Это связывают с негативными тенденциями на рынке DRAM.

Увеличение цен на чипы DRAM стало причиной не самых приятных для потенциальных покупателей компьютерных комплектующих событий, так как помимо скачка стоимости модулей ОЗУ DDR4 и DDR5, судя по всему, пострадают и видеокарты, в частности предстоящая серия GeForce RTX 50 Super, о чём сообщает информатор MegaSizeGPU, говорится в материале издания Wccftech.

Источник фото: TweakTown

Как утверждает информатор, Nvidia перенесла запуск своих видеокарт линейки GeForce RTX 50 Super на третий квартал следующего года, тогда как ранее планировала выпустить их в первом квартале.

Ожидается, что новые модели будут снабжены 3-ГБ чипами GDDR7, дефицит и высокие ценники которых и могли стать причинами, повлиявшими на решение Nvidia о переносе запуска новинок на более поздний период — судя по всему, в настоящее время компания направит запасы 3-ГБ модулей на выпуск более прибыльных продуктов, например RTX PRO 6000 Blackwell.