Это только на первый взгляд кажется легкой задачей

Если погодные условия будут благоприятными в четверг, 28 апреля, Rocket Lab впервые в мире осуществит свой первый запуск.

Частная космическая компания из Новой Зеландии и США планирует с помощью вертолета поймать ракетный ускоритель первой ступени для дальнейшей эксплуатации. Это произойдет вскоре после того, как он отправит на орбиту полезную нагрузку из 34 небольших коммерческих спутников.

Rocket Lab/Twitter

Компания Rocket Lab провела множество испытательных полетов в рамках подготовки к историческому событию и только что опубликовала видео, демонстрирующее последние приготовления к предстоящей миссии под названием "There and Back Again".

Захват ракетного ускорителя

На видео показан тренировочный полет, в процессе которого вертолет Sikorsky S-92, изготовленный по заказу компании, успешно вылавливает в небе манекен ракеты-носителя.

Судя по этим кадрам, Rocket Lab очень близка к созданию первой в мире многоразовой орбитальной ракеты-носителя для малых спутников. Это будет вторая космическая компания, обладающая многоразовой ракетой после SpaceX, которая известна тем, что приземляет свои разгонные блоки первой ступени Falcon 9 в вертикальном положении.

В видеоролике Rocket Lab показано, как макет ракеты-носителя медленно снижается благодаря парашюту, после чего вертолет подлетает и ловит его с помощью специального захвата. Во время реальной миссии спуск Rocket Lab Electron с помощью двух парашютов будет снижен со скорости 5 000 миль/час (8000 км/час) до скорости примерно 22 миль/чач (35 км/час).

Запуск Rocket Lab состоится в конце этой недели

Компания Rocket Lab сообщила, что примерно за 20 минут до старта начнется прямая веб-трансляция запуска ракеты-носителя Electron, которую можно будет посмотреть на сайте компании. В компании заявили: "Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить вам прямую трансляцию с места событий, хотя она может быть очень ограниченной". Дополнительные изображения и кадры, по всей видимости, будут опубликованы в социальных сетях после завершения миссии.

Если все пойдет по плану, Rocket Lab планирует использовать маневр захвата в будущих миссиях, что поможет ей существенно снизить стоимость услуг по запуску спутников. Основатель и генеральный директор Питер Бек сказал в недавнем заявлении, что "попытка поймать ракету, когда она падает обратно на Землю, - это непростая задача! Мы абсолютно точно продеваем нитку в иголку, но достижение предела в выполнении таких сложных операций - это в наших ДНК!"

На фоне недавних достижений SpaceX компания Rocket Lab пытается найти свое собственное место с помощью интересных методов и концепций, включая захват ракеты вертолетом в воздухе. Недавно компания объявила, что ее ракета-носитель следующего поколения Neutron будет оснащена головным обтекателем, вдохновленным голодным бегемотом, который делает доставку полезной нагрузки более устойчивой и экономически эффективной.

