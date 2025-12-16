Запуск новинки ожидается в начале следующего года.

Весной текущего года компания Honor представила смартфон Honor Power, оснащённый ёмкой батареей на 8000 мА·ч, но уже через несколько недель, согласно утечке, презентует следующую модель данной линейки, снабжённую аккумулятором с более высокими показателями, пишет издание Gizmochina.

Honor Power. Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что точная ёмкость аккумуляторной батареи Honor Power 2 составит 10 080 мА·ч, а мощность проводной зарядки будет равна 80 Вт, тогда как беспроводная зарядка поддерживаться не будет. Это позволит новинке чуть превзойти новый смартфон Xiaomi, который, по слухам, получит батарею на 10 000 мА·ч.

Согласно утечке, новая модель от Honor будет основана на чипсете MediaTek Dimensity 8500 и обзаведётся 6.79-дюймовым дисплеем OLED LTPS с разрешением 1.5K (2640x1200 точек). Ожидается, что новинку оснастят 50-Мп основной камерой и 16-Мп модулем для селфи и видеозвонков.

Honor Power 2, как утверждает информатор, дебютирует в чёрном, белом и оранжевом цветовых оформлениях в январе следующего года.