

Тринадцатый браузер Beaker версии 1.0.0. Еще один новый и малоизвестный браузер. Первый тест показал умопомрачительные 86731 или 33,33 балла. Это наивысший результат в тесте JetStream2 и никакие другие браузеры даже близко не могут приблизиться к лидеру в этом тесте. Второй тест показал 3,94 или8,59 балла. Третий тест показал 63,7 или 28,05 балла. Итого 69,97 балла, главным образом за счет первого теста.

 

Четырнадцатый браузер Yandex версии 20.4.3.257. Российская разработка одноименной компании, которая пытается конкурировать с Google во всех возможных сервисах, и иногда успешно. Первый тест показал 74337 или 28,57 балла. Второй тест показал 6,24 или13,6 балла. Третий тест speedometer показал 75,7 или 33,33 и это высший балл в этом тесте. Итоговый балл составил 75, то есть данный браузер на 75% приблизился к идеалу, но все же есть кое-то получше.

 

Пятнадцатый браузер Vivaldi версии 3.0.1874.38. Новый и динамично развивающийся браузер. В первом тесте выдает 73255 или 28,15 балла. Второй тест дает 10,77 или 23,48 балла. Третий тест дает 68,7 или 30,25 балла. Итого 81,88 балла. Весьма достойный результат.

 

Итак, мы подошли к тройке финалистов, к троим призерам.

Бронзу получает новый и малоизвестный браузер Osiris версии 13.17.24. В первом тесте он получает 64808 или 24,91 балла. Во втором тесте он набирает 14,29 или 31,15 балла. В третьем тесте браузер получает 62,5 или 27,52 балла. Итоговый бал по трем тестам – 83,57 балла.

 

Серебро получает браузер OperaGX версии 68.0.3618.129. Это версия браузера Opera ориентированная на геймеров. В первом тесте он получает 72691 или 27,93 балла. Второй тест MotionMark выдает 15,29 или 33,33 балла, и это наивысший балл в данном тесте среди всех браузеров. В третьем тесте получается 53,2 или 23,42 балла. Итоговый балл составил 84,69.

 

И наконец победитель, золотая медаль, золотой кубок или золотые зубы, кому что ближе. Браузер Opera версии 68.0.3618.125. Старая добрая Opera стремится вернуть свои позиции самого популярного браузера и по технической части она выглядит очень хорошо. Первый тест дает 74730 или 28,72 балла. Второй тест дает 12,78 или 27,86 балла. Третий тест дает 67,8 или 29,85 балла. В сумме 86,43 балла.

 

Что же по итогу. Ни один из браузеров не смог набрать 100 баллов, потому что никто не смог стать лучшим в каждом тесте. В каждом тесте был свой лидер. Но по сумме всех тестов победили Osiris, OperaGX и Opera. Так что, если вы задумывались каким браузером лучше пользоваться – обратите свое внимание на этих трех кандидатов.

 

 

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