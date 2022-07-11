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5 причин избегать покупки видеокарт и процессоров с высоким энергопотреблением

Мощные процессоры и видеокарты вместе с высокой производительностью приносят в наши компьютеры различные проблемы, которые обязательно придется решать.
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Уже почти 20 лет, выбирая процессоры и видеокарты в свои компьютеры, я избегаю моделей с высоким энергопотреблением, даже если они продаются по вкусной цене и имеют хорошее сочетание энергопотребления и производительности. Делая такой выбор, я лучше предпочту модель с немного более низкой производительностью, но с меньшим энергопотреблением. Видеокарта GeForce RTX 3060 с энергопотреблением в 170 ватт, купленная в конце февраля 2022 года, стала самой прожорливой моделью из всех, что у меня были и покупая ее, я сразу рассчитывал, что она будет работать в андервольте, на сильно пониженном напряжении, и в играх я редко вижу показатели энергопотребления выше 110-120 ватт.

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Все дело в том, что высокое энергопотребление комплектующих тянет за собой множество проблем, о которых надо подумать заранее, планируя то, каким будет ваш компьютер. И в этом блоге я расскажу, почему меня отпугивают комплектующие с высоким энергопотреблением и почему даже 170 ватт - для меня уже много.

Высокое тепловыделение

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Первая причина - высокий нагрев и тепловыделение, которых не удастся избежать в случае использования прожорливых комплектующих. Законы физики непреклонны и процессор с энергопотреблением в 140 ватт вместе с видеокартой, которая потребляет 250 ватт, выделят внутри вашего корпуса 390 ватт тепла. Конечно, конечные температуры комплектующих будут зависеть не только от качества системы охлаждения, но и от плотности теплового потока, снятие которого с небольших чипов стало серьезной проблемой. 

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Именно проблема с отводом тепла с процессоров с чиплетной компоновкой и их небольших чипов стала огромной проблемой для процессоров Zen 2 и Zen 3 с восемью и выше ядрами. Например, Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 3800X или Ryzen 7 5800X с энергопотреблением до 142 ватт легко греются до 90 градусов даже под системами водяного охлаждения, хотя такое количество тепла вполне должен был бы осилить кулер уровня DeepCool REDHAT, способный отвести от процессора до 250 ватт тепла.

Но устанавливая в ПК процессор Ryzen 7 5800X и рассчитывая дать ему показать максимум, на что он способен, стоит сразу смотреть в сторону качественной трехсекционной системы водяного охлаждения, например, ID-COOLING Frostflow X 360.

Переплата за хорошую систему охлаждения

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Высокое тепловыделение тянет за собой необходимость в качественной системе охлаждения как процессора, так и видеокарты. И если вы устанавливаете в ПК мощные комплектующие, то готовьтесь отдать крупную сумму за кулер процессора или даже систему водяного охлаждения и за видеокарту с качественной СО, способной быстро отвести и рассеять то огромное количество тепла, что выделяют современные модели.

И разница в стоимости может достигать огромных сумм, за которые мы умудряемся собирать бюджетные игровые ПК. Например, Palit GeForce RTX 3080 GamingPro в Ситилинке стоит 91990 рублей.

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А гораздо более крутая модель MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO обойдется вам уже в 137990 рублей, или на 46000 рублей дороже.

Нужен качественный блок питания

Высокое энергопотребление компьютера требует использование дорогого и качественного блока питания. Конечно, можно поставить в такой ПК бюджетный блок питания мощностью 700 ватт, но вы получите высокий нагрев и шум БП, низкий КПД и потенциально небольшой срок его службы. С бюджетным блоком питания возрастает и риск выхода из строя комплектующих в случае поломки БП, ведь в бюджетных устройствах реализованы не все типы защит, а те, что есть, могут и не сработать.

Хороший и качественный блок питания в наше время создается на базе DC-DC преобразователей с раздельными схемами стабилизации напряжения, а его КПД за счет качественной схемотехники достигает уровня 80 PLUS Gold и выше.

