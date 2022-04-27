Если погодные условия будут благоприятными в четверг, 28 апреля, Rocket Lab впервые в мире осуществит свой первый запуск.
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Частная космическая компания из Новой Зеландии и США планирует с помощью вертолета поймать ракетный ускоритель первой ступени для дальнейшей эксплуатации. Это произойдет вскоре после того, как он отправит на орбиту полезную нагрузку из 34 небольших коммерческих спутников.
Компания Rocket Lab провела множество испытательных полетов в рамках подготовки к историческому событию и только что опубликовала видео, демонстрирующее последние приготовления к предстоящей миссии под названием "There and Back Again".
Захват ракетного ускорителя
На видео показан тренировочный полет, в процессе которого вертолет Sikorsky S-92, изготовленный по заказу компании, успешно вылавливает в небе манекен ракеты-носителя.
Судя по этим кадрам, Rocket Lab очень близка к созданию первой в мире многоразовой орбитальной ракеты-носителя для малых спутников. Это будет вторая космическая компания, обладающая многоразовой ракетой после SpaceX, которая известна тем, что приземляет свои разгонные блоки первой ступени Falcon 9 в вертикальном положении.
В видеоролике Rocket Lab показано, как макет ракеты-носителя медленно снижается благодаря парашюту, после чего вертолет подлетает и ловит его с помощью специального захвата. Во время реальной миссии спуск Rocket Lab Electron с помощью двух парашютов будет снижен со скорости 5 000 миль/час (8000 км/час) до скорости примерно 22 миль/чач (35 км/час).
Запуск Rocket Lab состоится в конце этой недели
Компания Rocket Lab сообщила, что примерно за 20 минут до старта начнется прямая веб-трансляция запуска ракеты-носителя Electron, которую можно будет посмотреть на сайте компании. В компании заявили: "Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить вам прямую трансляцию с места событий, хотя она может быть очень ограниченной". Дополнительные изображения и кадры, по всей видимости, будут опубликованы в социальных сетях после завершения миссии.
Если все пойдет по плану, Rocket Lab планирует использовать маневр захвата в будущих миссиях, что поможет ей существенно снизить стоимость услуг по запуску спутников. Основатель и генеральный директор Питер Бек сказал в недавнем заявлении, что "попытка поймать ракету, когда она падает обратно на Землю, - это непростая задача! Мы абсолютно точно продеваем нитку в иголку, но достижение предела в выполнении таких сложных операций - это в наших ДНК!"
На фоне недавних достижений SpaceX компания Rocket Lab пытается найти свое собственное место с помощью интересных методов и концепций, включая захват ракеты вертолетом в воздухе. Недавно компания объявила, что ее ракета-носитель следующего поколения Neutron будет оснащена головным обтекателем, вдохновленным голодным бегемотом, который делает доставку полезной нагрузки более устойчивой и экономически эффективной.
Источники: Rocket Lab, Twitter
(https://www.rocketlabusa.com/)
(https://twitter.com/RocketLab/status/1518762010019737600)