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Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5

Платы на чипсетах A320, B350 и X370 теперь поддерживают новые процессоры Ryzen 5000. Но стоит ли менять старый Ryzen 5 1600 или Ryzen 5 2600 на Ryzen 5 5600X?
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В своих блогах я часто критикую компанию AMD и поводов для этого она дает предостаточно. Здесь и спорная ценовая политика, сделавшая ее процессоры неконкурентоспособными, и большое количество брака в процессорах с микроархитектурой Zen 3, и выпуск таких неудачных видеокарт, как Radeon RX 6500 XT. Нельзя не вспомнить и о качестве графических драйверов от AMD или искусственные ограничения, заставляющие пользователей раскошеливаться на новые продукты, например, не реализованная поддержка шины PCI Express 4.0 в материнских платах с чипсетами AMD B450.

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Ругать "корпорацию добра" можно долго, но нельзя не отметить традиционно долгую поддержку сокетов, практику, которой AMD не изменила и с современным сокетом AM4. Сокет AM4 появился еще в 2016 году и в начале поддерживал перевыпущенные под него APU процессоры со старой доброй вычислительной архитектурой Excavator, а в начале 2017 года - популярнейшие новые Ryzen 5 1600 и Ryzen 7 1700X, процессоры, которые дали нам недорогие шесть и восемь ядер и покончили с четырехъядерной монополией Intel, существовавшей почти 10 лет. 

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Только вдумайтесь, уже более пяти лет сокет AM4 остается актуальным и создает конкуренцию новым решениям от Intel. Для сравнения, у материнских плат под процессоры Intel за эти шесть лет сменилось уже несколько сокетов: 1151 сменился на 1151v2 в 2017 году, для процессоров архитектуры Comet Lake в 2020 году вышел сокет 1200 и, наконец, в 2021 году появился самый актуальный на сегодня сокет 1700.

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Несмотря на то, что процессоры Zen по производительности на ядро заметно уступали в играх конкуренту в лице Core i7-7700K, они брали большим количеством ядер и низкой ценой. Ну а во многих рабочих задачах эти процессоры просто не оставляли Core i5 и Core i7 ни единого шанса. Выход процессоров Zen совпал по времени с тектоническим сдвигом в разработке игр, когда разработчики игр наконец-то нашли время и силы добавить в игры поддержку многоядерных процессоров, а не по привычке затачивая игру под два ядра, как повелось еще со времен Athlon 64 X2 из 2005 года.

И процессоры AMD стали завоевывать сердца геймеров, а сборка на процессоре Ryzen 5 1600 или Ryzen 5 2600 в сочетании с материнской платой на чипсете AMD B350 и 16 ГБ правильно подобранной и настроенной оперативной памяти стала распространенным вариантом экономной игровой сборки среднего уровня. В 2020 году, после выхода процессоров Ryzen 5000, AMD не оснастила их поддержкой старые чипсеты первого поколения: X370, B350 и A320, но в 2022 году, с выходом AGESA версии V2 PI 1.2.0.7 эти модели получили поддержку новых процессоров.

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Надо отметить, что материнские платы на этих чипсетах до сих пор встречаются в продаже, например, бюджетная ASROCK A320M-DVS R4.0.

Или ориентированная на разгон и гораздо более лучше оснащенная ASROCK X370 PRO4.

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Такой шаг AMD заставит пересмотреть свои взгляды на апгрейд многих обладателей старых систем AM4, ведь возможность установить в материнскую плату Ryzen 5 5600X, который почти в два раза шустрее Ryzen 5 1600 - это значит дать своему старому ПК второе дыхание. Но у такого апгрейда есть и ряд нюансов и минусов, которые нужно учесть, поэтому, прежде, чем расстаться с деньгами, нужно тщательно взвесить все "за" и "против" и, возможно, даже совсем отказаться от него, решив полностью сменить ПК на новый сокет AM5, который должен появиться во второй половине 2022 года.

PCI Express 3.0 и PCI Express 4.0

Старые платы поддерживают только PCI Express 3.0 и если пару лет назад при покупке материнской платы мы даже не думали о том, какая версия шины PCI Express в ней поддерживается, то теперь все изменилось. Выход видеокарт с урезанным количеством линий PCI Express предъявляет серьезные требования к пропускной способности шины и такие видеокарты, как Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT в некоторых играх с шиной PCI Express 3.0 просто задыхаются. 

Не говоря уже о Radeon RX 6500 XT, с ее четырьмя линями PCIe, где пропускная способность шины стала критичной.

