Рост цены оперативной памяти за последние месяцы, а особенно самой актуальной ОЗУ — DDR5, подталкивает всё больше геймеров собирать ПК на базе ОЗУ DDR4. Такую возможность предоставляют сегодня две актуальные платформы — AMD AM4 и Intel LGA 1700. И если платформа от «синих» всё чаще используется для довольно мощных сборок с процессорами Core i5-14400F или Core i5-14600KF, то платформу AMD AM4 выбирают за возможность собрать самую бюджетную игровую систему с шестью ядрами, например, на базе процессоров Ryzen 5 5600 или Ryzen 5 5600X.

И сегодня я хочу рассказать об опыте использования ПК с процессором Ryzen 5 5600X, который стоит в моем ПК уже почти четыре года и используется для игр и работы. Этот блог будет полезен тем пользователям ПК, которые решают летом 2026 года, хватит ли им шести не самых быстрых ядер процессора Ryzen 5 5600X или его чуть менее шустрого аналога Ryzen 5 5600. Или стоит доплатить до заметно более производительных процессоров Intel LGA 1700. И начну с главного преимущества шестиядерников AMD AM4 — энергопотребления.

Энергопотребление и выбор кулера

реклама





Процессоры Intel LGA 1700, а особенно Core i5-14600KF, обладают заметно более высоким энергопотреблением, и сборка ПК на их базе тянет за собой целый ворох дополнительных расходов: на топовый кулер или СЖО, просторный продуваемый корпус и продвинутую материнскую плату с мощной системой питания. Шестиядерники AMD AM4 обладают гораздо более умеренными аппетитами, и если не трогать их лимиты, установленные по умолчанию в материнских платах, то Ryzen 5 5600X будет упираться в лимит в 76 ватт.

По меркам 2026 года это совсем немного, и для охлаждения Ryzen 5 5600X вполне хватит кулера на четырех теплотрубках с вентилятором диаметром 120 мм. Если вы хотите сэкономить и не вас не пугает повышенный уровень шума, то хватит и более простого кулера, с тремя теплотрубками и вентилятором 92 мм. Однако я бы не советовал экономить эти несколько сотен рублей, ведь качественный кулер даст возможность разгона процессора и тихой работы ПК.

Мой Ryzen 5 5600X сейчас охлаждается довольно старым кулером Zalman 10X Performa, а до этого на нем использовался схожий по возможностям теплоотвода Ice Hammer IH-4401A. И с такими кулерами, при комфортных оборотах процессорного кулера, до 900 об/мин., Ryzen 5 5600X в тяжелых задачах разогревается летом до 63 градусов, что весьма неплохо. Особенно учитывая, что корпус у меня довольно плохо продуваемый и вентиляторы в нем тоже вращаются на небольших оборотах.

Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 5600XT, Ryzen 5 5600 или Ryzen 5 5500?

Изображение: Яндекс.Маркет

реклама





Платформа AMD AM4 сегодня предлагает несколько классических шестиядерников с архитектурой Zen 3, не считая процессоров с технологией 3D V-Cache и встроенным графическим ядром. Это Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 5600XT, Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500. Что касается последней и самой дешевой модели - Ryzen 5 5500, то рекомендовать ее для сборки игрового ПК сложно. Урезанный в два раза кэш L3, с 32 до 16 МБ, и поддержка шины PCI Express только третьей версии делают этот процессор выбором в ультрабюджетные сборки со старыми видеокартами.

Что касается троицы Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 5600XT и Ryzen 5 5600, то различаются они только частотами. Базовая частота Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600XT равна 3.7 ГГц, а у Ryzen 5 5600 — 3.5 ГГц. Частота турбобуста у Ryzen 5 5600XT самая высокая — 4.7 ГГц, у Ryzen 5 5600X чуть ниже — 4.6 ГГц, а у Ryzen 5 5600 — 4.4 ГГц. Да еще и максимальная рабочая температура у Ryzen 5 5600 равна 90 градусам, а у его более быстрых собратьев — 95 градусам.

