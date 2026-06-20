Вращаясь в кругах геймеров и продвинутых компьютерных энтузиастов, создается впечатление, что у большинства пользователей ПК стоят системы с шестью-восемью ядрами и мощными игровыми видеокартами. Однако число пользователей, которым компьютер нужен только для работы, учебы, просмотра фильмов, прослушивания музыки и общения гораздо больше, чем число геймеров. И сегодня я предлагаю выбрать оптимальное «железо» для такого простого компьютера и заодно подсчитать, во сколько он обойдется по ценам 2026 года.

Изображение: computerbase.de

Список задач, с которым должен будет справляться подобный ПК:

Возможность без проблем работать с операционной системой Windows 11

Комфортная работа с главными компонентами Microsoft Office - Word и Excel

Возможность кодировать видео и аудио ролики небольшого объема

Обработка фотографий и изображений в графических редакторах

Запуск браузера с большим числом открытых вкладок

Прослушивание музыки и аудиокниг, просмотр фильмов и общение в мессенджерах

Запуск простых игр

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Первым делом стоит определиться, будете ли вы устанавливать на свой ПК Windows 11 и если да, то хотите ли, чтобы установка не требовала всяких «хинтов» и обходов системных требований этой ОС. Ведь если посмотреть на системные требования Windows 11, на первый взгляд кажется, что эта ОС установится даже на «калькуляторе» из 2000-х годов. Windows 11 требует процессор с частотой 1 ГГц или выше с двумя или более ядрами, 4 ГБ ОЗУ и запоминающее устройство размером 64 ГБ. И видеокарту с поддержкой DirectX 12 или более поздней версии с драйвером WDDM 2.0.

Не знаю, как у вас, а у меня такие скромные официальные требования вызывают только усмешку, ведь даже на ПК с шестиядерным Ryzen 5 5600X и объемом оперативной памяти в 32 ГБ сразу заметно, как медленнее ворочается Windows 11 по сравнению с «десяткой». А еще нужно учесть, что требования Windows 11 к процессору обусловлены поддержкой новых функций безопасности и, к примеру, на ПК с Ryzen 5 1600 без обхода требований она не установится. А из списка совместимых процессоров с Windows 11 25H2 убрали даже Ryzen 2000-й серии.

Ну а что касается требования всего 4 ГБ ОЗУ, то это просто насмешка над пользователями, даже для того, чтобы худо-бедно работать в Windows 10, уже давно нужно было хотя бы 8 ГБ ОЗУ. Тоже самое касается и накопителя, компания Microsoft до сих пор «стесняется» указать, что для Windows 11 необходим SSD-накопитель, а ведь работа на HDD превращалась в пытку еще 10 лет назад на Windows 10.

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Большинство требований Windows 11 можно легко обойти с помощью утилит, создающих установочную флешку, например, Rufus, и так она сможет установится даже на довольно слабый ПК. Но вот 8 ГБ ОЗУ, четыре ядра процессора и SSD-накопитель объемом хотя бы 128 ГБ - это необходимый минимум для ПК, на котором будут выполнять нужные нам, довольно простые задачи. Следующим шагом при выборе конфигурации ПК станет определение места его покупки - магазин, маркетплейс или «Авито». И если проанализировать цены на бюджетное «железо» в магазинах и маркетплейсах, сразу становится понятно, что просят за него слишком много, учитывая его производительность.

Такие комплектующие не попадают в «золотую середину» стоимости практически ни по какому параметру. Маломощный процессор будет лишь ненамного дешевле своего собрата среднего уровня производительности, а SSD-накопитель небольшого объема будет иметь гораздо большую стоимость одного гигабайта объема по сравнению с массовыми моделями. Но наиболее чудовищную переплату вы совершите, решив поставить в такой ПК бюджетную видеокарту - от GeForce GT 1030 до Radeon RX 6400. Несмотря на то, что эти модели быстрее многих встроенных в процессор видеоядер, и позволяют неплохо ускорить часть задач на ПК, цена их совершенно не соответствует выдаваемой производительности.

Часть пользователей, решивших купить ПК, способный справляться с задачами, описанными в начале блога, и столкнувшихся с проблемами выбора его конфигурации, посмотрят в сторону мини-ПК, и это будет весьма рациональное решение. Готовый мини-ПК с предустановленной Windows 11 позволит сразу начать решать свои задачи, не связываясь с конфигурированием, сборкой и настройкой обычного ПК. Да и цены на них сегодня уже вполне демократичные, например, примерно за 25000 - 37000 рублей можно найти вот такие модели - JuniBox x3 pro, CBR MiniPC-DT004 или CBR MiniPC-DT005.

Изображение: Яндекс.Маркет

Но обычный стационарный компьютер даст вам гибкость настройки и возможность простого апгрейда. Добавить в него еще один SSD или жесткий диск - это пара пустяков. А даже средняя по производительности видеокарта, например, GeForce GTX 1660 SUPER или Radeon RX 6600 без проблем превратит его в игровой, способный справиться даже с новинками игр 2026 года.

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И если вы готовы потратить время для того, чтобы купить и собрать такой ПК самостоятельно, сегодня я предложу вам его оптимальную конфигурацию, выжав максимум производительности за минимум стоимости. Но для этого часть комплектующих придется купить на «Авито». Но только не самых важных для стабильной работы ПК и только те, которые легко проверить при покупке.

