Минобороны России подписало новый контракт с ПАО ОАК, входящей в состав госкорпорации "Ростех", на поставку 15 новых реактивных истребителей Су-34М. Этой новостью поделились российские СМИ в Telegram-каналах.
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Помимо нового заказа на 15 дополнительных истребителей Су-34М, ПАО ОАК поставила в четверг очередную партию самолетов Су-34, произведенных на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. В заявлении ведомства говорится, что все боевые машины успешно завершили комплекс наземно-полетных испытаний и доставлены к месту постоянной дислокации.
Гендиректор ПАО ОАК Юрий Слюсарь рассказал о важности обеспечения российских вооруженных сил новейшей боевой авиатехникой, сообщив, что до конца этого года российские вооруженные силы получат очередную партию современных боевых машин.
Ожидается, что следующая партия, скорее всего, будет состоять из четырех сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34М (Су-34НВО). О полетах этих новых самолетов (без нанесенных бортовых номеров) сообщали местные блогеры в Новосибирске в августе-октябре 2022 года.
Ранее о поставке (первой в этом году) также, состоявшей из 4 машин Су-34М было объявлено летом 2022 года. Затем самолеты были перебазированы в 277-й гвардейский полк бомбардировочной авиации 303-й авиадивизии на аэродром Хурба (недалеко от Комсомольска-на-Амуре). 9 ноября 2022 года бомбардировочному авиационному Млавскому полку приказом Президента России присвоено почётное звание "гвардейский".
Таким образом, поставленные сейчас самолеты, предположительно, являются третьей партией самолетов Су-34М, построенных в рамках трехлетнего контракта, подписанного в июне 2020 года Министерством обороны РФ и ОАК на поставку 24 модернизированных машин Су-34М (Су-34НВО). С учетом того, поставленных недавно четырех самолетов, общее количество построенных Су-34 достигло 151 боевую единицу, включая семь опытных и предсерийных летательных аппаратов.
Первая партия из четырех самолетов Су-34М по условиям этого контракта была построена в 2021 году и осенью того же года передана в 277-й гвардейский полк бомбардировочной авиации дислоцирующийся в Хурбе.
Су-34 истребитель-бомбардировщик 4++. Самолет поступил на вооружение российских ВВС в середине 2014 года. Согласно информации полученного от конструкторского бюро "Сухой", машина разработана для уничтожения целей наземного, надводного и воздушного базирования, любых элементов инфраструктуры, а также для выполнения разведывательных задач. По оценкам экспертов экспортная цена на Су-34М превысит 50 миллионов долларов США. Су-34 - самый дальнобойный истребитель, состоящий сегодня на вооружении в мире, и единственный пилотируемый ударный истребитель, серийное производство которого ведется уже более пятнадцати лет.
Буквально на днях Минобороны Российской Федерации сообщили о запуске в РФ в серию убийцу стелс технологий - новую среднедальную ракету К-77М имеющую в настоящий момент кодовый индекс кодовым "Изделие 180". Новое оружие разработано на платформе ракеты Р-77 (AA-12 ADDER). Новый тип ракет разработан для эффективной работы многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57.
Источники: Объединенная авиастроительная корпорация, Military Watch
1. (https://militarywatchmagazine.com/article/russia-new-su34-unit)
2. (https://uacrussia.ru/ru/press-center/news/rossiyskie-aviastroiteli-peredali-vooruzhennym-silam-partiyu-frontovykh-bombardirovshchikov)