Как видно, Ryzen 5 5600XT — самый шустрый процессор из этой троицы, но и самый дорогой. А Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600 частенько можно найти почти по одинаковой цене. Стоит ли переплачивать за лишние 200 МГц частоты? Если вы не хотите заниматься ручным разгоном, то вполне можно отдать за это несколько сотен рублей. А на практике разница между Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600 в играх практически не заметна, а разницу в частоте можно компенсировать простым разгоном.

Подходящие материнские платы

Идеальным выбором для Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600 сегодня являются материнские платы на чипсете AMD B550 с наличием хоть какого-то радиатора на системе питания, например, MSI B550M PRO-VDH. Конечно, 76 ватт энергопотребления в стоке — это немного, и можно сделать еще меньше при помощи андервольта, но лучше купить нормальную материнскую плату и спать спокойно. Мой Ryzen 5 5600X работает сейчас в материнской плате MSI B550-A PRO, и на температуру VRM я даже не смотрю, она всегда низкая.

Какая видеокарта станет лучшим выбором?

реклама





Потолком по графической производительности для процессоров Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600 станет видеокарта GeForce RTX 5060. Из них получится отличная связка для игр в разрешении Full HD. И даже с такой видеокартой в требовательных новых играх, например, в Doom: The Dark Ages, можно будет увидеть загрузку Ryzen 5 5600 до 80% при выдаваемой частоте кадров в 85 fps. Если ограничится 60-ю fps, процессору будет гораздо легче, но уже понятно, что его предел довольно близок.

Изображение: PC Support & Gaming Test

В сборках с более слабыми видеокартами будет проще, у меня стоит в паре с Ryzen 5 5600X видеокарта GeForce RTX 3060, которая немного слабее GeForce RTX 5050 или GeForce RTX 4060, и создается впечатление, что они идеально подходят друг к другу по производительности. Хотя попадаются моменты в играх, когда хочется еще больше процессорной мощности даже с видеокартой GeForce RTX 3060, например, в стратегии Anno 1800.

Важность частоты и таймингов ОЗУ

Процессоры AMD AM4, за исключением моделей с технологией 3D V-Cache, очень хорошо отзываются на высокую частоту оперативной памяти и ее низкие тайминги. Оптимальным параметром будет 3600 МГц и CL16, а с разгоном шины Infinity Fabric многим процессорам Ryzen 5 5600X покорится и частота ОЗУ в 3800 МГц. Но стоит взглянуть на стоимость модулей ОЗУ DDR4 суммарным объемом 32 ГБ с такими частотами, как сразу возникает мысль: «А не собрать ли ПК на сильно подешевевшем Ryzen 5 7500F?»

Наиболее приемлемы по цене сегодня модули DDR4 с частотой 3200 МГц и с не самыми быстрыми таймингами. Подойдут ли они для оптимальной работы с Ryzen 5 5600X или Ryzen 5 5600? Вполне подойдут, потери по сравнению с частотой 3600 МГц в играх не будут слишком заметными. Основной прирост производительности от частоты ОЗУ эти процессоры показывают тогда, когда медленные модули с частотой 2666 МГц меняются на модули на 3000 МГц и выше. Так что 3200 МГц будет вполне подходящей частотой, особенно учитывая то, что разгон ОЗУ на материнских платах AM4 прост и не заблокирован.

Легкость разгона и андервольтинга

реклама





За счет разблокированного множителя разгон Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600 прост, как три копейки. Вы можете выбрать даже два его вида — с фиксацией частоты и напряжения, или активировать PBO (Precision Boost Overdrive) и накинуть процессору 200 МГц частоты, одновременно расширив лимит его энергопотребления. Легко сделать на этих процессорах и андервольтинг, который делается за счет уменьшения напряжения на ядрах через функцию Curve Optimizer.

Если при этом немного ограничить лимит энергопотребления PPT, вы получите более холодный процессор, не потеряв производительности. Если же его оставить по умолчанию, то за счет снижения напряжения на ядрах процессор будет работать даже быстрее, развивая более высокие частоты под нагрузкой. Мой Ryzen 5 5600X все четыре года работает именно в таком режиме, с настройкой Curve Optimizer «-30» на всех ядрах.

