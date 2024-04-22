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Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)

Рассказываю о сбалансированной и производительной геймерской конфигурации, возможностей которой будет более, чем достаточно для FullHD-гейминга
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в апреле 2024 года за 80 тысяч рублей. Курс доллара на момент написания статьи закрепился в коридоре 90-95 рублей, причем ближе ко второму значению, чем к первому, но значительного влияния на цены в магазинах это не оказало. Впрочем, многие экономисты считают, что российская национальная валюта переоценена, и ее поддерживают при помощи специальных мер вроде высокой ключевой ставки и обязательной продажи крупными экспортерами части валютной выручки. Проще говоря, в ближайшие месяцы рубль может подешеветь, а компьютерные комплектующие — подорожать. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 5600 OEM

Открывает список комплектующих один из двух народных шестиядерных процессоров – и это не Intel Core i5-12400F, а AMD Ryzen 5 5600. «Красный» CPU не сильно уступает «синему» в играх, особенно если не использовать один из флагманских графических ускорителей. При этом стоимость как самих процессоров, так и материнских плат для них различается, с учетом бюджета, довольно ощутимо. В отличие, например, от Ryzen 5 3600, «пять тысяч шестисотый» нельзя назвать морально устаревшим процессором, да и его предшественник до сих пор успешно используется в бюджетных домашне-игровых конфигурациях ПК.

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К дополнительным преимуществам рассматриваемого CPU можно отнести невысокие показатели энергопотребления и тепловыделения, нетребовательность к материнской плате, а также возможность разгона. При помощи оверклокинга рабочие частоты модели можно довести до уровня 5600X, хотя и ценой заметного роста TDP. В большинстве случаев такой разгон нельзя назвать оправданным, но сам факт его доступности все равно является плюсом. Процессор можно достаточно тонко настроить, но это не нужно – режим автоматической регулировки частот работает хорошо.

Материнская плата: GIGABYTE B550M DS3H 

Материнскую плату я выбрал ту же самую, что и в предыдущем месяце — GIGABYTE B550M DS3H. Она даже немного подешевела, и это не может не радовать. Для Ryzen 5 5600 такая МП даже несколько избыточна, но это хорошо – в будущем вы сможете заменить процессор на Ryzen 7 5700X3D/5800X3D. Модель обладает приличной для своего сегмента подсистемой питания, защищенной небольшим радиатором, четырьмя разъемами DIMM DDR4 и парой портов M.2 PCI-Express для подключения высокоскоростных твердотельных накопителей. Последнее крайне важно, поскольку одного SSD, даже двухтерабайтного, требовательному геймеру со временем может начать не хватать. И в этом нет ничего удивительного – с каждым годом AAA-игры занимают все больше места. Ситуации, когда сама игра занимает 100-150 гигабайт, и еще 70-100 гигабайт требуется для установки обновлений, тоже не являются редкостью. Резюмирую: количество разъемов M.2 часто – чуть ли не самый важный показатель, за исключением базовых вроде совместимости с процессором по сокету.

Кулер: ID-COOLING SE-214 PRO OEM

AMD Ryzen 5 5600 – процессор по современным меркам достаточно холодный и нетребовательный к питанию и охлаждению. Тем не менее, я все равно рекомендую приобретать его в OEM-исполнении, и не доверять боксовому кулеру. Он шумный и неэффективный, при этом переплата за него слишком велика. Да, у BOX-версии CPU есть еще дополнительная гарантия, но она избыточна. Процессоры крайне редко выходят из строя, если не являются бракованными изначально или не подвергаются экстремальному разгону.

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Для шестиядерников, которые такому разгону подвергаться не будут, на мой взгляд, оптимальным выбором являются недорогие воздушные башенные кулеры со 120-миллиметровым вентилятором, рассчитанные на отвод 150-200 Вт тепла. Таких много, например, в ассортименте китайской компании ID-Cooling. Одним из наиболее доступных вариантов является модель под названием SE-214 PRO с радиатором уменьшенной площади, также можно переплатить 200-300 рублей за SE-214-XT BASIC – оба варианта проверены временем.