Поэтому, если вы собираетесь покупать бюджетную видеокарту, то учтите, что можете потерять часть производительности на старой материнской плате с PCI Express 3.0. Неплохо на наличие PCI Express версии 4.0 отзываются и производительные SSD-накопители, например, Samsung серии 980, реализуя максимум своих возможностей.

Нужно учесть баланс связки процессор - видеокарта

Еще один аспект, который вам придется тщательно рассмотреть, это баланс производительности процессора и видеокарты для ваших задач. Если вы будете использовать видеокарту уровня GeForce GTX 1660 Ti, GeForce RTX 3050 или GeForce RTX 2060 SUPER в сочетании с обычным монитором, неспособным отобразить более 60 кадров в секунду, то эффект от смены Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X будет заметен не во всех играх. А если вы играете в одиночные игры, то при упоре производительности системы в видеокарту прирост от такого апгрейда на глаз будет заметен только в Cyberpunk 2077 да еще паре игр.


Совсем другое дело, если вам нужна максимальная кадровая частота для онлайн-шутеров или одиночных игр на высокогерцовом мониторе, которую вы будете достигать с более мощной видеокартой, например, GeForce RTX 3060, Radeon RX 6700XT или GeForce RTX 3070. Здесь смена Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X даст огромный прирост в кадровой частоте и плавности картинки. Цены на мощные видеокарты, кстати, сильно упали и стремительно приближаются к рекомендованным.

Отлично покажет себя такой апгрейд и в случае, если ваш ПК используется для рабочих задач, в которых Ryzen 5 5600X обычно быстрее не только шестиядерного Ryzen 5 1600, но и восьмиядерника Ryzen 7 2700X, а иногда и Ryzen 7 3700X на архитектуре Zen 2.

Почему апгрейд на Ryzen 5 5600X, а не на восьмиядерный Ryzen 7 5800X?

Падают цены и на процессоры и восьмиядерный Ryzen 7 5800X стоит сегодня столько же, сколько пару месяцев назад стоил шестиядерный Ryzen 5 5600X, так почему бы не купить его? Дело в том, что Ryzen 7 5800X это гораздо более горячий процессор, для охлаждения которого лучше использовать системы водяного охлаждения, если вы не хотите терпеть температуры под 100 градусов под обычными воздушными кулерами с четырьмя теплотрубками, как, например, ID-COOLING SE-224-XT Basic.

Предъявляет Ryzen 7 5800X и гораздо более серьезные требования к системе питания материнской платы, ведь его энергопотребление доходит до 142 Вт. Материнские платы на чипсете AMD B350 обычно имели меньшее количество фаз, чем у плат на AMD B450, не говоря уже о платах на AMD B550, и Ryzen 7 5800X может попросту поджарить вашу материнскую плату, разогрев систему питания до 100 градусов и выше. Поэтому этот вопрос стоит тщательно продумать, особенно если вы сможете рискнуть настроить процессор для работы на низком напряжении.

Ради чего стоит ждать сокет AM5?

Сокет AM5 не только принесет поддержку новейшей оперативной памяти DDR5, но и поддержку быстрой шины PCI Express 5.0 на платах с чипсетом X670. Учтите и подросший уровень производительности, который, по предварительным оценкам, выйдет на уровень систем на процессорах Intel Alder Lake и даже превысит его. И если вам нужна бескомпромиссная производительность и на это не жалко денег, то стоит подождать еще несколько месяцев. Тем более, что AMD обещает, что сокет AM5 будет таким же долгожителем, как и AM4. 

Альтернатива - переход на Intel Alder Lake

А можно пойти по другому пути, без апгрейда старой системы AM4 и без ожидания выхода систем на AM5, а сделать апгрейд на процессоры Intel Alder Lake. Тем более, что цена на них стала очень демократичной. Мощнейший Core i5-12600K с шестью производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами и 16-ю потоками стоит всего 26990 рублей, чуть дороже Ryzen 7 5800X.

Неплохая материнская плата под него, например, ASUS PRIME Z690M-PLUS D4, обойдется в 16730 рублей.

Единственный минус такого решения, так это то, что платы под память DDR5 из-за санкций найти уже непросто и придется довольствоваться устаревающей памятью DDR4. Но, как я писал ранее, дефицит из-за санкций только набирает обороты и, возможно, к выходу плат AM5 их будет крайне сложно достать, как и быструю оверклокерскую DDR5 память. Этот важнейший негативный фактор тоже стоит учитывать при планировании апгрейда.

Пишите в комментарии, а вы пользовались платами AMD AM4 и какое у вас впечатление от этой платформы?

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