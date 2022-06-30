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30 июля курс доллара опустился почти до 51 рубля и такое небывалое укрепление рубля вызвало настоящий ценопад на комплектующие ПК. Многие товары в Ситилинке помечены баннером скидки и наконец-то начали дешеветь процессоры от AMD, из-за высоких цен долгое время бывшие абсолютно неконкурентоспособными новым мощнейшим процессорам Intel Alder Lake. В комментариях к моим блогам про сборки ПК читатели спрашивали, почему я не использую в них процессоры от AMD, но быстрый и недорогой Core i5-12400F попросту сделал их крайне невыгодной покупкой.

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Процессор

Но зайдя сегодня на сайт Ситилинка, я увидел, что упала цена не только на популярный процессор Ryzen 5 5600X, но и на старый добрый Ryzen 5 3600 на архитектуре Zen 2, который стал стоить даже дешевле Ryzen 5 2600. Процессор Ryzen 5 3600, конечно, отстает в играх от Ryzen 5 5600X, но вот с новым Ryzen 5 5500 разница у него совсем небольшая, а набор функций практически не отличается. И при низкой цене этот процессор отлично подойдет в бюджетную сборку, особенно учитывая то, что именно архитектура Zen 2 позволила AMD наконец-то догнать процессоры Intel в играх. И в связке с бюджетной видеокартой Ryzen 5 3600 актуален и в 2022 году.

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Да, цена в 13790 рублей еще далека от цен на эти процессоры на AliExpress, но не стоит забывать, что покупка на AliExpress - это определенная доля риска, ожидание и отсутствие гарантии, поэтому многие при покупке сложной и дорогой электроники предпочитают местные магазины. Одно дело, если к вам приедет с помятыми ножками старый процессор для сокета AM3 за несколько сотен рублей, и совсем другое - если приедет в нерабочем состоянии дорогостоящий и актуальный процессор.

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Материнская плата

Есть еще один плюс платформы AM4, за который ей можно простить многие минусы - это гораздо более низкая цена материнских плат по сравнению с платами под процессоры Intel с одинаковым оснащением. Например, у платы ASROCK B450M PRO4 R2.0 на чипсете AMD B450, которая стоит всего 4350 рублей, есть отличная система питания с 10-ю фазами и радиаторами и 4 слота для памяти DDR4 объемом до 128 Гб.

А также два разъема M.2 под SSD, два порта USB 3.2 Gen2 (Rear Type-A+C), шесть портов USB 3.2 Gen1 (2 передних, 4 задних) и три видеовыхода: HDMI, DVI-D, D-Sub. Согласитесь, за такую цену плата выглядит отлично и ей даже можно простить недостаток в виде отсутствия поддержки шины PCI Express 4.0. А в будущем в нее можно будет установить мощный процессор из семейства Ryzen 5000.

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Охлаждение процессора

При довольно умеренном энергопотреблении Ryzen 5 3600, как и все процессоры Zen 2 и Zen 3, отличается горячим нравом из-за небольшой площади кристалла, с которой надо отводить тепло. Поэтому мы возьмем мощный кулер DeepCool GAMMAXX 400 BLUE BASIC, способный отвести от процессора до 130 ватт тепла. Кулер имеет удобную систему крепления, четыре теплотрубки с технологией прямого контакта, вентилятор диаметром 120 мм с оборотами от 900 до 1500 в минуту и синюю подсветку.

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Оперативная память

В блоге "Цены продолжают падать — собираем мощный ПК для игр в WQHD на Core i5-12400F и GeForce RTX 3070" я писал о проблеме с наличием в рознице быстрой оперативной памяти с низкими таймингами и, к сожалению, проблема сохраняется и найти модули ОЗУ с частотой 2933-3200 МГц с таймингом CL 16 можно только в единичных экземплярах. Поэтому в нашу сборку мы возьмем пару бюджетных модулей A-Data AD4U32008G22-BGN общим объемом 16 ГБ, частотой 3200 МГц и таймингом CL 22. Но, по отзывам пользователей, тайминг CL можно понизить до 18, что вполне достаточно для нашей сборки.