Оперативная память: G.Skill AEGIS [F4-3200C16D-32GIS] 32 ГБ (16 ГБ x2) 

По оперативной памяти все стандартно – нам нужно набрать 32 гигабайта, причем двумя планками, для того чтобы двухканальный режим не просто работал, а работал максимально эффективно. При одном установленном модуле он функционировать не будет, а при четырех пропускная способность будет ниже, чем при двух. По соотношению стоимости и характеристик оптимальным вариантом в бюджетном сегменте являются планки с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Приобретать лучше сразу комплект из двух штук, причем не от китайского Noname-производителя, а от адекватного бренда вроде G.Skill, Kingston, Silicon Power, Patriot, Crucial и так далее. Гнаться за какими-то конкретными чипами вроде Micron E-Die смысла нет.

SSD: ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1 ТБ 

Твердотельный накопитель стоит сразу поставить как минимум на терабайт, потому что 500-512 гигабайт хватит только для операционной системы, софта и нескольких игр. К тому же, брать терабайтные и двухтерабайтные SSD выгоднее, с учетом «стоимости одного гигабайта». В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть ADATA XPG GAMMIX S11 Pro – в своей ценовой категории это один из лучших накопителей. По меркам третьей версии интерфейса PCI-Express он достаточно быстрый, обладает DRAM-буфером, базируется на 3D TLC, а не QLC памяти и весьма редко выходит из строя. В качестве альтернативы можете взять другой SSD той же компании — ADATA XPG SX8200 Pro, они оба хорошо подходят для домашне-игровых сценариев использования. В том числе если используются в качестве системных дисков. Не Samsung 990 Pro, конечно, но и стоят значительно дешевле, а переплату ощутить гораздо проще, чем разницу в производительности.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ

Переходим к главному компоненту практически любой геймерской сборки — графическому ускорителю. Здесь у нас два основных варианта: NVIDIA GeForce RTX 4060 или AMD Radeon RX 7600. Я за первый — «зеленая» видеокарта экономичнее, гораздо лучше справляется с трассировкой лучей и обладает поддержкой технологий DLSS 3/Frame Generation, которые функционируют гораздо лучше, чем FSR от AMD. Что же касается «красной» — она немного дешевле, а еще незначительно обгоняет RTX 4060 в ряде игр без трассировки лучей. Если вы совсем не планируете использовать рейтрейсинг и технологию масштабирования DLSS 3, то можно брать и ее. Оба варианта позволят комфортно играть в большинство проектов на максимальных настройках графики — в разрешении FullHD с 60+ FPS. Лишь в редких случаях придется снижать параметры до высоких, чтобы не было просадок частоты смены кадров.

Блок питания: Chieftec iARENA 700W GPC-700S 

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Блок питания стоит взять на «честные» 650-700 Вт, чтобы при замене процессора или видеокарты не потребовалось его менять. На рынке есть как минимум несколько производителей, предлагающих достойные БП в бюджетном ценовом сегменте – например, Chieftec, Zalman и Deepcool. Так, 700-ваттная модель Chieftec iARENA GPC-700S предлагает 630 Вт по линии 12В, чего более, чем достаточно для средней или даже продвинутой игровой сборки. К дополнительным преимуществам блоков питания тайваньского производителя можно отнести проверенный временем уровень качества, высокую надежность и весьма приличные, с учетом стоимости, электрические характеристики. Да, в этом сегменте вы не получите отстегивающихся плоских кабелей и настраиваемой подсветки, но со своими основными задачами БП Chieftec справляется очень и очень хорошо.

