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7 простых советов, которые помогут Windows 10 и Windows 11 работать долго и стабильно

Раньше Windows на моем ПК начинала глючить и тормозить уже через пару месяцев после установки, но теперь стабильно и без проблем работает год и даже больше.
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Три года назад, начиная свою карьеру IT блогера, я чаще всего писал статьи об операционных системах, их настройке и решении проблем, возникающих у многих пользователей при их использовании. Вспоминая то время, я удивляюсь, как быстро только что установленная Windows на моем ПК начинала глючить, тормозить или вовсе ломаться полностью, требуя экстренной переустановки. В то время для блогов я устанавливал не только актуальные версии Windows 10, но и Windows 8.1 и Windows 7 и именно Windows 10 по сравнению со старыми ОС вызывала больше всего проблем.

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Но спустя три года все изменилось и Windows на моих домашних ПК и ноутбуках (а их количество уже разрослось до четырех штук) работает стабильно и надежно, не теряя скорости и быстрого отклика месяцами. Даже на основном ПК, который постоянно используется для экспериментов при написании блогов, Windows 10 выдерживает и полгода и даже год, а на ПК, который используется только для серфинга интернета, просмотра фильмов и простых игр, Windows 10 работает без переустановки уже два года.

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И в этом блоге я расскажу, как мне удалось добиться стабильной и надежной работы Windows на основе как собственного опыта, так и используя опыт специалистов, изучающих операционные системы на профессиональном уровне, например, блогов Вадима Стеркина, получающего награду Microsoft MVP (наиболее ценный специалист) уже на протяжении 15 лет.

Откладываем обновления на пару недель

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Думаю, вы встречали новости о том, что новое обновление Windows 10 или Windows 11 опять сломало периферийные устройства или вызвало сбои сторонних программ. Это произошло, например, в апреле 2022 года, когда обновления KB5012592 и KB5012599 для Windows 10 или Windows 11 сломали браузеры Firefox, Chrome и Microsoft Edge, вызывая ошибку "0xc0000022" при их запуске. Конечно, эта проблема затронула не всех пользователей, но рано или поздно практически каждый пользователь сталкивается с проблемами после обновлений.

Избежать этих проблем стало намного легче после того, как Microsoft добавила в Windows 10 средство для откладывания обновлений на определенное время. Вы можете отложить обновления на несколько недель и за это время проблемные обновления будут исправлены и вам на ПК прилетят стабильные и нормально работающие.

Не торопимся переходить на новую версию Windows

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Несколько лет назад среди опытных пользователей ходила шутка, что пользоваться новой Windows нужно начинать только после того, как к ней вышел второй сервис пак. И эта шутка была актуальна во времена Windows XP и Windows 7, которые являлись завершенным решением и в целом работали заметно стабильнее, чем Windows 10 и Windows 11. А вот Windows 10 уже превратилась в постоянно изменяющуюся систему, все в которой переделывается, старое выкидывается и добавляется новое, а привычные настройки меняют свои места. 

Вдобавок эта гонка новых версий была ускорена до того, что новая версия Windows 10 выходила каждые полгода. Сейчас уже даже трудно вспомнить сколько их было и какие из них оставили самые приятные воспоминания: Anniversary Update (1607), April 2018 Update (1803), November 2019 Update (1909), 20H2 и многие другие.

Но после выхода каждой новой версии в новостях появлялись сообщения о многочисленных проблемах, на решения которых иногда уходило по нескольку месяцев. Из недавних проблем достаточно вспомнить заметные падения скорости L3 кэша у процессоров AMD Ryzen на системах с Windows 11. Поэтому для себя я вывел правило не спешить обновляться на новую версию Windows и дать время разработчикам на исправление большей части ошибок.

