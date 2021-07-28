Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
Если поглядеть на историю ценовых войн производителей процессоров за последние 30 лет, то мы увидим, как компания AMD часто демпинговала, делая свои процессоры особенно привлекательными для экономных пользователей и оверклокеров, получающих способность увеличить производительность процессора и даже догнать более старшую модель. Начало этой ценовой борьбы, которой не видно конца, было положено еще в 1990-е годы, когда процессоры Am486DX соперничали с Intel 80486. А процессоры K5 и K6 противопоставлялись знаменитому Pentium.
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Противостояние корпораций особенно обострилось к началу 2000-х годов, когда AMD выпустила относительно недорогой процессор K6-III для борьбы с Pentium III. А с выпуском успешных процессоров серии K7, Athlon и Athlon XP, компания AMD окончательно заявила о себе как силе, которая будет диктовать цены на рынке процессоров.
Одним из первых моих процессоров стал недорогой Athlon XP, который после разгона показывал лучшие результаты в играх, чем более дорогие Pentium 4. С тех пор я понял, что в мире компьютерных комплектующих есть возможность получить что-то дешевле, если не гнаться за разрекламированными моделями и не слишком доверять маркетингу.
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Первый звоночек о том, что в капиталистическом мире никто не будет продавать нам лучший товар дешевле, чем у конкурентов, прозвенел в 2003 году, с приходом архитектуры K8. Процессоры Athlon 64 в пух и прах разгромили конкурентов от Intel с архитектурой Northwood и Prescott, и на несколько лет стали доминировать на рынке. Надо признать, Athlon 64 были хороши во всем: быстрые, экономичные, со встроенными системами энергосбережения, редкими в то время.
AMD закрепляла успех, улучшая и быстро меняя архитектуру Athlon 64: Clawhammer, Newcastle, Winchester, San Diego, Venice. Быстро менялись и сокеты: 940, 754 949. В те годы это был выбор компьютерных энтузиастов, оверклокеров и геймеров, но цены на старшие модели кусались. В 2005 году AMD нанесла еще один удар по конкуренту, выпустив двухъядерные процессоры Athlon 64 X2. Они опередили свое время и дали старт тенденции постоянного роста многоядерности процессоров, которая продолжается с тех пор.
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Intel ответила процессорами Pentium D, ставящими антирекорды в нагреве и энергопотреблении, ведь ничего хорошего из идеи поместить два прожорливых кристалла Prescott под одну крышку получиться не могло. Праздник на улице AMD закончился в 2006 году, с выходом у конкурента линейки процессоров Intel Core 2 на ядре Conroe. Насколько Athlon 64 превосходили Pentium 4 в свое время, настолько Intel Core 2 превзошли Athlon 64 X2, и дали потрясающий прирост производительности на ядро, энергоэффективности и сумасшедший разгонный потенциал.
Я до сих пор помню дикие эмоции, когда свежекупленный недорогой Core 2 Duo E4600 на бюджетной материнской плате прибавил более гигагерца частоты, выдавая результаты производительности, сопоставимые с топовыми моделями процессоров. Про Athlon 64 X2 энтузиасты стали быстро забывать и AMD стала срочно снижать цены, переводя их на уровень бюджетных моделей для экономных пользователей.
Далее последовал затяжной период отставания AMD, когда низкую производительность продуктов она компенсировала ценами: Athlon X2, Phenom, Phenom II, FX, все эти модели позиционировались как догоняющие Intel, но более дешевые и имеющие возможность разгона. Этот период затянулся на 10 лет, за которые у нас окончательно сформировался образ "корпорации добра", а неприятный "инцидент" с ценами на Athlon 64 и Athlon 64 X2 успел позабыться.
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Апогеем демпинговой компании стал выпуск процессоров Ryzen в 2017 году, пусть производительность на ядро отставала от решений конкурента, но возможность купить шесть и восемь ядер по низкой цене перевешивала все. Процессоры Ryzen стали мегапопулярны и их первые поколения продаются даже сейчас. Смена их архитектуры на Zen+, а затем Zen 2, где наконец-то подтянули производительность в играх, сделала Ryzen 5 3600 самым популярным процессором.