Корпус: Zalman S4 Plus Black 

Разместить все перечисленные выше комплектующие можно в одном из Midi-Tower игровых корпусов, например, Zalman S4 Plus. Модель «заточена» скорее под эффектный внешний вид, чем под высокую эффективность охлаждения, но в нашем случае это не мешает – выбранные процессор и видеокарта отличаются невысокими показателями энергопотребления и тепловыделения. По-умолчанию шасси оснащается тремя предустановленными 120-миллиметровыми вентиляторами, два из которых работают на вдув и один — на выдув. Этого более, чем достаточно даже для значительно более «горячих» конфигураций, чем наша. Из минусов корпуса можно отметить наличие лишь одного пылевого фильтра, и тот факт, что вентиляторы подключаются посредством разъемов Molex. Если хотите шасси с большим упором на практичность – возьмите Zalman N5 OF, стоит он примерно столько же.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Процессор

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AMD Ryzen 5 5600 OEM

Материнская плата

GIGABYTE B550M DS3H

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214 PRO OEM

Оперативная память

G.Skill AEGIS [F4-3200C16D-32GIS] 32 ГБ (16 ГБ x2)

SSD

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1 ТБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ

Блок питания 

Chieftec iARENA 700W GPC-700S

Корпус

Zalman S4 Plus Black

В отличие от сборки за 100 тысяч рублей, конфигурация за 80 тысяч за месяц изменилась мало – ключевые ее компоненты остались теми же, а следовательно, примерно той же осталась и производительность. Впрочем, с учетом того, что 80 тысяч на момент написания статьи – это ощутимо меньше, чем 1000 долларов, производительность рассматриваемого ПК, с учетом его стоимости, можно оценить как хорошую. Судите сами: связка процессора AMD Ryzen 5 5600 и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 справляется в разрешении FullHD с любыми играми, причем в подавляющем большинстве случаев – на максимальных настройках, хотя и без трассировки лучей. Рейтрейсинг — это уже прерогатива компьютеров иной ценовой категории. Ну или можно включить трассировку вместе с DLSS 3/Frame Generation. В тех играх, где соответствующие опции поддерживаются.

FAQ (Вопросы и ответы)

На каких комплектующих можно сэкономить без потери игровой производительности, если бюджет немного меньше 80 тысяч?

Можно взять материнскую плату попроще, но тогда не получится в будущем заменить процессор на восьмиядерник с дополнительным 3D-кэшем. Также можно сэкономить пару тысяч на корпусе и тысячу — на блоке питания. Но удобство работы со сборкой и возможности для апгрейда при этом пострадают.

А во что вложить дополнительные средства, если они есть? Чтобы FPS в играх был выше.

В видеокарту – стоит взять RTX 4060 Ti или даже AMD Radeon RX 7700 XT с 12 гигабайтами памяти. Но учтите, что «красные» GPU плохо справляются с трассировкой лучей. Зато без нее будет отличная производительность.

Стоит ли покупать RTX 4060? В конце 2024 года ведь выйдут новые видеокарты NVIDIA.

Выйдут только условные RTX 5090, 5080, и, возможно, 5070 Ti. Ждать графических ускорителей Blackwell среднего и бюджетного игровых сегментов придется еще долго – как минимум до второго квартала 2025 года.

Какой к сборке подойдет монитор?

Монитор стоит выбирать, исходя из личных предпочтений. Но универсальный вариант — с диагональю экрана 23.5-24.5 дюйма, разрешением FullHD и частотой обновления 144 Гц и более. Также важны поддержка технологий адаптивной синхронизации и отсутствие вызывающего усталость глаз мерцания – производители чаще всего обозначают такие дисплеи как Flicker-Free. Регулировка экрана по высоте – по желанию.

Какие прогнозы по ценам на компьютерное железо?

Серьезного удешевления комплектующих ждать точно не стоит. Более вероятно умеренное подорожание. Конечно, динамика рынка зависит от того, что в ближайшие месяцы будет с рублем. А рубль будет скорее слабеть, чем укрепляться, поскольку его падение сдерживают высокая ключевая ставка и продажа крупными экспортерами части валютной выручки.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в апреле 2024 года за 80 тысяч рублей – как выяснилось, примерно такую же, как и в марте, позволяющую комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных или околомаксимальных настройках без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу предложенной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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