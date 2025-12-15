Видеоадаптеры оценивались по нескольким параметрам.

В текущем году на рынке десктопных видеокарт дебютировало немало моделей, способных заинтересовать геймеров с разным достатком, и на фоне его окончания журналисты издания Wccftech опубликовали список лучших игровых видеоадаптеров с учётом их производительности, отзывов потребителей и доступности в продаже.

Источник фото: Tom's Hardware

Безоговорочным лидером в отношении быстродействия признана Nvidia GeForce RTX 5090, оснащённая чипом GB202 на базе архитектуры Blackwell и 32 ГБ видеопамяти GDDR7, что обеспечивает высокие показатели fps в 4K и даже 8K. Фактически у неё нет конкурентов, так как AMD в текущем году решила не выпускать флагманскую модель. Основным недостатком RTX 5090 является цена, хотя для геймеров, желающих приобрести топовый продукт и не стеснённых в средствах, это не станет преградой.

Лучшей видеокартой с точки зрения цены и производительности названа AMD Radeon RX 9070 XT, основанная на архитектуре RDNA 4 и обладающая 16 ГБ видеопамяти, чего будет достаточно не только для современных, но и для будущих игр в разрешении 1080p и 1440p. Видеоадаптер от AMD конкурирует с Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, хотя и немного уступает в трассировке лучей, но при этом предлагает более заманчивый ценник.

В среднем ценовом сегменте наиболее привлекательной покупкой (по версии Wccftech) признана Nvidia GeForce RTX 5070. Благодаря чипу GB205 с 6144 ядрами CUDA и 12 ГБ видеопамяти GDDR7 видеокарта способна обеспечить высокие показатели частоты кадров в разрешении 1440p, а ещё больше повысить fps помогут технологии DLSS 4 и Frame Generation.

Лучшим бюджетным вариантом становится AMD Radeon RX 9060 XT на базе архитектуры RDNA 4, оснащённая солидным видеобуфером объёмом 16 ГБ, чего вполне хватит как для игр текущего года, так и для тайтлов, которые выйдут в течение последующих лет. Видеоадаптер обладает неплохой производительностью в разрешении 1080p и 1440p, а также поддерживает технологию FSR 4 и ряд других, активно разрабатываемых AMD для увеличения показателей частоты кадров.

Ещё одной бюджетной моделью, заслуживающей внимания, становится Intel Arc B580 — видеокарта имеет 12 ГБ видеопамяти, что является неплохим показателем в данном сегменте, обеспечивая приятный игровой процесс в разрешении 1080p и 1440p, а также успешно конкурирует с Nvidia GeForce RTX 4060. К недостаткам видеоадаптера причисляется слабая поддержка технологии масштабирования XeSS в современных играх, так как список тайтлов, поддерживающих продукт от Intel, заметно меньше перечня игр с поддержкой Nvidia DLSS и AMD FSR.