Процессор

Изображение: Hardware Unboxed

Самый простой вариант, который позволит вам сэкономить весьма приличную сумму - это выбор процессора со встроенным графическим ядром. Такая возможность существует на любой актуальной для наших задач платформе - AM4, LGA 1200 или LGA 1700. Но, поглядев на решения от Intel со встроенным видеоядром, например, Core i3-12100, сразу становится понятно, что, несмотря на его откровенную непригодность для игр, обойдется оно в кругленькую сумму.

А вот процессоры для платформы AM4, особенно прошлых поколений, не только стоят дешевле, но и видеоядро предлагают гораздо более мощное, пригодное для весьма большого количества игр, выпущенных в 2010-х годах. Например - Ryzen 5 2400G, имеющий четыре ядра, восемь потоков и встроенную графику Vega 11. Он не только без проблем справится с большинством наших задач, но и даже в третьего Ведьмака и Grand Theft Auto V позволит поиграть на минимальных настройках в разрешении 1080p. На «Авито» его можно найти всего за 3000 рублей.

Изображение: Hardware Unboxed

Еще дешевле стоит младший брат этого процессора - Ryzen 3 2200G со встроенной графикой Vega 8, но у него есть всего лишь четыре ядра без технологии многопоточности SMT, и это уже ощущается даже в отзывчивости Windows, не говоря уже о более сложных задачах. Есть в продаже немало и более новых APU от AMD, например, Ryzen 5 3400G предлагает 4 ядра, восемь потоков и графику Vega 11 за весьма небольшую цену. Но от Ryzen 5 2400G по производительности эта модель ушла совсем недалеко.

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Заметно шустрее в работе будет шестиядерный и двенадцатипоточный Ryzen 5 PRO 4650G, уже выполненный на более современной архитектуре Zen 2 со встроенной графикой Vega 7. Да и как процессор на перспективу Ryzen 5 PRO 4650G тоже хорош, достаточно поставить к нему видеокарту GeForce RTX 3050 и отличный недорогой игровой ПК готов.

Кулер процессора

Изображение: Авито

Для отвода тепла от вышеупомянутых процессоров вполне хватит башенного кулера с тремя или четырьмя теплотрубками, которые можно без опаски покупать на «Авито», ведь кроме вентилятора ломаться в них нечему. Переставшая функционировать теплотрубка - это очень редкое явление.

Материнская плата

Изображение: Hardware Unboxed

А вот материнскую плату я бы купил новую, с гарантией. Лучше немного переплатить, но быть уверенным, что все в этом критически важном для стабильной работы ПК компоненте работает исправно. Для процессоров Ryzen AM4 со встроенной графикой нет смысла переплачивать за достаточно современный чипсет AMD B550, так как они поддерживают только шину PCI Express 3.0, поэтому можно ограничится недорогими моделями на чипсетах AMD A520 или AMD B450 - Asus PRIME A520M-R, CBR MB-MSB450-65W-BLK или GIGABYTE A520M K V2.

Изображение: Яндекс.Маркет

Оперативная память

За оперативной памятью мы опять отправимся на «Авито» и минимальным объемом для простого ПК в 2026 году станет 8 ГБ. ОЗУ обязательно должна работать в двухканальном режиме, а ее частота желательна от 3000 МГц, особенно в том случае, если на этой сборке будут запускаться игры, пусть даже и нетребовательные.

SSD-накопитель и HDD

SSD-накопители за последнее время прилично подорожали, например, популярный SSD ADATA Legend 900 объемом 1 ТБ стоит уже 15000-16000 рублей. Поэтому для нашей бюджетной сборки лучше поискать модель от известного бренда на «Авито», с хорошими показателями S.M.A.R.T. Объема в 250 ГБ вполне хватит для Windows, нужных программ и пары игр, но свободное место на SSD имеет особенность рано или поздно заканчиваться. Поэтому я бы докупил в эту сборку еще и жесткий диск. Модели объемом 320-500 ГБ можно найти в хорошем состоянии за очень скромную сумму, и даже такое небольшое дополнительное дисковое пространство вас очень выручит. А заодно позволит делать автоматический бэкап важных файлов с SSD на HDD.

Блок питания

Изображение: Яндекс.Маркет

Блок питания - еще один компонент ПК, который лучше купить новым, в магазине. Тем более, что бюджетные модели мощностью 450-550 ватт стоят сегодня вполне доступно даже для таких сборок, как наша. Например, DeepCool PF450 или MSI MAG A550BN.

Корпус

Изображение: Авито

А вот корпус можно смело покупать на «Авито», для наших целей хватит какого-нибудь старенького InWin или Codegen за три сотни рублей. Но стоит быть готовым к тому, что передняя панель с разъемами USB и аудио в таких старичках уже не будет работать.

Итоги

Как видите, сборка ПК для простой работы, учебы, музыки и фильмов обойдется вам совсем недорого, если часть комплектующих купить на «Авито». Да и огромное количество игр можно будет пройти даже на процессоре Ryzen 3 2200G, ведь его встроенная графика находится почти на уровне дискретных GeForce GTX 750 или GeForce GT 1030. А под конец порекомендую вам прочесть еще несколько свежих записей в моем блоге:

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