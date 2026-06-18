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Ждать ли геймерам GeForce RTX 5000 SUPER или покупать видеокарту летом 2026 года

По сообщениям инсайдеров, выход видеокарт GeForce RTX 5000 SUPER с увеличенным объемом видеопамяти может состояться уже в конце 2026 года.
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В начале июня геймерское сообщество было взбудоражено новостями о том, что компания NVIDIA возвращается к разработке видеокарт GeForce RTX 5000 SUPER с увеличенным объемом видеопамяти. Инсайдеры сообщают, что SUPER-видеокарты будут основаны на чипах видеопамяти GDDR7 с увеличенным с 2 до 3 ГБ объемом, что позволит нарастить объем видеопамяти самым простым способом, без расширения ее шины.

К примеру, GeForce RTX 5080 SUPER таким образом получит прибавку в 8 ГБ VRAM, и ее объем составит 24 ГБ. Столько же видеопамяти получит и GeForce RTX 5070 Ti SUPER. Но большинство геймеров интересуют более доступные видеокарты и популярная GeForce RTX 5070, получив приставку SUPER, получит увеличение объема видеопамяти с 12 до 18 ГБ, что сразу сделает ее идеальным выбором для игр в разрешении 2560x1440 пикселей. Ведь несмотря на всю популярность GeForce RTX 5070, имеющихся у нее на сегодня 12 ГБ VRAM хватает для разрешения 1440p уже впритык, без запаса на будущее.

Изображение: Hardware Unboxed

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Но такой объем видеопамяти будет просто подарком для GeForce RTX 5060 - видеокарты, которую компания NVIDIA максимально обделила этой характеристикой среди всей линейки видеокарт GeForce RTX 5000. Всего 8 ГБ видеопамяти в 2026 году - это просто насмешка над геймерами, ведь такого объема VRAM хватает впритык даже в разрешении 1080p. И в некоторых новых играх уже приходится снижать настройки, чтобы получить стабильный fps, особенно при долгих игровых сессиях.

В результате циничный расчет Дженсена Хуанга, главы компании NVIDIA, оказался верен, геймеры предпочитают доплатить и взять более сбалансированную видеокарту. И в статистке сервиса Steam, которую мы разбирали недавно в блоге «8 самых популярных видеокарт 2026 года по статистике сервиса Steam», видно, что GeForce RTX 5070 находится уже на пятом месте по популярности, а GeForce RTX 5060 - всего лишь на седьмом. Хотя традиционно уже много лет подряд именно «60»-е видеокарты занимали первые строчки рейтинга Steam.

Изображение: Steam

У инсайдеров есть сомнения в том, под каким именем выйдет эта видеокарта - GeForce RTX 5060 SUPER или просто GeForce RTX 5060 12 ГБ, но в любом случае это будет популярнейший игровой хит, отлично подходящий под новые игры в разрешении Full HD. Хотя и без большого запаса на будущее, но геймеры, просидевшие на 8-ми гигабайтном пайке уже почти три года, с выхода GeForce RTX 4060, будут рады и этому.

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Что касается ценообразования новых видеокарт, то применение более дорогой видеопамяти GDDR7 будет играть в этом не самую заметную роль. На фоне стоимости GeForce RTX 5070 Ti, которая составляет около 1000 долларов, лишние 10-20 долларов за дополнительную VRAM уже не сыграют большой роли.

Об этом говорит автор канала Moore's Law is Dead, известный инсайдер и аналитик. Главным фактором, влияющим на цены линейки GeForce RTX 5000 SUPER, как он влияет сейчас на цены актуальных GeForce RTX 5000, будет, конечно же, искусственный дефицит чипов из бума ИИ-ускорителей. Компания NVIDIA загрузила производственные мощности TSMC выполнением ИИ-контрактов, а выпуск игровых видеокарт для нее теперь лишь малая часть бизнеса.

Изображение: Hardware Unboxed

Выход линейки GeForce RTX 5000 SUPER, по заявлениям инсайдеров, ожидается в конце 2026 года или начале 2027 года, и это заставляет геймеров призадуматься - а стоит ли покупать обычную GeForce RTX 5060 или GeForce RTX 5070, если до выхода их SUPER-версий остается так мало времени? Сегодня мы попробуем разобраться в этом, учтя максимально возможное количество факторов, способных повлиять на стоимость новых видеокарт и их сроки появления на рынке.

Летний период обычно всегда отмечался снижением спроса на электронику и компьютерные комплектующие в частности. Сейчас идет период отпусков и летних каникул и для многих сейчас не слишком нужна новая видеокарта в ПК. Все изменится к сентябрю, когда магазины начнут осаждать массы покупателей, желающих купить компьютер для учебы или сделать апгрейд старого игрового ПК. И это нужно учитывать - цены на видеокарты к концу лета могут стать совсем не такими привлекательными, как сейчас.

Изображение: Hardware Unboxed

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Особенно принимая во внимание тот факт, что рубль сейчас заметно укрепился и на момент написания блога составляет 72,75 за доллар. Это один из лучших показателей, что мы видели за несколько лет, а крепкий рубль всегда позитивно влиял на стоимость электроники и комплектующих для ПК. Это заметно по ценам на видеокарты, с начала года GeForce RTX 5080 потеряла в стоимости примерно 10-15 тысяч рублей.

Цена GeForce RTX 5070 Ti снизилась в среднем на 7000 рублей, а GeForce RTX 5070 - на 5000 рублей. И даже GeForce RTX 5060, которая и так стоила довольно дешево, опустилась в цене примерно на 3000-4000 рублей. Что касается стоимости GeForce RTX 5050, то она продолжает держаться на слишком высокой отметке, чтобы сделать эту видеокарту хоть сколько-то популярной.

