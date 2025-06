Об этом сообщает авторитетный инсайдер Dusk Golem

Инсайдер Dusk Golem сообщил о намерении Capcom рассказать аудитории о новых подробностях своей новой игры.

Также стало известно о проведении специального закрытого показа Resident Evil Requiem, Pragmata и Onishima: Way of the Sword для журналистов. Однако неизвестно точно содержание такого мероприятия. Ожидается, что эмбарго для публикации информации об этом показе спадет уже завтра в 18:00 по московскому времени. Позже Capcom подтвердила информацию об этой пресс-конференции.

Фанаты уже ожидают появления или хотя бы даты анонса демоверсии Resident Evil 9. Capcom традиционно выпускала демоверсии игр перед выходом новых частей серии.

Девятая часть Resident Evil обещает стать свежим дыханием в жанре сурвайвал-хорроров, по сообщениям самой Capcom. В игре покажут город Раккун-сити спустя много лет после всем известных событий. В игре ожидается два протагониста – Грейс Эшкрофт и Леон Кеннеди. Выход игры намечен на 27 февраля 2026 года.