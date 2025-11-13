А решения, оснащенные 8 ГБ, являются морально устаревшими

Эксперт XDA-Developers Ричард Эдмондс заявил, что современные игровые графические ускорители должны оснащаться как минимум 24 ГБ видеопамяти. По мнению журналиста, 8 ГБ — это катастрофически мало, а 16 ГБ — приемлемо на текущем этапе, но не более.

Как подчеркивает Эдмондс, объем видеопамяти особенно важен для гейминга в высоком разрешении, а также для использования технологий масштабирования и мультикадровой генерации. Необходима дополнительная память и для работы с генеративным ИИ, который в скором времени, вероятно, «пропишется» в каждом компьютере. В тех же случаях, когда видеопамяти не хватает, ПК приходится компенсировать дефицит за счет ОЗУ, которая работает гораздо медленнее.

По словам эксперта, он не говорит об абсолютно любых игровых видеокартах — лишь о моделях среднего уровня и выше. Условная RTX 6050 может оснащаться 12 или 16 ГБ видеопамяти, но RTX 5060 Ti должна комплектоваться уже как минимум 24 ГБ. Увы, в настоящий момент такой объем памяти является прерогативой флагманских моделей, и вряд ли ситуация изменится в ближайшие несколько лет, поскольку компаниям выгоднее выпускать больше чипов для ИИ-ускорителей, а не игровых GPU.