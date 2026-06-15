В вышедшем на днях блоге «Лучшие игровые видеокарты лета 2026 года с ценой от 10000 до 33000 рублей — новые и с «Авито» мы рассмотрели самые выгодные видеокарты, которые позволят собрать игровой ПК за очень небольшую сумму. К примеру, GeForce GTX 1660 SUPER можно найти на вторичном рынке всего за 10000 рублей, но, несмотря на столь низкую цену, эта видеокарта позволит пройти вам множество игр.

Age of Mythology: Retold, Horizon Forbidden West, Baldur's Gate 3, Atomic Heart и Warhammer 40,000: Space Marine 2 — все эти недавно вышедшие хиты без особых проблем пойдут на GeForce GTX 1660 SUPER. Не говоря уже про такие легенды ПК-гейминга, как The Witcher 3: Wild Hunt, Grand Theft Auto V, Fallout 4 или Red Dead Redemption II. Если же чуть расширить бюджет и взять на «Авито» Radeon RX 6600 за 13000–14000 рублей, то даже прохождение Cyberpunk 2077, Dying Light: The Beast или Kingdom Come: Deliverance 2 не станет для вас проблемой.

Изображение: Hardware Unboxed

Если не гнаться за высокими настройками графики и ограничиться кадровой частотой в 50-60 FPS, то выясняется, что на игровой ПК совсем не нужно тратить огромную сумму. А покупая часть комплектующих на вторичном рынке, можно уложиться всего в 30000-45000 рублей, по современным меркам это копейки, стоимость одной только видеокарты среднего уровня. Главное — выбрать удачный процессор, который не будет ограничивать возможности видеокарты и будет иметь нужные инструкции для запуска новых игр, например, AVX2.

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Покупка процессора на вторичном рынке еще и гораздо безопаснее, чем покупка видеокарты. Его нужно лишь осмотреть на повреждения — сколы текстолита или отломанные ножки, да протестировать несколько минут с серьезной нагрузкой, например, в утилите OCCT или AIDA64. А дополнительно проверить, что работает два канала памяти и процессор видит ОЗУ во всех DIMM слотах. И сегодня я предлагаю выбрать на «Авито» самые оптимальные процессоры для сборки игрового ПК на базе широкого списка видеокарт прошлых поколений — от GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce RTX 3050 до Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060.

Изображение: Hardware Unboxed

Такой недорогой ПК позволит вам пройти большинство игровых хитов и еще долгие годы будет актуальным в роли мультимедийного или рабочего. Начнем с самых дешевых процессоров, но нужно понимать, что иногда экономия в 1000 рублей может вылиться в то, что даже довольно старая видеокарта не сможет выдать максимум того, на что способна в играх. А в особо требовательных процессорозависмых играх можно получить фризы и совсем невысокий FPS в тяжелых сценах.

А начнем мы с платформ, которые позволят использовать дешевую ОЗУ стандарта DDR3 — с учетом диких цен на DDR4 это весьма оптимальный шаг в условиях максимальной экономии. Ведь нам будет нужно как минимум 16 ГБ ОЗУ, а 16 ГБ ОЗУ DDR4 составит приличную часть стоимости ПК даже при покупке на вторичном рынке.

Процессоры Intel LGA 1150

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Самый бюджетный вариант собрать ПК на базе ОЗУ DDR3 и более-менее производительного процессора с поддержкой инструкций AVX2 — это платформа Intel LGA 1150, появившаяся на рынке в 2013 году. Нас в первую очередь будут интересовать высокочастотные четырёхъядерники Core i5-4670 и Core i5-4670K. В сторону двухъядерных Core i3 и процессоров с низкой частотой, таких как Core i5-4430, лучше даже не смотреть. Так как даже четыре ядра Core i5-4670 и Core i5-4670K будут загружаться почти на 100% даже в третьем «Ведьмаке» с видеокартой GeForce GTX 1060.

Изображение: Авито

Зато стоят эти процессоры сегодня просто копейки, и главной проблемой будет найти для них материнскую плату. Но выбирать эти модели стоит только в режиме жесткой экономии и если ваш список игр будет ограничен хитами 2010-х годов и не самыми требовательными проектами 2020-х годов.

Гораздо интереснее смотрятся четырехъядерные процессоры для платформы Intel LGA 1150 с поддержкой технологии Hyper-Threading. Это Core i7-4770K, Core i7-4770 и Core i7-4790K. Их возможности уже гораздо шире, и в паре с видеокартой GeForce GTX 1660 SUPER из них получится отличная бюджетная игровая связка с ОЗУ DDR3. Стоят они, конечно же, дороже, около 3000 рублей за Core i7-4770.

Изображение: Авито

Но можно поискать практически аналог этого процессора — Intel Xeon E3-1270 v3 примерно за 2000 рублей. И это кажется мне наиболее оптимальным выбором для недорогой сборки на ОЗУ DDR3.

Изображение: Авито

Процессоры Intel LGA 1151 Skylake

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Еще один вариант собрать игровой ПК на базе ОЗУ DDR3 — это процессоры Intel Skylake для платформы LGA 1151. Это такие четырехъядерники, как Core i5-6600K, Core i5-6600, Core i5-6500, которые будут работать с материнской платой с поддержкой DDR3 и напряжением модулей памяти не выше 1.35 В. Цена у них довольно невысокая — 1800–2000 рублей, а производительность на ядро весьма приличная.

