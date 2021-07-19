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Наконец-то видеокарты постепенно стали возвращаться в магазины, а цены на них поползли вниз. После нескольких месяцев жуткого дефицита и диких цен уже наметилась стабилизация ситуации, и в течение нескольких месяцев цены на видеокарты если не достигнут докризисного уровня, то хотя бы станут приемлемыми для большинства геймеров.

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В магазине Регард уже доступны несколько моделей GeForce RTX 3060, видеокарты, которая сможет повторить популярность GeForce GTX 1060, ведь на ее счету отличная производительность в 1080p и умеренное энергопотребление. ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC обойдется вам в 72970 рублей.

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Цены на более доступные GeForce GTX 1660 опустились ниже 40000 рублей и Asus GeForce GTX 1660 PHOENIX OC обойдется вам в 39700 рублей.

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Но даже несмотря на снижение, эти цены еще далеки от рекомендованных и переплата по сравнению с ценами середины 2020 года довольно чувствительная. А вот если присмотреться к бюджетным моделям, например, GeForce GTX 1050 Ti, то их цены уже становятся почти приемлемыми. Цены на эти модели опустились ниже 18000 рублей и MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OCV1 можно купить за 17290 рублей.

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Год назад такие видеокарты стоили 10-11 тысяч рублей и переплатить 6-7 тысяч рублей по сравнению с докризисной ценой уже можно себе позволить. Компьютер на базе такой видеокарты даст возможность поиграть в новинки на средних настройках, и я предлагаю подобрать остальные комплектующие под уровень производительности GeForce GTX 1050 Ti.

В эту сборку отлично впишется восьмипоточный Intel Core i3-10100F, дающий производительность уровня Core i7-7700K в бюджетные системы по совсем небольшой цене. Учитывая, что BOX версия стоит дешевле, чем OEM, ее мы и возьмем. Это поможет сэкономить на кулере, учитывая низкое тепловыделение Core i3-10100F, ему вполне хватит и простого BOX кулера.

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Для нашего ПК вполне хватит материнской платы на H410 чипсете, но стоит выбрать модель со слотом M.2, например, MSI H410M PRO-VH. Еще из достоинств платы стоит упомянуть армированный слот PCI-E, грамотную разводку и неплохой аудиокодек.





16 ГБ оперативной памяти в 2021 году стали необходимым минимумом даже для бюджетного ПК. Мы возьмем недорогой комплект с частотой 2666 МГц и таймингом CL 16, ведь с процессором Core i3-10100F нет смысла переплачивать за более дорогие модули. Комплект GOODRAM IRDM X (IR-X2666D464L16S/16GDC) отлично подойдет, а еще на этих модулях установлены радиаторы с симпатичным дизайном.





В 2021 году стоит смотреть в сторону более шустрых SSD с интерфейсом PCI-E даже в бюджетном секторе и брать SATA SSD только для апгрейда старых ПК. SSD WD Blue SN550 (WDS250G2B0C) объемом 250 ГБ отлично подойдет под систему, а его объема хватит на Windows и пару-тройку современных объемных игр.





Блоки питания повышение цен в 2021 году почти не затронуло и отличный БП Chieftec Core (BBS-500S) мощностью 500 ватт и с сертификатом 80 PLUS Gold обойдется нам всего в 4620 рублей. Блоки питания Chieftec серии Core отличает низкий шум, отличная стабилизация напряжений, DC/DC-преобразователи и наличие защит: OVP (защита от превышения напряжения), SCP (защита от короткого замыкания) и OPP (защита от превышения мощности).





Осталось выбрать корпус и я предлагаю взять AeroCool CS-107 v2 Black, компактный корпус с отличным дизайном, тремя предустановленными вентиляторами 120 мм с подсветкой, прозрачной боковой стенкой и отличной продуваемостью. Стоит он всего 2330 рублей, что делает его отличным выбором в бюджетный ПК. Блок питания в AeroCool CS-107 v2 Black установлен сверху, но с нашими холодными и энергоэффективными комплектующими это не будет проблемой.









Наш бюджетный игровой ПК обойдется в 48440 рублей, что совсем неплохо в это время дефицита и высоких цен. Он позволит поиграть в большинство новых игр-хитов, пусть и с компромиссными настройками, с комфортом работать и серфить интернет. А одним из плюсов станет низкое энергопотребление, особенно учитывая экономичный БП с сертификатом 80 PLUS Gold. В будущем этот ПК можно будет легко проапгрейдить, установив видеокарту уровня GeForce GTX 1660 SUPER, что даст отличный прирост производительности во всех играх.





Пишите в комментарии, что бы вы изменили в этом ПК и является ли для вас подобная переплата за видеокарту критичной?