Цены на такие блоки питания стартуют с уровня 8000-9000 за модели с мощностью 750 ватт, как, например, за Corsair RM750

А добротная 850 ваттная модель, CHIEFTEC Chieftronic PowerPlay GPU-850FC, обойдется уже почти в 15000 рублей.

Но если вы думаете, что, купив мощный и качественный блок питания видеокарту с высоким энергопотреблением, вы будете избавлены от проблем, то я вас разочарую. Достаточно вспомнить нашумевшую проблему, когда некоторые качественные блоки питания высокой мощности не выдерживали резких скачков тока на прожорливых видеокартах GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080.


Или новости о том, что наблюдается рост случаев совместного выхода из строя GeForce RTX 3090 и качественных блоков питания. Страшно представить, какие проблемы с блоками питания могут начаться после выхода поколения видеокарт GeForce RTX 4000, энергопотребление которых будет просто запредельным, доходящим до невиданных 450 ватт.

При этом железо со слабым энергопотреблением способно годами работать даже на бюджетных блоках питания, если они загружены не "под завязку", а уж если поставить качественный БП с запасом мощности в такую систему, то мы получим тихую работу и слабый нагрев, допускающий возможность работы даже в пассивном режиме.

Нужен качественный корпус с хорошей вентиляцией

Собрать мощный и тихий компьютер - задача не только сильно бьющая по карману, но и очень сложная в инженерном плане. Даже при использовании СВО на процессоре и видеокарты с самым качественным СО все это огромное количество тепла, доходящее в топовых ПК до 500 и выше ватт, нужно вывести из корпуса и сделать это надо быстро. Единственное грамотное решение, позволяющее отвести тепло достаточно тихо - просторный корпус с множеством вентиляторов. 

Такие модели с качественным исполнением, позволяющие установить три вентилятора на переднюю стенку, один на заднюю и два-три на верхнюю, стартуют с цены в 6000-7000 рублей, например, за Zalman Z7 NEO

А более качественные модели стоят уже более 10000 рублей, как, например, Thermaltake Versa T27 TG ARGB.

О компактности в таких производительных решениях можно забыть, если, конечно вам не жалко комплектующие и вы сможете спокойно смотреть, как видеокарта стоимостью в 90000 рублей прогревается до 85 градусов по чипу и более 110 градусов по памяти.

Качество и сложность исполнения комплектующих

Я думаю, все вы видели бюджетные видеокарты со скромными системами питания, раcсчитанными на 60-75 ватт энергопотребления, например GeForce GTX 1650. Три фазы и минимум элементов обвязки - тут и ломаться практически нечему.

Совсем другое дело - топовые видеокарты с высоким энергопотреблением, буквально усыпанные многочисленными элементами. Любой инженерный просчет в этом случае будет нести гораздо больше негативных последствий, а ремонт такой видеокарты будет стоить очень дорого.

Это касается и процессоров, с той лишь разницей, что материнскую плату для них мы покупаем отдельно. И если четырехъядерник Core i3-10100F и шестиядерник Core i5-10400F с тепловыделением в 65 ватт способны работать на самых дешевых материнских платах LGA 1200 с чипсетом Intel H510, то восьмиядерный Core i9-11900KF, энергопотребление которого доходит до 350 ватт и выше в обычной нагрузке, потребует уже самую топовую плату.

Итоги

Главный вывод из сегодняшнего блога будет не в том, что прожорливое железо требует много денег и побочных затрат, а в том, что эти затраты растут не линейно. И Core i9-11900KF из примера выше, стоящий в три раза дороже Core i5-10400F, не будет в три раза быстрее его. Добавьте к трехкратной разнице в цене процессоров стоимость топовой материнской платы, системы охлаждения, блока питания и корпуса и получите итоговую пятикратную разницу в стоимости ПК при разнице в играх хорошо если в два раза. Стоит ли топовое "железо" таких затрат - решать только вам, а я считаю, что надо искать золотую середину между производительностью, ценой и энергопотреблением комплектующих.

Пишите в комментарии, а какие комплектующие с самым высоким энергопотреблением стояли в вашем ПК?

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