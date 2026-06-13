Ну вот и наступило долгожданное лето, учеба для многих из нас осталась позади, а это значит, что наконец-то можно посвятить время компьютерным играм. Немалая часть геймеров именно на лето планирует делать апгрейд ПК целиком или только видеокарты. Цены в этот период традиционно самые низкие, да и время для прохождения новых игровых хитов появляется. Лето 2026 года хорошо для покупки видеокарты еще и тем, что рубль заметно укрепился, а дефицит чипов памяти пока еще не сильно отражается на ценах видеокарт, как нас пугали зимой. Так что, если вы планировали взбодрить свой ПК новым видеоускорителем, то лучше не откладывать это надолго и начать выбирать видеокарту прямо сейчас.

Изображение: Hardware Unboxed

В этом блоге мы посмотрим на самые выгодные модели с ценой до 33000 рублей, которые можно купить новыми или на вторичном рынке. Да, многим не нравится связываться с покупкой видеокарты на вторичном рынке - рисков при этом гораздо больше, чем при ее покупке новой, в магазине. Да и времени на это обычно уходит больше - ведь видеокарту нужно протестировать при покупке, если, конечно, вы не рисковый парень и готовы покупать GeForce RTX 3080 Ti с помощью доставки (что я категорически не советую делать).

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Но ценовая политика магазинов и маркетплейсов такова, что если у вас нет хотя бы 20000 рублей на покупку новой видеокарты, то придется отправляться искать ее на «Авито». Ведь на Radeon RX 6400, Intel Arc A380 и Radeon RX 6500 XT, которые продают сегодня новыми за 12000-16000 рублей, в новые игры играть практически невозможно, а стоимость одного fps у этих «игровых» моделей будет чудовищно невыгодной. Что же, давайте приступать к обзору, и начнем с ультрадешевых моделей, на которых можно поиграть в новые игры хоты бы на минимальных настройках графики.

GeForce GTX 1660 SUPER

Изображение: Авито

Ценник на видеокарту GeForce GTX 1660 SUPER на «Авито» уже опустился ниже 10000 рублей и альтернатив за такую стоимость у нее просто нет. Это видеокарта на архитектуре Turing, выпущенная в 2019 году, а значит, в теории, второй майнинг бум конкретный экземпляр с «Авито» мог застать и тестировать при покупке его надо тщательно. Главные характеристики GeForce GTX 1660 SUPER таковы:

Частота GPU: базовая — 1530 МГц, в режиме Boost — 1785 МГц

Память: 6 ГБ GDDR6 с шиной 192 бита

Пропускная способность памяти: 336 ГБ/с

Интерфейс подключения: PCI Express 3.0

Энергопотребление: 125 Вт

Как видите, хоть у GeForce GTX 1660 SUPER всего 6 ГБ видеопамяти, чего хватает впритык в новых играх даже на минимальных и средних настройках графики, скорость VRAM у нее приличная. А еще модель отличается невысоким энергопотреблением. Иногда за те же деньги можно найти Radeon RX 5700 - это гораздо более мощная модель, с большим объемом видеопамяти, но, учитывая, что она пользовалась бешеным спросом у майнеров, брать ее я не советую.

Radeon RX 6600

Изображение: Авито

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Это видеокарта на архитектуре RDNA 2, выпущенная 13 октября 2021 года, то есть, скоро ей стукнет уже пять лет. Ее еще можно найти новой в магазинах, но цены слишком высоки и покупать Radeon RX 6600 стоит только на вторичном рынке. Цены на эту модель заметно упали за последнее время и составляют в среднем 12000-14000 рублей. Основные характеристики Radeon RX 6600:

Частота GPU: базовая — 2044 МГц, в режиме Boost — до 2491 МГц

Память: 8 ГБ GDDR6 с шиной 128 бит

Пропускная способность памяти: до 224 ГБ/с

Интерфейс: PCI‑Express 4.0 с подключением по восьми линиям.

