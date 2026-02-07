В случае обнаружения неисправности лучше сразу отнести умное кольцо в ремонт.

Умные кольца Samsung Galaxy Ring в ряде случаев могут доставить своим владельцам хлопот, в том числе из-за того, что батарея устройства вздулась, что и произошло с участником платформы Reddit под ником MaybeNotThrowing, пишет издание Wccftech.

Пользователь сообщил, что приобрёл смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring после его выхода и без проблем пользовался им в течение некоторого времени, но спустя примерно девять месяцев батарея устройства перестала держать заряд.

Владелец не придал этому значения, продолжая его использовать, но совсем недавно при попытке подключения к зарядному устройству внезапно обнаружил, что кольцо увеличилось в размерах — это указывает на возможные проблемы с аккумулятором.

Источник фото: MaybeNotThrowing/Reddit

Подобная ситуация несёт опасность, так как вздувшаяся батарея в составе кольца может повредить палец владельца. К счастью, MaybeNotThrowing заблаговременно обнаружил дефект, поэтому его палец не пострадал. Ранее похожая история случилась с ещё одним обладателем Samsung Galaxy Ring, который также жаловался на неполадки с батареей, в результате чего ему понадобилась помощь, чтобы его снять.

Отмечается, что в случае проблем с батареей рекомендуется обратиться в сервисный центр для её замены, а до тех пор ни в коем случае не использовать неисправное кольцо.