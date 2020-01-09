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Мои претензии к Windows 10 November 2019 Update (версия 1909)

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За долгие годы разработки Windows 10 практически достигла идеала, но остались некоторые шероховатости и баги, которые кочуют из версии в версию. Сегодня я хочу рассказать вам о багах, которые преследуют меня на Windows 10 November 2019 Update, и которые я не смог исправить.

Так получилось, что за 2019 год я попробовал несколько операционных систем, включая Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 разных редакций и даже Linux. И вот, переустанавливая Windows 10 и переходя с версии October 2018 Update (версия 1809) на May 2019 Update (версия 1903) и на November 2019 Update (версия 1909), я заметил несколько багов, которые повторялись на моей системе из раза в раз.

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Сразу скажу, что одна система - это не показатель забагованности, а частный случай, показывающий как Windows 10 работает на отдельно взятом программно-аппаратном комплексе. У кого-то вообще может не встретиться баг, а у кого-то они будут критические и даже могут не давать пользоваться системой.

Каждый компьютер - это набор из специфического железа, драйверов к нему и набора софта. И чем экзотичнее этот набор, тем больше шансов напороться на баги, так как Microsoft перестала тестировать Windows 10 на реальном железе, а тестирует на виртуальных машинах.

А мне теперь есть с чем сравнивать стабильность работы Windows, после того как я несколько раз устанавливал Windows 7 и 8.1 в 2019 году на разные компьютеры.
 

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Ну что же, приступим к критике.

Первый, самый неприятный баг, это зависание меню "Пуск". Он происходит спонтанно, и с чем связано его появление, я пока не выяснил. Это древний баг, который появился еще на первых редакциях Windows 10. Причин у него множество, как и методов лечения. Но, согласитесь, лечить меню "Пуск" на November 2019 Update - это уже издевательство.

На October 2018 Update (версия 1809) и May 2019 Update (версия 1903) меню "Пуск" ломался у меня "по-простому", не давая никакой реакции на нажатие кнопки "Пуск", а в November 2019 Update (версия 1909) - уже критично, не давая реакции на даже нажатие на панели задач. После перезагрузки работа восстанавливалась, но на November 2019 Update (версия 1909) слетели все плитки в меню "Пуск", что очень неприятно.

Казалось бы, проблеме с "Пуском" сто лет в обед, но ее так и не могут пофиксить. На Windows 7 и даже на Windows 8.1, я был уверен, что при нажатии на "Пуск" он откроется без всяких зависаний и глюков. На Windows 10 же иногда просто происходит неприятная пауза с появлением бегунка ожидания.


Второй неприятный баг, который я встречаю не первый раз, это баг приложения "Будильники и часы". На версиях October 2018 Update (версия 1809) и May 2019 Update (версия 1903) баг проявлялся в том, что если не успеть отключить работающий будильник, он исчезал с экрана, но звонок будильника потом срабатывал на любое действие системы, открывающее панель звука, меню "Пуск", или просто правой кнопкой мыши по панели задач. Неприятно, но терпимо.

В версии November 2019 Update "Будильники и часы" пошли дальше и просто не звонят спустя несколько дней. Не звонят и все. Если включить-выключить будильник, начинает звонить, но через несколько дней опять глючит. Я понимаю, мало кто пользуется этим приложением, но иногда оно нужно, я, например, пью сейчас лекарства по часам.

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Но вообще, я считаю, что это наглядное отношение разработчика к системе. Достаточно сравнить "Будильники и часы" из Windows 10 с "Будильники и часы" из Windows 8.1. В Windows 8.1 приложение просто красиво по дизайну, удобно и надежно. В Windows 10 оно не только глючное, но и примитивное и некрасивое.

Windows 10

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Windows 8.1

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Третий баг - это мерцание полупрозрачных окон при сворачивании и разворачивании. Например, окна "калькулятор". Мелочь, а неприятно.
Вот из таких мелочей и создается общее впечатление о системе. В случае с Windows 7 и Windows 8.1 ощущение, что пользуешься цельной и завершенной системой, где уделили внимание всем мелочам.
А с Windows 10 у меня стало возникать постоянное ощущение, что пользуешься каким-то Линуксом, где баг на баге.


Четвертая проблема - "Защитник Windows" пропускает серьезные заражения системы. У меня, как у любого техноблогера, который пишет о Windows и программах, компьютер находится на острие борьбы с вирусами и троянами. Я ставлю много программ, часто переустанавливаю Windows и провожу над ней эксперименты. А так же устанавливаю многочисленные репаки игр.

И вот "Защитник Windows", несмотря на все его плюсы, производит впечатление старого подслеповатого пса, который весь день спит и не охраняет двор. Ну просто явные заражения троянами он оставляет без внимания. За последний месяц у меня было два инцидента.


А у вас как складывается с Windows 10? Или вы все еще сидите на древней (но неглючащей) Windows 7? Пишите в комментарии о багах и ваших ОС.

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ну что 8,1 стабильная ось - он прав
Мои претензии к Windows 10 November 2019 Update (версия 1909)
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