Но стоит курсу валют вырасти к осени, а особенно резко, то в совокупности с высоким сезонным спросом мы увидим уже совсем другие цены на видеокарты. И, вполне возможно, будем жалеть, что не купили GeForce RTX 5070 по тем 60000-65000 рублей, что просят за нее сейчас, в зависимости от исполнения и вендора. Цены могут начать расти уже сейчас даже в условиях низкого спроса и крепкого рубля, так как вступили в силу изменения в перечне продуктов для параллельного импорта. А это комплектующие таких брендов, производящих видеокарты, как MSI и ASUS.

Изображение: Hardware Unboxed

Еще нужно учитывать, что компания NVIDIA официально еще не заявляла о выпуске видеокарт линейки GeForce RTX 5000 SUPER и может сдвинуть его начало еще дальше, к середине и даже концу 2027 года. Но, даже если все пойдет по самому благоприятному сценарию, и выход линейки GeForce RTX 5000 SUPER состоится в конце 2026 года, курс рубля будет крепким, а ограничения на параллельный импорт не сильно повлияют на цену видеокарт, нужно учитывать то, что NVIDIA - не благотворительная организация. И постарается извлечь из запуска в продажу видеокарт GeForce RTX 5000 SUPER максимум прибыли.

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А это значит, что цены на них в первое время будут заметно выше, чем на простые GeForce RTX 5000. Добавьте сюда наценку магазинов и маркетплейсов на новинки и получится, что приемлемых цен на GeForce RTX 5070 SUPER или GeForce RTX 5060 SUPER придется ждать до лета 2027 года. А это целый год ожидания, ведь лето 2026 года только началось. Такой прогноз - самый оптимистичный, а как мы с вами знаем, жизнь любит подкидывать нам трудности даже в такой сфере, как цены и доступность игрового «железа».

Мы с вами помним и два майнинг бума, и дефицит комплектующих из-за пандемии COVID-19, вызвавшего сбой логистических поставок и высокий спрос на ПК и ноутбуки, нужные для работы на «удаленке» и развлечений дома, на самоизоляции. Что нам готовит конец 2026 года и 2027 год - трудно предугадать, особенно учитывая все усложняющуюся геополитическую обстановку. И вполне возможно, что к моменту, когда на полках магазинов появятся видеокарты GeForce RTX 5000 SUPER, мы будет очень жалеть, что не купили GeForce RTX 5070 летом 2026 года за 60000-65000 рублей.

А теперь давайте разберемся, что делать именно вам, в зависимости от того, какая видеокарта у вас есть сейчас и какие игры на ПК вы запускаете чаще всего.

Изображение: Hardware Unboxed

В наиболее сложном положении находятся те геймеры, которые собирают новый ПК с нуля прямо сейчас и решают, какую видеокарту в него поставить. И ждать еще около года, когда видеокарты GeForce RTX 5000 SUPER появятся в продаже, у них нет никакой возможности. Если ПК собирается для игр в разрешении Full HD, а в списке игр будут преобладать одиночные проекты, я бы обратил внимание на GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ. Да, эта модель дороговата, но с таким объемом видеопамяти можно будет не беспокоиться об ее нехватке еще лет пять, а то и больше.

Если 50000 рублей за видеокарту подобной производительности вам отдавать жалко, то обратите внимание на Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. В играх она показывает ненамного худшие результаты, чем GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, а стоит почти на 10000 рублей дешевле. Для тех геймеров, у которых в приоритете онлайн игры, вполне хватит и GeForce RTX 5060, 8 ГБ видеопамяти которой будет не хватать разве что в Battlefield 6 на высоких настройках графики. В режиме максимальной экономии можно обратить внимание и на GeForce RTX 5050, но больно уж переоценена эта модель, лучше присмотреться к Intel Arc B580 с 12-ГБ видеопамяти за схожую цену.

В гораздо более сложном положении оказались те геймеры, которые собирают ПК для игр в разрешении QHD. Им придется отдать за «железо» для такого ПК гораздо большую сумму и входным билетом в мир игр на мониторе с разрешением 2560x1440 пикселей станет видеокарта GeForce RTX 5070. Но всего 12 ГБ видеопамяти для такого разрешения если и хватает в существующих играх, то вот на три-пять лет точно не хватит. И тем, кто хочет получить больший объем видеопамяти я бы посоветовал обратить внимание на Radeon RX 9070 с 16 ГБ VRAM. Или даже добавить до гораздо более мощной Radeon RX 9070 XT

Изображение: Hardware Unboxed

В нетрассированных играх она обгоняет GeForce RTX 5070 на 10%, а если переключить ползунок «RTX» в положение «ON», отстает примерно на 15%, что не выглядит так провально, как было в прошлом поколении видеокарт Radeon RX 7000. Ну а если вы не готовы сделать ставку на «красное» и признаете только видеокарты от NVIDIA, то имеет смысл доплатить до GeForce RTX 5070 Ti. Ее 16 ГБ VRAM и производительности чипа хватит еще очень надолго для игр в 1440p.

Что касается тех геймеров, что сидят на видеокартах Radeon RX 6600, GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 4060, то я бы посоветовал им не торопиться с апгрейдом видеокарты и ждать выхода GeForce RTX 5000 SUPER и снижения цен на них. Я и сам решил занять такую позицию, тем более, что GeForce RTX 3060 хватит для новых игр на низких настройках графики еще на несколько лет.

Вот что я думаю по поводу видеокарт GeForce RTX 5000 SUPER и, надеюсь, этот блог поможет вам сделать правильный выбор. А под конец порекомендую вам еще несколько свежих записей в моем блоге:

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