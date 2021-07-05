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Список багов в Windows 10 после года работы или почему ее надо регулярно переустанавливать

Несмотря на аккуратное отношение, моя Windows 10 за год обычного использования обросла шлейфом серьезных багов и глюков, которые не получается исправить обычными средствами.
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Я всегда был сторонником частой переустановки Windows как превентивной меры по борьбе с накапливающимися ошибками. Но в этот раз моя Windows 10 проработала почти год без переустановки, которую я постоянно откладывал. Но ее стабильность начала рассыпаться как карточный домик и буквально за пару недель пользоваться ею стало практически невозможно.

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Надо отметить, что я стараюсь как можно меньше вмешиваться в работу ОС, поэтому никаких твиков и "улучшений" к Windows не применялось. Постоянно работающий Microsoft Defender дополнялся периодическим сканированием накопителей с помощью Dr.Web CureIt!, а брандмауэр simplewall обеспечивал доступ в интернет приложений только по "белым спискам". Поэтому можно с уверенностью утверждать, что никаких вредоносных программ в ОС не было.

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Отдельно стоит упомянуть работу с обновлениями. Они откладывались на срок около трех недель, поэтому откровенно "кривых" обновлений, какими обычно они являются сразу после выхода, в систему не приходило. Никаких специфических задач в Windows 10 не было и она использовалась, как и у миллионов обычных пользователей: для игр, интернета, музыки, фильмов и офисной работы.

Как видите, условия для Windows 10 были весьма комфортные, если не сказать "тепличные", но несмотря на это, в ней начало увеличиваться количество сбоев и багов, достигшее в последнее время критической отметки. Давайте ознакомимся с ними поподробней, начиная от самых безобидных и заканчивая самыми неприятными.

Самопроизвольное отключение системных звуков

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Системные звуки в моей Windows 10 отключаются сами, спонтанно, и найти причину этому я не смог. Почти каждый день мне приходится открывать микшер громкости и включать их обратно.

Увеличившееся время включения и выключения

Глядя на то, как долго моя Windows 10 стала включаться и выключаться, у меня создается впечатление, что она работает на HDD, а не SDD. Особенно увеличилось время выключения, иногда достигающее минуты, что очень раздражает, когда надо срочно куда-то уходить или просто ложиться спать.

Периодически появляется значок "система занята"

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Синий кружок, заменивший собой значок песочные часы из старых версий Windows, появляется, когда система очень сильно загружена. У меня же он теперь часто появляется без видимой причины, хотя никаких действий или серьезных задач в это время не выполняется.

Долгое время сохранения изображений на рабочий стол

При работе с изображениями удобно использовать рабочий стол для их временного хранения, чтобы они были под рукой, однако после их сохранения из браузера проходит несколько секунд перед тем, как они появятся на рабочем столе.

Проблемы с веб-камерой

 

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Проблемы с веб-камерами просто преследуют последние версии Windows 10 и я тоже не избежал их. Для нормальной работы веб-камеры в мессенджерах я должен предварительно включить ее, например, в настройках мессенджера. Если этого не сделать, звук при разговоре будет искаженный, а картинка и вовсе будет отсутствовать.

Возможно, покупка новой веб-камеры решила бы эту проблему, но они сегодня стали дефицитным товаром, цена на который подскочила из-за перехода огромного количества работников офисов и студентов на "удаленку".

Появление фантомных удаленных файлов на рабочем столе

Это довольно известный баг, уже получивший исправление в обновлениях, но у меня проблема не исчезла и периодически я вижу на рабочем столе призраки давно удаленных с него файлов. Помогает сделать обновление рабочего стола, после чего они исчезают.

Зависание панели задач и меню «Пуск»

Самый неприятный и раздражающий баг из всех, который появился в последние пару недель и подтолкнул написать меня этот блог. С зависанием панели задач и меню «Пуск» я сталкивался практически на любой версии Windows 10, но никогда они не происходили так часто, как на Windows 10 May 2021 Update (21H1). Теперь они зависают практически каждый день и помогает только перезагрузка ПК, что очень неприятно, когда вы делаете какую-либо работу на ПК.

Итоги

По мнению многих опытных пользователей, попробовавших разные версии Windows 10, последняя стабильная версия - это Windows 10 версии 1607, вышедшая пять лет назад. И это неудивительно, если учесть, что это последняя версия Windows 10 над которой работал отдел тестирования Microsoft. По рассказу бывшего сотрудника отдела тестирования Microsoft, тщательное тестирование кода производилось на реальных ПК разных конфигураций, а отдел делился на несколько подгрупп, разделяющихся на тестирование разных задач.

 Проводился и ряд автоматизированных тестов, а затем информация о багах и ошибках обобщалась и принималось решение, можно ли "пускать в печать" данный код или его надо дорабатывать. После упразднения отдела тестирования Microsoft полагается только на систему Windows Insider, телеметрию и отзывы возмущенных пользователей, получивших баги и ошибки после обновлений. И, судя по тому, что в данном режиме тестирование Windows происходит уже пять лет, вряд ли стоит ожидать изменения в качестве обновлений и количестве багов в новых версиях Windows 10 и Windows 11.

А обновления становятся главным фактором, разрушающим стабильность системы, что очень заметно по моей Windows 10. Одно за другим они приносят мелкие баги, пока их количество в системе не превышает некую критическую отметку. Причем починить систему станадртными средствами, например, утилитой System File Checker, невозможно.


Пишите в комментарии, сталкивается ли вы с багами в Windows 10 и как с ними боретесь?




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