Проект пользуется популярностью на Kickstarter.

Группа энтузиастов вышла на Kickstarter с интересным концептом клавиатуры со встроенным мини-ПК. Все заинтересованные пользователи, которые не пожалеют своих денег на это устройство, получат в пользование систему в предельно компактном корпусе с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 13-дюймовым сенсорным дисплеем с соотношением сторон 21:9 и низкопрофильную механическую клавиатуру с возможностью быстрой замены.

Источник изображения: Keebmon

На момент публикации материала команда проекта собрала более $800 тысяч при заявленной минимальной цели в размере $6392, сама клавиатура получила название Keebmon. Представители зарубежного издания NotebookCheck отмечают, что в последнее время обсуждение с производителем ведётся не столько о технических характеристиках, сколько о самой возможности выполнения заказа в условиях кризиса памяти.

Полные технические характеристики Keebmon могут выглядеть следующим образом:

процессор Ryzen AI 9 HX 370 (Strix Point);

интегрированный графический процессор Radeon 890M;

до 64 Гбайт оперативной памяти DDR5 (с возможностью расширения пользователем);

NVMe-накопитель с поддержкой до 8 ТБ;

порты подключения OCuLink (PCIe 4.0 x4), два порта USB-C 40 Гбит/с, два порта USB-A 10 Гбит/с, HDMI 2.1, а также Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и UHS-II SD.

Если авторы мини-ПК выполнят все обещания, то первые устройства станут поступать своим владельцам в апреле при стартовой цене от $400.