Видеокарта

Видеокарта в нашей сборке будет тоже от AMD - MSI Radeon RX 6600 MECH 2X 8G. В некоторых играх она на равных борется с гораздо более дорогой и прожорливой GeForce RTX 3060, за что ей можно простить низкую скорость работы в режиме трассировки лучей. А вот наличие FidelityFX Super Resolution версии 2.0 даст возможность выжать из видеокарты больше кадров в секунду с хорошей картинкой, которая почти не уступает получаемой после применения технологии NVIDIA DLSS 2.0.

Модель от MSI имеет охлаждение с тремя теплотрубками и с двумя крупными вентиляторами Torx 3.0, чего вполне хватает для модели с тепловыделением в 132 ватт. Обратная сторона видеокарты закрыта бэкплейтом, а видеовыходы реализованы в количестве четырех штук: один HDMI и три DisplayPort. Судя по отзывам пользователей и обзорам, модель удерживает температуру ниже 65 градусов при умеренном уровне шума и останавливает вентиляторы в простое.

SSD-накопитель

Наша сборка - бюджетная, поэтому мы обойдемся SSD-накопителем объемом 500 ГБ, взяв самую популярную модель такого объема с Ситилинке, Kingston NV1 SNVS/500G. Накопитель использует контроллер Phison PS5013-E13, чипы памяти 3D TLC Toshiba 96-layer и развивает скорость чтения в 2100 МБ/сек, а скорость записи - 1700 МБ/сек. Гарантия составляет три года, а ресурс TBW равен 150 ТБ.

Блок питания

Мы возьмем недорогой, но качественный блок питания Thermaltake TR2 S мощностью 500 ватт, обладающий сертификатом 80 Plus и способный выдать 420 ватт по линии 12 вольт, чего с лихвой хватит нашему компьютеру. Блок питания имеет провода достаточной длины в оплетке и все необходимые разъемы, а срок гарантии составляет три года.

Корпус

Осталось выбрать корпус, и я предлагаю взять строгий и недорогой Zalman S2. Несмотря на компактные размеры, корпус позволяет установить материнские платы форм-фактора ATX, видеокарты длиной до 330 мм, три вентилятора на вдув на передней панели и два - на верхней, что вместе с предустановленным вентилятором 120 мм на задней панели позволит организовать отличный продув комплектующих. Есть в корпусе и сетчатые фильтры под блоком питания и на верхней панели, а эстетику сборке придает прозрачная боковая крышка и кожух над блоком питания.

Итоги

Сборка обойдется вам в 71870 рублей по ценам на 30 июня 2022 года и позволит с комфортом играть во все новые игры в разрешении Full HD, серфить интернет и работать. Совсем недавно за 70000 рублей мы могли купить только одну видеокарту GeForce RTX 3060, а теперь за эту сумму удается собрать отличный бюджетный ПК, которого хватит, чтобы играть в новые игры в течении нескольких лет.

Опции

Накопителя объемом 500 ГБ может хватить не всем пользователям, ведь многие хранят на своих ПК важные файлы, например, домашнюю фото и видео коллекцию. Это легко исправить, дополнительно установив жесткий диск объемом 2 ТБ, например, WD Blue WD20EZBX.





Ну а если ваш приоритет - новые игры, которые стремительно растут в объемах, то стоит доплатить за SSD объемом 1 ТБ, например, поставив в сборку SSD Intel 660P SSDPEKNW010T8X1. А подобрать другой SSD можно, прочитав блог "10 самых популярных SSD объемом 1 ТБ в июне 2022 года".

Доплатив 4200 рублей, можно установить в сборку заметно более быстрый процессор Ryzen 5 5600X, цена на который тоже заметно упала в Ситилинке.

Пишите в комментарии, что бы вы заменили в этой сборке?

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