Рынок игр Великобритании в 2020 году впервые превысил 4 млрд фунтов стерлингов
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По сообщению Entertainment Retailers Association, в целом в индустрии развлечений в Великобритании физические продажи сократились на 10,7%, а цифровые продажи выросли на 22,8%, что в целом дает прирост на 18,6% по сравнению с 2019 годом.
«Игры обогнали видео и стали крупнейшим сектором развлечений в Великобритании еще в 2013 году, когда продажи достигли 2,3 миллиарда фунтов стерлингов», - говорится в отчете. «В 2020 году выручка составила 4,2 миллиарда фунтов стерлингов, что на 14,5% больше, чем в 2019 году, и впервые превысила порог в 4 миллиарда фунтов стерлингов».
В том же отчете говорится, что самой продаваемой игрой была FIFA 21 с продажами 2,18 миллиона единиц, тогда как GTA 5 было продано более миллиона копий в 2020 году. Тираж продаж Call of Duty: Black Ops Cold War составил 1 127 222 копий .
Это означает, что было продано даже больше, чем новые релизы, такие как Animal Crossing: New Horizons (810,5k), Assassin's Creed Valhalla (665,8k) и The Last of Us Part II (539,).
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Разумеется, такой рост продаж не стал полной неожиданностью. На прошлой неделе Valve побила собственный рекорд по количеству пользователей на своей платформе Steam дважды за один день, зарегистрировав 25 418 674 одновременных пользователя - впервые общее число превысило 25 миллионов, из которых 7,2 миллиона были одновременно онлайн.
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