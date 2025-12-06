ASRock, судя по всему, тоже ведёт подготовку к дебюту новых CPU.

Производители материнских плат готовятся к предстоящему запуску процессоров Intel Arrow Lake Refresh серии Core Ultra 200S Plus, пишет издание Wccftech.

В частности, компания Gigabyte выпускает свежую версию BIOS для своих материнских плат на базе чипсета Z890, содержащую обновление микрокода CPU «m_82_c0662_0000011B» (0x11B). В описании к прошивке производитель указывает что новая версия совместима с предстоящими процессорами серии Core Ultra 2.

Источник фото: Wccftech/Gigabyte

Сообщается, что ASRock также представляет новую версию BIOS для матплат на основе Z890 с обновлением микрокода 0x11D от октября текущего года. Судя по всему, это указывает на подготовку к запуску новых моделей Core Ultra 200S Plus, хотя со стороны производителя пока подтверждений нет.

В настоящее время известно как минимум о трёх моделях Intel Arrow Lake Refresh: 24-ядерном Core Ultra 9 290K Plus с тактовой частотой до 5.6 ГГц, 24-ядерном Core Ultra 7 270K Plus, который способен достигать частоты 5.5 ГГц, и 18-ядерном Core Ultra 5 250K Plus с частотой до 5.3 ГГц. Ожидается, что новинки будут представлены на выставке CES 2026 в начале следующего года.