Изображение: Авито

Что касается более мощных камней для этой платформы, например Core i7-6700K, то вся экономия от использования ОЗУ DDR3 будет съедена их более высокой ценой и требованием не самой простой материнской платы. Да и с ОЗУ DDR3 эти процессоры не показывают максимум того, на что способны.

Процессоры AMD AM4

Тем более, что за гораздо меньшие деньги уже можно найти процессоры для платформы AMD AM4, которыми буквально завалено «Авито». За Ryzen 5 1600 с шестью ядрами и 12 потоками сегодня просят всего лишь 1500 рублей, и это отличное предложение на фоне стоимости всех процессоров выше. У меня до сих лежит на полке такой процессор, и я не продаю его именно потому, что его производительности хватает во многих играх даже с видеокартой GeForce RTX 3060, и он может стать отличной основой для сборки второго домашнего бюджетного игрового ПК.

Изображение: Авито

Процессоры Ryzen 5 2600 стоят уже дороже, а производительности прибавят совсем немного. Проще поискать Ryzen 5 1600 с маркировкой «AF» — это тот же Ryzen 5 2600, только с чуть более низкими частотами. Со столь низкими ценами на шестиядерные процессоры для платформы AM4 нет смысла смотреть на четырехъядерники с микроархитектурой Zen — Ryzen 5 1400 или Ryzen 5 1500. А вот четырехъядерники Zen 2 — Ryzen 3 3100, стоят почти так же дешево, но дают более высокую производительность на ядро и поддержку шины PCI Express 4.0, что будет важно с такой видеокартой, как AMD Radeon RX 6600.

Изображение: Авито

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Но если уж мы делаем ставку на платформу AM4, то стоит наскрести еще две-три тысячи рублей и взять полноценный шестиядерник на базе архитектуры Zen 2 — Ryzen 5 3600, который по игровой производительности гораздо лучше, чем Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600. И с оперативной памятью работает гораздо оптимальнее, имея более высокий потолок ее разгона, а еще и шину PCI Express 4.0 поддерживает.

Стоят они примерно 3700–4500 рублей, и это весьма неплохо за такую производительность. Такого процессора вполне хватит даже для видеокарты GeForce RTX 5050, если делать апгрейд ПК в будущем. Но чтобы реализовать потенциал этих видеокарт, для Ryzen 5 3600 понадобится материнская плата с поддержкой шины PCI Express 4.0 на чипсете AMD B550 - например, CBR B550M или Gigabyte B550M DS3H R2.

Изображение: Авито

Показателен тот факт, что более свежий Ryzen 5 5500 со схожей производительностью будет стоить около 9000 рублей, а то и более, новым в магазине, и с ним вы получите только шину PCI Express третьей версии. А за более оптимальный шестиядерник Ryzen 5 5600 сегодня просят уже 10000-12000 рублей. Цены на процессоры с поддержкой ОЗУ DDR4 растут из-за высокого спроса, и их не сможет снизить даже сильно укрепившийся рубль.

Почти столько же уже просят за хит 2025 года — Ryzen 5 7500F для платформы AM5, который теперь стоит почти столько же, сколько Ryzen 5 5600, потому что не пользуется спросом из-за высокой стоимости ОЗУ DDR5 для него. А Ryzen 5 8400F и вовсе можно найти дешевле 9000 рублей. Что касается стоимости Ryzen 5 5600 на «Авито», то там он стоит дороговато для наших целей — 8000–9000 рублей, поэтому Ryzen 5 3600 кажется наиболее предпочтительным вариантом.

Изображение: Авито

Процессоры Intel LGA 1200

Зато на «Авито» можно найти отличные шестиядерники Core i5-10400F для платформы Intel LGA 1200 всего за 4200-5000 рублей. И за эту цену они дают отличную игровую производительность, примерно на уровне Ryzen 5 3600, и более низкое энергопотребление, укладывающееся в 65 ватт, что позволит обойтись недорогой материнской платой. Но есть у них и минусы: нет разгона и нет поддержки шины PCIe 4.0.

Изображение: Авито

Процессоры Intel LGA 1700

Изображение: Авито

Весьма неплохо для бюджетной сборки выглядит «игровой воробей» — Core i3-12100F. На «Авито» этот процессор можно найти примерно за 4000–5000 рублей, и он выглядит отличным конкурентом для процессоров AMD за такую же цену. Один из его плюсов — неприхотливость к материнской плате, для него можно взять самую дешевую модель на чипсете Intel H610, даже без радиаторов на системе питания, например — MSI PRO H610M-G DDR4. И собрать ПК, в который в будущем можно будет установить даже GeForce RTX 5060. А вот за новый Core i3-12100F просят уже более 10000 рублей, и это очень много.

Итоги

В конце не помешает сводная таблица производительности в играх некоторых процессоров из этой подборки. В сравнении с более мощными процессорами, активно продающимися сегодня в магазинах и маркетплейсах.

Изображение: Hardware Unboxed

Если вы решите покупать процессор на «Авито», то вариантов для покупки материнской платы для него у вас будет три. Первый — сразу купить процессор в связке с платой, и это неплохой вариант, так как можно протестировать работоспособность всех комплектующих. Второй и наименее предпочтительный — покупка материнской платы отдельно. И, наконец, самый надежный для процессоров AMD AM4 и Intel LGA 1700 — покупка новой недорогой материнской платы на гарантии. Надеюсь, вам повезет в поисках недорогого и быстрого камня на вторичном рынке, а под конец я предложу вам посмотреть еще три записи в моем блоге:

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