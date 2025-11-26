Сайт Конференция
Блоги
apprenticebase
Правительство РФ выделит 3 миллиарда рублей на покупку оборудования для выпуска отечественных чипов
Программа финансирования рассчитана на три года - с 2026-го по 2028-й

Российские власти решили финансово поддержать производителей микроэлектроники, выделив бюджетные средства на обновление производственных линий. Минпромторг анонсировал программу объёмом 3 миллиарда рублей, которая призвана компенсировать заводам часть затрат на покупку отечественного оборудования. Правда, участники рынка воспринимают инициативу со сдержанным скепсисом: деньги выделяют на приобретение техники, которой в стране практически не существует в свободном доступе.

Программа рассчитана на три года (с 2026 по 2028-й), сам механизм финансирования выглядит следующим образом: предприятия смогут вернуть до 30% от стоимости купленного станка или установки, но с жёстким лимитом — не более 50 миллионов рублей за одну единицу. Важное условие заключается в том, что субсидия распространяется исключительно на «железо» российского производства, а не на перекупленные импортные линии.

Параллельно ведомство запускает льготное кредитование для тех, кто это оборудование создаёт. Ставки обещают привлекательные — от 3 до 5% годовых, сроком на семь лет. Максимальная сумма займа составит 300 миллионов рублей, причём половину этих средств компенсирует Фонд развития промышленности. Чтобы получить доступ к дешёвым деньгам, производителям придётся доказать «отечественность» своей продукции, набрав нужное количество баллов по специальной шкале, и внести её в реестр Минпромторга.

Главная проблема, как вы понимаете, кроется в текущем состоянии рынка, ведь, по оценкам экспертов, к концу 2025 года доля российского оборудования в отрасли составляет всего 12%. Остальные 88% потребностей закрываются поставками иностранной техники от мировых гигантов вроде нидерландской ASML, японской Tokyo Electron и американской Applied Materials. Сейчас такие машины попадают в Россию через параллельный импорт с огромной наценкой, достигающей 50%, но заменить их в принципе нечем.

Российские производители оборудования существуют — это, например, структуры группы «Элемент» или «Миландр». Так, в Зеленограде готовят к поставке первый отечественный литограф, рассчитанный на топологию 350 нанометров.

#чипы #производство #субсидии
Источник: itsupport.cnews.ru