Но самый чувствительный удар по Intel нанесла архитектура Zen 3 и процессоры Ryzen 5000, где производительность на ядро впервые со времен Athlon 64 стала выше, чем у процессоров конкурента, а особенно это стало заметно в играх. Как вы догадались, никто не стал продавать Ryzen 5000 дешевле, чем процессоры конкурента, но к середине 2021 года мы подошли с парадоксальной ситуацией с ценами на процессоры AMD.
В рознице цена на четырехъядерный Ryzen 3 1200 на архитектуре Zen+, практически сравнялась с ценой на четырехъядерный, но восьмипоточный Core i3-10100F на архитектуре Comet Lake, которая заметно быстрее Zen+, особенно в играх. К примеру, в Ситилинке разница между этими процессорами в цене составляет всего 100 рублей.
А дальше начинается полная неразбериха с ценами на процессоры AMD. Ryzen 5 1600 стоит почти 10000 рублей.
Четырехъядерный восьмипоточный Ryzen 3 3100, которому бы следовало бороться с Core i3-10100F, стоит 10290 рублей и борется со своими партнерами по команде, создавая внутреннюю конкуренцию.
Следом идет Ryzen 5 2600 на архитектуре Zen+ за 11190 рублей.
Чуть дороже шестиядерный шестипоточный Ryzen 5 3500X за 11390 рублей.
И весь этот отряд шестиядерников от AMD, захватив за одно и Ryzen 3 3100, делает неактуальными Core i5-10400F всего за 11790 рублей. В начале 2020 года я купил Ryzen 5 1600 всего за 7000 рублей, но если бы в то время в продаже был Core i5-10400F за 11790 рублей, я бы, конечно, сделал выбор в его пользу.
Да, он не имеет возможности разгона, да она ему и не нужна, в играх он показывает отличные результаты, а если дополнить его материнской платой на чипсете B560 и оперативной памятью с частотой 3200 МГц и CL16, то Core i5-10400F практически во всех играх будет быстрее Ryzen 5 3600.
А где же Ryzen 5 3600, спросите вы? Он возвышается над этой схваткой с ценой, на 23% превышающей цену Core i5-10400F. Он стоит 14590 рублей, то есть на фоне удешевления процессоров от Intel он еще умудрился и подорожать!
Итого, на рынке бюджетных процессоров мы видим парадоксальную ситуацию, которой не было никогда, Intel продает свою продукцию дешевле, несмотря на то, что она производительнее решений от конкурента. Core i3-10100F и Core i5-10400F отлично "контрят" процессоры AMD, которые сбились в кучу около цены в 10000 рублей и конкурируют и с собой, и с процессорами конкурента.
На этом ценовые сюрпризы 2021 года не заканчиваются. Ryzen 5 5600X стал самым дорогим шестиядерником в рознице, а Core i7-10700F стал самым дешевым восьмиядерником и разница в их цене составляет всего 600 рублей! Непростая задача для выбора, если у вас чуть более 20000 рублей на процессор. Аналогичные цены и в других магазинах, так что эту неразбериху нельзя списать на конкретный магазин.
Создается ощущение, что AMD забыла, что такое демпинг и после выпуска успешных Ryzen 5000 собирается почивать на лаврах, а ее новый девиз — "AMD — это дорого!". Чем подобное поведение закончилось в прошлый раз мы прекрасно помним — более 10 лет отставания от Intel.
Удивила и компания Intel, выступая в роли догоняющего, она не только убирает искусственные ограничения, типа заблокированного разгона ОЗУ на чипсетах среднего уровня или отсутствия гипертрейдинга в серии Core i5, но и продает свои более производительные процессоры дешевле, чем конкурент.
Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу цен на процессоры? И какой бы модели отдали предпочтение сейчас?
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