Энергопотребление: 132 Вт

За такую цену Radeon RX 6600 - просто отличное приобретение, учитывая, что за более слабую GeForce RTX 3050 8 ГБ, которая уступает Radeon RX 6600 в играх почти 30%, просят на две-три тысячи рублей больше. За это можно простить Radeon RX 6600 типичные AMD «болячки» в виде горячего Hotspot и отсутствие апскейлера DLSS. Как говорится – «Вам шашечки или ехать»? На Radeon RX 6600 можно пройти почти все новые игры на средних настройках графики, но нужно учитывать, что на системах с шиной PCI Express 3.0 она потеряет часть производительности.

Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6650 XT

Изображение: Авито

Немногим дороже можно найти видеокарты Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6650 XT, которые обгоняют Radeon RX 6600 на 10-16%, но и стоят дороже. Характеристики у них схожи, как и список проблем. Но нужно учесть, что их энергопотребление уже достигает 180 ватт, а в некоторых исполнениях и более, поэтому нужно искать модель с качественной системой охлаждения.

GeForce RTX 2060 SUPER

Изображение: Авито

Главный конкурент этой парочки - GeForce RTX 2060 SUPER, видеокарта на архитектуре Turing, выпущенная в 2019 году с ценами от 14000-15000 рублей. Эта модель заметно обгоняет GeForce RTX 3050, стоящую на «Авито» примерно столько же. А вот и ее характеристики:

Частота GPU: базовая — 1470 МГц, в режиме Boost — до 1650 МГц

Память: 8 ГБ GDDR6 с шиной шириной 256 бит

Пропускная способность памяти: 448 ГБ/с

Интерфейс: PCI‑Express 3.0 x16

Энергопотребление: 175 Вт

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Итак, 8 ГБ быстрой видеопамяти на широкой шине, полноценный интерфейс PCI‑Express 3.0 x16 и наличие апскейлера DLSS. Да и производительность как у GeForce RTX 3060 8 ГБ. Одним словом, идеальная модель за эту цену, если бы не возраст.

GeForce RTX 3060 Ti

Изображение: Авито

И последняя видеокарта с ценой до 20000 рублей, которую стоит искать на «Авито» - GeForce RTX 3060 Ti. Стоит она заметно дешевле, чем более слабая в играх GeForce RTX 3060. За счет того, что GeForce RTX 3060 пользуются повышенным спросом из-за 12 ГБ видеопамяти, пригодных для нейросетей. Цены на GeForce RTX 3060 Ti стартуют с 17000 рублей. Вот характеристики GeForce RTX 3060 Ti:

Частота GPU: базовая — 1410 МГц, в режиме Boost — до 1665 МГц

Память: 8 ГБ GDDR6 с шиной шириной 256 бит

Пропускная способность памяти: 448 ГБ/с

Интерфейс: PCI‑Express 4.0 x16

Энергопотребление: 200 Вт

Итак, что мы имеем - мощный чип, быстрая память и полноценный интерфейс подключения, который без проблем позволит использовать GeForce RTX 3060 Ti в системах с PCI Express 3.0. Производительность, на 10-11% обходящая даже GeForce RTX 4060. Неплохо, но 200 ватт энергопотребления потребуют хорошего исполнения системы охлаждения и были отдельные партии чипов видеопамяти Hynix, которые деградировали на GeForce RTX 3060 Ti. Поэтому при ее покупке требуется тщательное тестирование в тяжелых играх, а не только в бенчмарках, которые не грузят всю видеопамять.

