Блинкен заявил, что США активно не подталкивают Украину к взятию Крыма

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки заявил, что помощь Вашингтона Украине в захвате Крыма стала бы "красной чертой" для президента Российской Федерации Владимира Путина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду в ходе видеоконференции с группой военных экспертов заявил, что Соединенные Штаты не поощряют Украину к возвращению контроля над Крымом, но решение об этом должен принимать только Киев. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на четыре источника. Согласно сообщению, основное внимание администрации США сосредоточено на оказании помощи Украине в Донбассе.

После того, как кто-то из участников дискуссии спросил, готов ли Вашингтон оказать помощь Украине в захвате российского Крыма, Блинкен посчитал, что это станет "красной чертой" для президента России Владимира Путина и может спровоцировать более масштабный ответ со стороны Москвы.

Следует отметить, что Крым стал частью Российской Федерации после референдума, проведенного в марте 2014 года, на котором более 96% крымчан проголосовали за присоединение к России.

Несмотря на то, что Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией, в России неоднократно подчеркивали, что решение, принятое жителями Крыма, полностью соответствует международному праву и Уставу Организации Объединенных Наций. По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт".

Ранее в начале февраля издание Politico также сообщило, что четыре высокопоставленных чиновника Министерства обороны Соединенных Штатов заявили законодателям из Палаты представителей Комитета по вооруженным силам (U.S. House Committee on Armed Services) во время секретного брифинга, что ВСУ вряд ли смогут отвоевать Крым у Вооружённых Сил России в обозримом будущем.

В докладе говорится, что нет четких указаний на то, что привело участников брифинга к такой трактовке, но три человека, непосредственно знакомые с ходом этого совещания, сообщили, что в Пентагоне даже не рассматривается возможность того, что Украина способна вытеснить российские войска с территории полуострова.

В рамках Всемирного экономического форума проходившего в Давосе в прошлом месяце Андрей Ермак, советник президента Украины Владимира Зеленского, отверг идею победы Украины без захвата Крыма, сказав: "Это абсолютно неприемлемо". Победа означает " возвращение Донбасса и Крыма", - отметил Ермак.

В конце января советник Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что после заключения сделок с государствами Североатлантический альянса на поставку тяжелой бронетехники, Киев обсуждает возможность поставок ракет дальнего радиуса действия и самолетов для нанесения ударов по Крыму. "В настоящее время ведутся переговоры по двум очень важным направлениям: это ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру России, прежде всего артиллерийские склады, очень большое количество которых находится в Крыму, и авиация", - подчеркнул Подоляк.

В декабре прошлого года постпред Крыма при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов называл заявление Соединенных Штатов по полуострову "объявлением войны", которую Вашингтон собирается развязать чужими руками.

За день до этого, координатор Совета по вопросам национальной безопасности Соединенных Штатов по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон признает право Украины планировать и проводить военные операции на территории Крыма, поскольку считает полуостров украинской территорией. В ответ Мурадов заявил: "Заявление Кирби по Крыму - это объявление войны России, которую Вашингтон поручает вести чужими кровавыми нацистскими руками", сообщило агентство Sputnik.

