10 самых популярных стратегий, скачиваемых пользователями на торрент-трекерах в 2021 году
Думаю многие из вас сталкивались с переоцененными играми, которым поют дифирамбы игровые журналисты, но при этом получающими довольно средние оценки от игроков. Один из ярких примеров таких игр - Cyberpunk 2077, самая распиаренная игра всех времен, на деле оказавшаяся довольно заурядной, да еще и с многочисленными техническими огрехами. Вот такие оценки получила эта игра от игровых изданий:
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IGN – 9/10
PCGamesN – 9/10
Game Informer – 9/10
Press Start – 9/10
RPG Site – 9/10
PC Gamer – 7.8/10
GameSpot – 7/10
VGC – 5/5
VG247 – 5/5
Windows Central – 5/5
GamesRadar – 5/5
GamesBeat – 3/5
Глядя на них, можно подумать, что мы получили шедевр, равный Ведьмак 3: Дикая охота, но реальность оказалась гораздо суровее. На сегодняшний день рейтинг пользователей Cyberpunk 2077 на Metacritic составляет всего 7.1 балл.
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В сервисе Steam у Cyberpunk 2077 только 65% недавних положительных обзоров, но что самое печальное для игры - в нее уже почти никто не играет.
Игра потеряла 99% пользователей за полгода и игроков, играющих в нее, меньше, чем у стареньких и пройденных не один раз Grand Theft Auto 5, The Elder Scrolls V: Skyrim или Ведьмак 3: Дикая охота.
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Cyberpunk 2077 это очень наглядный пример, но подобные расхождения в степени любви игроков и оценки игровыми изданиями встречаются повсеместно. Но даже оценка игроков в таких игровых сервисах, как Steam, иногда бывает необъективной, завися от региона, информационного фона или скандалов, связанных с издателями игр.
Решив поискать объективный способ оценки игр, я, к своему удивлению, нашел его на торрент-трекерах, которые показывают, сколько человек скачали и раздают игру на данный момент. Показатель раздающих - это объективный показатель популярности игры, не имеющий никаких накруток рейтинга, и я предлагаю вам ознакомится с самыми популярными у пользователей торрент-трекеров играми разных жанров, начав со стратегий.
Важное отступление - сайт Overclockers.ru негативно относится к пиратству, поэтому в блоге не будет ни ссылок на игры, ни адресов торрент-трекеров, только обезличенные данные на скриншотах. Я выбрал один из популярных торрент-трекеров и отсортировал количество пользователей, раздающих игры, по убыванию.
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Теперь осталось выбрать из них стратегии, которые, как оказалось, заметно уступают по популярности гонкам и играм с открытым миром. Также я исключил игры-новинки, которые скачивают большое количество пользователей и чей рейтинг еще не "устоялся". Результат сортировки преподнес сюрпризы, и я предлагаю ознакомиться с топ-10 стратегий на торрент-трекерах.
Казаки: Снова Война
Лидером оказалась старая стратегия 2002 года от SC Game World. Казаки: Снова Война - второе дополнение к игре Казаки: Европейские войны, имеющее ламповую изометрическую графику и динамичный геймплей с большим количеством юнитов.
Total War: Rome 2
На втором месте игра из серии Total War и это не Total War: Shogun 2, ставшая лидером десятилетия по оценке игровых изданий, а Total War: Rome 2, вышедшая в 2013 году, ремейк игры Total War: Rome 2004 года. Действие игры перенесет вас в эпоху древнего Рима, во времена Цезаря, и даст сыграть за одного из трех его последователей.
Warcraft III: The Frozen Throne
Интерес игроков к этой великой RTS не падает и спустя почти 20 лет после выхода. В Warcraft III: The Frozen Throne идеально все - баланс, игровые механики, лор(история мира) игровой вселенной. Переиздание Warcraft III: Reforged, с которым игроки связывали большие надежды, оказалось ужасным и самым низкооценённым за всю историю Metacritic, но сюрпризы для игроков на этом не закончились. Самое печальное то, что Warcraft III: Reforged заменил собой старую версию Warcraft III: The Frozen Throne из магазина и библиотек игроков и купить старую версию официально невозможно.
Казаки 3
На четвертом месте нашего топа еще одна игра от GSC Game World - Казаки 3, стратегия в реальном времени с огромным количеством юнитов, вышедшая в 2016 году. Секрет Казаков прост - приятная графика, бодрый геймплей, низкие системные требования и низкий порог вхождения в игру.
Age of Empires 2: HD Edition
Переиздание стратегии Age of Empires 2 дает понять, что игроки любят старые стратегии, их незамысловатую и не перегруженную механику, и готовы играть в них десятилетиями. Age of Empires 2: HD Edition от студии Hidden Path Entertainment вышла в 2013 году и позволит поиграть на широкоформатном мониторе, новой ОС и с улучшенной графикой. А вот то, за что мы любим Age of Empires 2, осталось нетронутым.
Штурм 2: В тылу врага. Начало
Штурм 2: В тылу врага. Начало - дополнение для игры Штурм 2: В тылу врага, вышедшее в 2016 году из-под пера студии Digitalmindsoft. Штурм 2: В тылу врага. Начало - реалистичная тактическая стратегия в реальном времени, где вам предстоит взять под управление небольшой отряд войск времен Второй мировой войны.
Command & Conquer: Generals — Zero Hour
На седьмом месте еще одна классическая RTS, одна из серии игр Command & Conquer, вышедшая в 2003 году в студии EA Los Angeles. Популярность серии Command & Conquer пришлась на начало 2000-х годов и Command & Conquer: Generals — Zero Hour стала венцом серии, наиболее полюбившемся игрокам.
Cities: Skylines
Единственная градостроительная стратегия в нашей подборке - Cities: Skylines, вышедшая в 2015 году в студии Colossal Order. Cities: Skylines попадает в любые топы стратегий и это неудивительно, ведь сделана она на отлично и содержит в себе почти все идеи игр типа SimCity, доведенные до идеала.
Crusader Kings III
Еще одна игра, постоянно попадающая в топы - глобальная стратегия Crusader Kings III, созданная студией Paradox Development Studio в 2020 году. В ней вам предстоит возглавить королевскую династию средневековья и развивать ее, используя военную силу, экономику, религию и интриги.
Hearts of Iron IV
Завершает наш топ еще одна глобальная стратегия от Paradox Development Studio, вышедшая в 2016 году. Действие в ней происходит во времена Второй мировой войны, и вам предстоит взять под управление одно из государств и привести его к победе. Несмотря на то, что игра вышла 5 лет назад, дополнения к ней выходят регулярно, последнее из которых - Battle for the Bosporus, вышло осенью 2020 года.
Итоги
Как видите, стратегии, популярные у геймеров, очень разнообразны. Здесь есть и серьезные глобальные стратегии, и неустаревающая классика, и градостроительные симуляторы. Всего одного раздающего пользователя не хватило Sid Meier's Civilization VI, чтобы попасть в топ-10, а чуть ниже по популярности стоят Might and Magic Heroes VII, Anno 1800 и Heroes of Might and Magic III.
Стоит обратить ваше внимание на то, что стратегии имеют демократичные системные требования, и поиграть в них можно на бюджетной видеокарте, например, ASUS GeForce GT 1030 из Ситилинка. GeForce GT 1030 справляется даже с Anno 1800, и если стратегии для вас любимый жанр игр, то собрать ПК для них можно и в это тяжелое время дефицита.
Пишите в комментарии, а какие стратегии предпочитаете вы?
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