Intel Arc B570

Изображение: Hardware Unboxed

Если вы нашли более 22000-23000 рублей на видеокарту, то можно уже не рисковать на «Авито», а взять новенькую Intel Arc B570, которая мало того, что почти догоняет в играх GeForce RTX 4060, так еще и может похвастаться 10 ГБ видеопамяти, что для этого ценового сегмента стало просто роскошью. Да, видеокарты от Intel страдали от множества проблем на старте, но постепенно их фиксят и сегодня ими уже можно пользоваться. Главное, чтобы на вашей материнской плате была шина PCI Express 4.0 и поддержка Resizable BAR. Энергопотребление у Intel Arc B570 равняется 150 ватт, для такой производительности многовато, но приемлемо. Основные характеристики Intel Arc B570:

Частота GPU: базовая — 2500 МГц, максимальная — 2750 МГц

Память: 10 ГБ GDDR6 с шиной шириной 160 бит

Пропускная способность памяти: 380 ГБ/с

Интерфейс: PCI‑Express 4.0 x8

Энергопотребление: 150 Вт

GeForce RTX 5050

Изображение: Hardware Unboxed

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Добавив еще несколько тысяч, примерно за 26000-28000 рублей, уже можно найти GeForce RTX 5050. Но, за такую производительность это дороговато, ведь на треть более быстрая GeForce RTX 5060 стоит лишь на 4-5 тысяч рублей дороже. Поэтому GeForce RTX 5050 я бы поискал на вторичном рынке, где она составляет жесткую конкуренцию таким моделям, как GeForce RTX 3060. Предлагая большую производительность, невысокое энергопотребление и поддержку всех новых технологий Nvidia. Параметры этой модели таковы:

Частота GPU: базовая — 2317 МГц, максимальная — 2572–2617 МГц в зависимости от модели

Память: 8 ГБ GDDR6 с шиной шириной 128 бит

Пропускная способность памяти: 320 ГБ/с

Интерфейс: PCI‑Express 5.0 x8

Энергопотребление: 130 Вт

Intel Arc B580

Изображение: Hardware Unboxed

Если вас смущает объем видеопамяти в 8 ГБ, который предлагает GeForce RTX 5050 и более быстрая GeForce RTX 5060, то присмотритесь к Intel Arc B580. Она оснащена 12 ГБ VRAM, и выдает среднюю производительность на 10-15% большую, чем у GeForce RTX 5050. Минус модели - в высоком энергопотреблении, оно составляет 190 ватт, и всего в восьми линиях PCIe для подключения. Но сегодня это уже стало стандартом у видеокарт среднего диапазона. Остальные характеристики Intel Arc B580 внушают уважение на фоне аналогичных по стоимости моделей:

Частота GPU: базовая — 1700 МГц, максимальная — 2670 МГц

Память: 12 ГБ GDDR6 с шиной шириной 192 бит

Пропускная способность памяти: 456 ГБ/с

Интерфейс: PCI‑Express 4.0 x8

Энергопотребление: 190 Вт

GeForce RTX 5060

Изображение: Hardware Unboxed

И, наконец, последняя видеокарта в нашей подборке - GeForce RTX 5060. Видеопамяти у этой модели маловато, но производительность для большинства новых игр в разрешении 1080p, более, чем достойная. А учитывая то, сколько придется доплатить за модели от Nvidia с большим объемом видеопамяти - GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5060 можно простить всего 8 ГБ VRAM за ее цену. GeForce RTX 5060 на бумаге немного уступает той же Intel Arc B580, но стоит отметить ее лучшую энергоэффективность:

Частота GPU: базовая — 2280 МГц, максимальная — 2497 МГц

Память: 8 ГБ GDDR7 с шиной шириной 128 бит

Пропускная способность памяти: 448 ГБ/с

Интерфейс: PCI‑Express 5.0 x8

Энергопотребление: 145 Вт

Итоги

Как видите, даже обладая суммой от 10000 до 33000 рублей, можно купить видеокарту, которая позволит пройти этим летом множество игровых хитов, как старых, так и совсем новых. Кстати, GeForce RTX 5050 и GeForce RTX 5060 уже массово встречаются на «Авито», но покупать их там есть смысл, только если продавец согласен отдать их за 70-75% от магазинной цены. А под конец я предложу вам посмотреть еще три записи в моем блоге:

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