Он удивился присутствию ОС на рынке столько лет

Целый ряд пользователей не в восторге от качества и нововведений современных версий ОС Windows, и владелец GOG Михал Кичиньский согласен с их мнением, что следует из его интервью изданию PC Gamer, пишет сайт Neowin.

Источник фото: Neowin

Как отметил Михал Кичиньский, Windows обладает низким качеством и представляет собой низкопробное программное обеспечение, поэтому тот факт, что ОС держится на рынке уже не одно десятилетие, вызывает у него удивление. Также он добавил, что ремонт устройств под управлением Windows, в частности ПК его родителей, вызывает у него не самые лучшие чувства, поэтому он вполне понимает пользователей, которые отказались от ОС Microsoft.

Подобные откровения то и дело слышны от специалистов и известных людей — в частности, ранее Windows раскритиковали Илон Маск и Тим Суини. Что касается обычных пользователей, то их негодование выливается в миграцию на другие ОС, в том числе macOS и Linux, что доказывает недавнее заявление разработчиков Zorin OS.