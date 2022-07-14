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Думаю, многие пользователи помнят, с какой помпой и широкой рекламной компанией Microsoft представила ОС Windows 10 почти 7 лет назад, 29 июля 2015 года. О новой ОС тогда рассказывали не только профильные издания, посвященные компьютерной технике, но даже новостные выпуски из телевизора. Windows 10 преподносилась как современная ОС, которая произведет рывок в производительности игр за счет поддержки DirectX 12, а дополнительные функции, например, голосовая помощница Кортана или возможность создания нескольких рабочих столов, обещали пользователям более удобную рабочую среду.

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Как выяснилось позже, игры под DirectX 12 могли прекрасно работать и под Windows 7, если разработчики добавляли в них поддержку нового API, как в популярной MMORPG World of Warcraft. А за новые функции в Windows 10 пользователям пришлось заплатить не только своей приватностью, но и сменой парадигмы операционной системы. Ведь именно Windows 10, а не пользователь, теперь стала хозяйкой его компьютера. Особенно ярко показали это скандалы с принудительным обновлением компьютеров, работающих под Windows 7, на новую ОС с помощью приложения "Получить Windows 10” или GWX и с принудительным получением обновлений на ПК с Windows 10, когда они начинали обновляться и перезагружаться в самый неподходящий момент.

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На этом фоне запуск Windows 11, представленной 24 июня 2021 года произошел тихо и почти незаметно. Microsoft делала акцент на улучшенном дизайне новой ОС и новых функциях, например, Auto HDR, DirectStorage или запуске Android-приложений, а также на более быстрой работе игр и приложений, чем на Windows 10. Как стало потом известно из информационных утечек, Windows 11 была не более чем очередным полугодовым обновлением Windows 10 под названием «Sun Valley», которое решили преподнести как совершенно новую ОС.

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Распространение Windows 11 в январе 2022 года началось очень активно, несмотря на странные системные требования, ведь новая ОС требовала не только доверенный платформенный модуль (TPM) версии 2.0, но и свежие процессоры Intel 8-го поколения (Coffee Lake) и AMD Ryzen 2000 и новее. Эти требования отсекали огромный парк старых, но еще достаточно производительных ПК и ноутбуков, на которых прекрасно работала Windows 10 и только недоумение вызывал тот факт, что столь строгие системные требования оказалось очень легко обойти и установить Windows 11 на совсем древние ПК.

В результате ошибки Microsoft Windows 11 оказалось возможно установить на древний процессор Intel Pentium 661 образца 2006 года, ведь система рапортовала об его полной поддержке. А обход ограничений на установку на старые ПК стали внедрять даже в утилиты, создающие загрузочный образ Windows, например, популярную утилиту Rufus версии 3.17. Поначалу пользователей не отпугнули и проблемы с работой процессоров AMD Ryzen в Windows 11, когда производительность в отдельных приложениях снижалась на 3–5 %, а в некоторых играх — на 10–15 % за счет проблем с кэшем L3.

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Очень спорным оказался и интерфейс новой ОС, представляющий собой мешанину из новых и совсем древних компонентов. И в котором исчезли привычные функции, которыми пользователи пользовались десятилетиями со времен Windows XP — настраиваемая панель задач и меню Пуск, превью изображений в проводнике и многое другое. При работе в Windows 11 создавалось ощущение, что в десктопную ОС просто добавили интерфейс от мобильной ОС, и, скорее всего, так и было, ведь интерфейс Windows 11 очень напоминал интерфейс отменённой Windows 10X.

По-видимому, пользователи поняли, что не получая практически никаких по настоящему широко востребованных функций, они многое теряют при переходе с Windows 10 на Windows 11. И уже весной 2022 года приток новых пользователей резко упал, а летом сократился до менее чем 2% в месяц. Это видно, если посмотреть на статистику, предоставляемую различными компаниями, например, игровым сервисом Steam.

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Прирост составил всего 1.77% пользователей в июне и на данный момент в Steam 22% пользователей пользуются Windows 11, против 73%, остающихся на Windows 10. Похожие данные дает компания AdDuplex, по статистике которой менее 3,5 процентов современных ПК обновились до Windows 11 за последние 2 месяца, доля которой составила 23%. И примерно столько же перешли на последнюю версию Windows 10 21H2.

Еще более скромные показатели доли Windows 11 предоставляет компания StatCounter, традиционно охватывающая более широкий парк компьютеров. По данным компании доля Windows 11 составляет всего 10% и пока это даже меньше, чем число пользователей Windows 7.

Статистика от StatCounter интересна еще и тем, что распространение разных версий Windows в ней можно посмотреть по разным регионам и в России доля Windows 11 оказалась заметно более меньше, чем в мире - всего 5%. А вот доля ПК с Windows 7 в России заметно больше и составляет 21%.

Такими темпами на то, чтобы победить во внутренней конкуренции Windows 10, у Windows 11 уйдут годы, а скорее всего она повторит неудачу Windows 8, которая так и осталась невостребованной пользователями, не желающими обновляться на нее с привычной Windows 7.

Но маркетологи из Microsoft не учатся на своих ошибках и к уже существующим проблемам Windows 11 добавляют новую - накачивая ОС непопулярными функциями и меняя уже привычные почти в каждом обновлении. Это напоминает худшие времена Windows 10, когда каждое обновление заставляло привыкать к новому расположению привычных функций, которые Microsoft годами пытается перенести из Панели управления в "Параметры Windows".

Одна из таких новых крайне непопулярных функций - виджеты Windows 11, например, виджет поиска на Рабочем столе. Пользователи будут в "восторге", особенно учитывая то, что виджет перенаправляет поисковый запрос только в браузер Microsoft Edge, а поиск ведется только в поисковой системе Bing и сменить их невозможно.

В марте 2022 года была представлена еще одна бесполезная функция, негативно встреченная пользователями - «Основные моменты поиска», которая добавляла информацию о текущем дне в виджеты Windows и добавила новые значки на панель задач. Но, видимо продвижение поисковой системы Bing и браузера Microsoft Edge для Microsoft важнее не только, чем удобство пользователей, но и даже важнее, чем распространение и популярность Windows 11.

В этих проблемах есть плюс для пользователей Windows 10, ведь маркетологи и креативные разработчики наконец-то оставили эту ОС в покое и полностью сосредоточились на работе с Windows 11. И Windows 10, ставшая наконец-то удобной и стабильной ОС, на фоне Windows 11 выглядит очень привлекательно. И совсем не удивительно, что пользователи не хотят переходить с привычной и удобной ОС на Windows 11.

Ведь растут и реальные системные требования системы, что в очередной раз подтвердила компания Microsoft, призвав OEM-производителей ПК и ноутбуков уже в 2023 году полностью отказаться от использования обычных жёстких дисков и перейти на SSD-накопители. В 2022 году при выборе даже бюджетного SSD-накопителя стоит смотреть на модели с объемом 240 ГБ и выше, ведь модели на 120 ГБ заполняются при использовании Windows и нескольких программ практически полностью.

В Ситилинке самыми популярным SSD объемом 240 ГБ в июле 2022 года стали три бюджетные модели с интерфейсом SATA III: Kingston A400, Crucial BX500 и A-Data Ultimate SU650. Объема и скорости этих SSD вполне хватит для бюджетного нового ПК или для апгрейда старого.

Пишите в комментарии, собираетесь ли вы переходить на Windows 11? И какая ОС установлена у вас сейчас?

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