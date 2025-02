Hazelight празднует успех It Takes Two и готовит новую кооперативную игру

Кооперативный платформер It Takes Two от студии Hazelight официально преодолел отметку в 23 миллиона проданных копий. Об этом в интервью VGC сообщил основатель студии Джозеф Фарес, отметив, что успех игры оказался огромным и привлек даже для тех, кто никогда не брал в руки геймпад.

It Takes Two вышла в 2021 году и сразу завоевала любовь критиков и игроков благодаря уникальному кооперативному геймплею и нестандартному подходу к повествованию. Игра получила множество наград, включая «Игру года» на The Game Awards 2021.

После столь впечатляющего успеха Hazelight Studios продолжает работать в том же направлении. Новый проект студии — Split Fiction — также будет ориентирован на кооператив (локальный и онлайн). По словам Фареса, если концепция отлично работает, ломать её смысла нет.

Split Fiction планируется к выходу уже совсем скоро – 6 марта 2025 года, и с учетом успеха It Takes Two, его ждет огромное внимание аудитории. Возможно, уже скоро Hazelight вновь удивит мир еще одной шедевральной игрой для двоих.