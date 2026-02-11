Модели протестировали в Cyberpunk 2077 и других играх.

Процессор Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100, оснащённый 18 процессорными ядрами, работающими на частоте до 4,7 ГГц, и графическим процессором X2-90 с тактовой частотой до 1,7 ГГц, протестирован экспертами YouTube-канала Hardware Canucks, которые сравнили новинку с её конкурентами, включая 10-ядерный Apple M5, 12-ядерный AMD Ryzen AI 9 HX 370 и 16-ядерный Intel Core Ultra X9 388H, пишет издание PC Gamer.

Может быть интересно

Источник фото: Qualcomm

В одноядерном тесте Cinebench 2024 чип от Qualcomm набрал 146 баллов, обогнав Ryzen AI 9 HX 370 и Core Ultra X9 388H на 30 и 12 %, но отстав от M5 на 27 %, тогда как в многоядерном режиме обошёл не только указанные модели от AMD и Intel (на 55 и 47 %), но и продукт от Apple (на 24 %). Для геймеров больше интересны игровые тесты, где конкуренты добились следующих результатов средней частоты кадров/1% low:

Counter-Strike 2 (1200p, высокие настройки, HDR Performance):

Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 – 113 fps/63 fps

Ryzen AI 9 HX 370 – 133 fps/74 fps

Core Ultra X9 388H – 189 fps/120 fps

Cyberpunk 2077 (1200p, средние настройки, FSR 3 Performance, RT выкл.):

Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 – 40 fps/18 fps

Apple M5 – 57 fps/31 fps

Ryzen AI 9 HX 370 – 31 fps/28 fps

Core Ultra X9 388H – 46 fps/34 fps

Baldur's Gate 3 (1200p, низкие настройки):

Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 – 54 fps/47 fps

Apple M5– 70 fps/49 fps

Ryzen AI 9 HX 370 – 46 fps/36 fps

Core Ultra X9 388H – 59 fps/54 fps

Таким образом, в играх новый APU от Qualcomm не оправдывает ожиданий, заметно уступая моделям от Apple и Intel, хотя и обходит процессор от AMD в двух из трёх случаев. При этом отмечается, что топовая версия Snapdragon X2 Elite Extreme, имеющая более высокие характеристики по сравнению с моделью, протестированной Hardware Canucks, должна продемонстрировать более высокие результаты, поэтому стоит дождаться её тестов.



