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ОАК: ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34М
Всего до 2027 года Минобороны планирует получить 76 модернизированных Су-34М новой постройки, в дальнейшем планируется модернизация всего парка стоящих на вооружении Су-34 до уровня Су-34М
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Минобороны России подписало новый контракт с ПАО ОАК, входящей в состав госкорпорации "Ростех", на поставку 15 новых реактивных истребителей Су-34М. Этой новостью поделились российские СМИ в Telegram-каналах.

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Russian Su-34 multirole fighter-bomber

Помимо нового заказа на 15 дополнительных истребителей Су-34М, ПАО ОАК поставила в четверг очередную партию самолетов Су-34, произведенных на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. В заявлении ведомства говорится, что все боевые машины успешно завершили комплекс наземно-полетных испытаний и доставлены к месту постоянной дислокации.

Гендиректор ПАО ОАК Юрий Слюсарь рассказал о важности обеспечения российских вооруженных сил новейшей боевой авиатехникой, сообщив, что до конца этого года российские вооруженные силы получат очередную партию современных боевых машин.

One of the Su-34M (Su-34NVO) front-line bombers transferred to the Russian Air Force. Novosibirsk, November 2022. Photo: United Aircraft Corporation

Ожидается, что следующая партия, скорее всего, будет состоять из четырех сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34М (Су-34НВО). О полетах этих новых самолетов (без нанесенных бортовых номеров) сообщали местные блогеры в Новосибирске в августе-октябре 2022 года.

Ранее о поставке (первой в этом году) также, состоявшей из 4 машин Су-34М было объявлено летом 2022 года. Затем самолеты были перебазированы в 277-й гвардейский полк бомбардировочной авиации 303-й авиадивизии на аэродром Хурба (недалеко от Комсомольска-на-Амуре). 9 ноября 2022 года бомбардировочному авиационному Млавскому полку приказом Президента России присвоено почётное звание "гвардейский".

One of the Su-34M (Su-34NVO) front-line bombers transferred to the Russian Air Force. Novosibirsk, November 2022. Photo: United Aircraft Corporation

Таким образом, поставленные сейчас самолеты, предположительно, являются третьей партией самолетов Су-34М, построенных в рамках трехлетнего контракта, подписанного в июне 2020 года Министерством обороны РФ и ОАК на поставку 24 модернизированных машин Су-34М (Су-34НВО). С учетом того, поставленных недавно четырех самолетов, общее количество построенных Су-34 достигло 151 боевую единицу, включая семь опытных и предсерийных летательных аппаратов.

Первая партия из четырех самолетов Су-34М по условиям этого контракта была построена в 2021 году и осенью того же года передана в 277-й гвардейский полк бомбардировочной авиации дислоцирующийся в Хурбе.

Су-34 истребитель-бомбардировщик 4++. Самолет поступил на вооружение российских ВВС в середине 2014 года. Согласно информации полученного от конструкторского бюро "Сухой", машина разработана для уничтожения целей наземного, надводного и воздушного базирования, любых элементов инфраструктуры, а также для выполнения разведывательных задач. По оценкам экспертов экспортная цена на Су-34М превысит 50 миллионов долларов США. Су-34 - самый дальнобойный истребитель, состоящий сегодня на вооружении в мире, и единственный пилотируемый ударный истребитель, серийное производство которого ведется уже более пятнадцати лет. 

Буквально на днях Минобороны Российской Федерации сообщили о запуске в РФ в серию убийцу стелс технологий -  новую среднедальную ракету К-77М имеющую в настоящий момент кодовый индекс кодовым "Изделие 180". Новое оружие разработано на платформе ракеты Р-77 (AA-12 ADDER). Новый тип ракет разработан для эффективной работы многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57.

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Источники: Объединенная авиастроительная корпорация, Military Watch
1. (https://militarywatchmagazine.com/article/russia-new-su34-unit)
2. (https://uacrussia.ru/ru/press-center/news/rossiyskie-aviastroiteli-peredali-vooruzhennym-silam-partiyu-frontovykh-bombardirovshchikov)

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