Чем меньше твиков - тем лучше

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Долгое время, еще со времен Windows 95, среди опытных пользователей бытовало устойчивое мнение, что в Microsoft работают настолько плохие программисты, что заставить Windows нормально работать можно только после применения многочисленных твиков, изменив параметры и настройки в тех местах ОС, которые почему-то предусмотрели эти самые плохие программисты. Причем большая часть пользователей делала твики без понимания того, что именно произойдет в системе после того, как они поставят галочку в популярном твикере.

Даже сейчас, в 2022 году, вы найдете сотни гайдов, как отключить "вредную" службу SysMain (Superfetch), а в добавок включить ядра процессора в msconfig и прочие мифические твики, имеющие свои корни во времена популярности Windows XP. Windows 10 и Windows 11 представляют из себя нечто другое, чем Windows XP и Windows 7 и имеют десятки взаимозависимых служб, процессов и гипервизоров. И попытки твикать эту сложную систему приводят к обратному результату - ее разбалансировке и нестабильной работе.

Простой пример - я использую сторонний фаервол simplewall, в котором легко ограничить доступ в интернет как обычным утилитам, так и компонентам Windows, например, отправке телеметрии. Но сделав это, можно увидеть, как система "ломится" в интернет снова и снова, запуская процесс и даже вызывая значок ожидания у курсора мыши. Поэтому для себя я вывел правило - как можно меньше вмешиваться в работу системы и не мешать ей обслуживать себя.

Используем встроенный антивирус Microsoft Defender

Точно так же как использование твиков, модным у пользователей стало отключение антивируса Microsoft Defender вместе с самоуверенными  заявлениями "антивирус - в голове". В 2022 году Microsoft Defender мало напоминает бесполезный Защитник Windows 7 и превратился в удобный антивирус, не уступающий большинству бесплатных антивирусов, при этом не показывая вам рекламу, не досаждая бесконечными уведомлениями и будучи органично интегрированным в систему.

Используем проверенный набор программ и драйверов

Огромная часть степени стабильности работы Windows зависит от используемых нами программ и драйверов и кривая утилита или драйвер чипсета могут вызывать глюки и проблемы, за которые мы будем винить Windows. Поэтому стоит собрать набор проверенных утилит и драйверов и устанавливать их вручную, не доверяя установку драйверов в автоматическом режиме Windows 10 или Windows 11.

Используем минимум программ и предпочитаем портабельные версии

Чем больше программ мы установим в Windows, тем выше будет шанс их конфликтов и сбоев, а система перегружается их "хвостами" в реестре и системных папках, не говоря уже об автозагрузке, дополнительных службах и правилах в планировщике задач. Поэтому стоит устанавливать минимум нужных программ, предпочитая проверенные портабельные версии.

Не забываем про актуальность комплектующих

Думаю, многие из вас видели, в какой кошмар превращается попытка работать на компьютере с Windows 10, которая установлена на жесткий диск, а вдобавок имеющая недостаток оперативной памяти. Нужно признать очевидное, Windows 10, а еще более - Windows 11, уже не предназначены для работы на жестком диске. Несмотря на то, что в системных требованиях Windows 11 не уточняется использование именно SSD-накопителя, Microsoft косвенно подтвердила это, призвав OEM-производителей ПК и ноутбуков в 2023 году отказаться от использования обычных жёстких дисков в качестве основных системных носителей.

Бюджетный SSD объемом 120 ГБ, которого пока еще достаточно по объему для установки Windows 10 и 11, можно купить дешевле 1500 рублей. Например, в Ситилинке популярны вот такие SSD объемом 120 ГБ с интерфейсом SATA III, которые можно установить практически в любой ПК, ускорив его работу.

 Patriot Burst Elite.


A-Data Ultimate SU650.

И Silicon Power Slim S55.

Ну а если вы все-таки хотите использовать жесткий диск как системный накопитель, то стоит попробовать ОС Windows 8.1, которая еще поддерживается Microsoft и при этом предъявляет более скромные требования к скорости накопителя.

Пишите в комментарии, а как долго работает без переустановки ваша Windows?

Более 450 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми.

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