Перспективы апгрейда

А вот перспективы апгрейда у сборки на Ryzen 5 5600X или Ryzen 5 5600 не слишком хороши. Да, в продаже есть восьмиядерник Ryzen 7 5700X, но в играх переход на него будет не слишком заметен. Менять шесть ядер AM4 на восемь стоит только для рабочих задач. Но есть шестиядерный Ryzen 5 5500X3D, который отлично показывает себя в играх, практически достигая уровня процессоров Ryzen 5 7500F и Ryzen 5 7600X, а иногда и обгоняя их. Но вот в рабочих задачах Ryzen 5 5500X3D слабоват из-за низкой частоты.

Субъективные впечатления

В целом впечатления от Ryzen 5 5600X довольно позитивные даже в 2026 году. В играх он отлично работает в связке с видеокартой GeForce RTX 3060. Стабильные 60 fps Ryzen 5 5600X обеспечивает практически везде, и, я думаю, даже апгрейд видеокарты на Radeon RX 9060 XT 16 ГБ для прохождения одиночных игр будет оправдан на моей системе.

В рабочих задачах я использую Ryzen 5 5600X в основном в архивации, редактировании изображений и их пакетной, массовой обработке, поиску и сравнению похожих изображений из каталогов с тысячами и даже десятками тысяч файлов с помощью утилит типа Visual Similarity Duplicate Image Finder. А еще — в перекодировании файлов, снятых на камеру смартфона.

И если привыкнуть к скорости его работы и не сравнивать с более мощными процессорами, она ощущается как вполне удовлетворительная. Но, конечно же, стоит попробовать запустить ту же задачу на более мощном процессоре, например, на Ryzen 7 7700 у моего друга, как сразу становится понятно, что Ryzen 5 5600X в 2026 году — это уже бюджетный «камень», даже не середнячок.

Итоги

Подводя итоги, можно сказать, что в качестве основы для бюджетных сборок процессоры Ryzen 5 5600X или Ryzen 5 5600 все еще вполне актуальны. Да и выбора из-за высокой стоимости ОЗУ DDR5 сегодня у экономных геймеров практически нет. Альтернатива, которую предлагает Intel примерно за те же деньги, — шестиядерный Core i5-12400F, уступающий Ryzen 5 5600X или Ryzen 5 5600X в некоторых играх за счет меньшего объема кэша L3 и который не получится разогнать из-за заблокированного множителя. И если уж выбирать платформу LGA 1700, то сразу с процессором Core i5-14400F. А в конце, как обычно, я порекомендую вам прочесть еще несколько свежих записей в моем блоге:

Как собрать очень дешевый ПК для работы и учебы, на котором можно будет еще и поиграть

Ждать ли геймерам GeForce RTX 5000 SUPER или покупать видеокарту летом 2026 года

10 оптимальных процессоров для игровых ПК, которые можно купить на «Авито» за копейки в 2026 году

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeWTobzqe, erid: 5jtCeReNx12oajzeWTobzv2, erid: 5jtCeReNx12oajzeWTq2xQS, erid: 5jtCeReNx12oajzeWTq2xUq, erid: 5jtCeReNx12oajzeWTq3Hxj, erid: 5jtCeReNx12oajzeWTq3J3E, erid: 5jtCeReNx12oajzeWTq3J7h, erid: 5jtCeReNx12oajzeWTq3JGP, erid: 5jtCeReNx12oajzeWTq3JLr, erid: 5jtCeReNx12oajzeWTq3JLx, erid: 5jtCeReNx12oajzeWTq3dDU, erid: 5jtCeReNx12oajzeWTq3dHu, erid: 5jtCeReNx12oajzeWTq3dNQ, erid: 5jtCeReNx12oajzeWTq3dSp, erid: 5jtCeReNx12oajzeWTq3dXD