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Я до самого последнего момента надеялся, что Microsoft заявит о продлении поддержки Windows 7 еще на год или даже два, ведь ею пользуются еще как минимум четверть пользователей персональных компьютеров. Однако, поддержка Windows 7 завершена и это неприятный факт, с которым придется смириться.

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Давайте рассмотрим, что могут предпринять пользователи Windows 7, в зависимости от их желания иметь защищенную систему, количества и качества знаний в обслуживании ОС и наличия свободного времени на это.

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Первое и самое простое - это не делать ничего. Сидело же огромное количество пользователей на Windows 7 с навсегда отключенными обновлениями?

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Это самый простой вариант и он имеет право на жизнь. У меня на втором компьютере сейчас стоит как раз Windows 7 и мне просто лень что-то делать с ним, ведь на нем нет никаких ценных данных. Я установил туда бесплатный антивирус и фаерволл с "белым списком" и считаю, что для такого простого компьютера этого достаточно.

Все упирается в наличие ценных данных, которые есть риск потерять. А это могут быть как и ваши фото и видео архивы, так и какие-то работы и проекты на компьютере.

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Второе, что можно сделать с компьютером под управлением Windows 7, это установить на него Windows 8.1. Я уже много писал об этой замечательной ОС и считаю, что она - подарок для старых, маломощных компьютеров. Вы получаете законченную систему, без непрерывных обновлений и изменений, как на Windows 10.

Системные требования Windows 8.1 ниже, чем у Windows 10. Особенно заметно снижение нагрузки на жесткий диск. Windows 8.1 вполне комфортно можно использовать только с жестким диском.





Третье - переходить на Windows 10. Это довольно спорный момент, так как все, кто хотел перейти на нее с Windows 7, уже давно перешли. Остались люди, чьи компьютеры слишком слабы для Windows 10. А также пользователи со специфическим оборудованием, под которое нет драйверов у Windows 10, и люди, которые не переносят Windows 10 по ряду причин.



Microsoft, кстати, посоветовала не мелочиться и купить новый компьютер с Windows 10 пользователям Windows 7. Что тут можно сказать? Страшно далеки они стали от народа, не только от нашего, но даже и от западного.





Четвертое - пробовать обеспечить поддержку Windows 7 с помощью пакетов обновлений UpdatePack7R от simplix, или установкой версии Windows Embedded Standard 7. Я уже писал про интеграцию обновлений в Windows 7 и обязательно буду отслеживать и тестировать пакеты обновлений UpdatePack7R в 2020 году.





Пятое и самое спорное - переходить на Linux. Опытные пользователи Linux давно зазывают пользователей Windows 7 в свой лагерь, но пока безуспешно. Это отличные операционные системы, я не спорю, но пока их "юзерфрендли" очень низок.

В любой момент может вылезти небольшая проблема, чтобы решить которую нужно потратить так много времени и сил, кои пригодились бы в другом месте и совершенно несоизмеримы с решаемой проблемой. Не забывайте, что время - деньги.



Конечно, сейчас в комментариях заядлые линуксоиды напишут, как там все легко и просто, но безжалостная статистика пока показывает совсем иное.





Кстати о статистике, Steam выложил данные за декабрь, где доля Windows 7 получила аномально высокий рост. Что это было - ностальгия по уходящей системе или протест? Очень интересный факт, доля Windows 7 подскочила аж на 14,57%!









Лично я сейчас использую три операционные системы на трех устройствах: Windows 10 на игровом компьютере (хотя называть его "игровым" в 2020 году - это слишком громко), Windows 7 на совсем старом, запасном компьютере, и Windows 8.1 на ноутбуке.

Стоит признать, что качеством Windows 10 я стал недоволен, о чем не раз писал в блогах. Однако, полезные мелочи из нее, к которым так быстро привыкаешь, но которых нет в старых ОС, не оставляют выбора.



А вы какую операционную систему используете и довольны ли вы ей? Как будете решать проблему с отсутствием обновлений для Windows 7, если пользуетесь ей? Пишите в комментарии.