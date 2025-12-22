Машина даже способна работать от встроенного аккумулятора.

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) успешно завершил обязательную процедуру проверки своего новейшего изделия. Локомотив постоянного тока «ЭМКА2» получил сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза после проведения суровых испытаний опытного образца под номером 003.

Руководство Ростовской области утверждает, что протестированная машина полностью состоит из узлов и агрегатов российского производства. Если всё так, то мы имеем дело с первым в современной истории отечественного транспортного машиностроения случаем, когда технику такого класса удалось создать без критической зависимости от импортных деталей.

Переход на импортозамещённые машины сулит железнодорожникам серьёзную выгоду, ведь отказ от привычных маневровых тепловозов в пользу аналогов на электрической тяге позволит снизить эксплуатационные расходы на серьёзные 40–60%. Кроме того, внедрение «ЭМКА2» решит проблему загазованности и шума в закрытых зонах вокзалов и депо, что должно положительно повлиять на общую экологическую обстановку и условия труда персонала.

Для нового электровоза инженеры предусмотрели гибридную схему питания: локомотив может работать как от контактной сети, так и от мощного бортового накопителя энергии. Ёмкости аккумулятора и возможностей тяговой системы хватает, чтобы без подключения к проводам протянуть тяжёлый состав массой две тысячи тонн на расстояние до 14 километров, а в одиночку электровоз способен проехать на батарее до 100 километров.

Также к 2027 году НЭВЗ планирует начать серийную сборку мощного магистрального грузового электровоза «2ЭС9», который по своим характеристикам должен превзойти массовый локомотив «Ермак». Ожидается, что этот гигант сможет разгоняться до 120 км/ч и транспортировать грузовые составы весом более семи тысяч тонн.