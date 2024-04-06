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Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере

Рассказываю о том, раз во сколько лет или поколений GPU целесообразно приобретать новый графический ускоритель для геймерского ПК
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, раз во сколько лет, по моему мнению, целесообразно менять видеокарту в игровом компьютере. Я постараюсь рассмотреть разные ситуации и различные ценовые категории, ведь если бюджетный графический ускоритель через 4 года может уже не тянуть новые AAA-игры даже на средних настройках, то флагманская карта может без особых проблем справляться с ними и на высоких. Но хватит предисловий, поехали!

Какие видеокарты чаще всего покупают геймеры

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Начну со статистики. Известно, что большинство любителей видеоигр не покупают флагманские графические ускорители – они слишком дорогие. Так, если верить статистике популярного игрового сервиса Steam от компании Valve, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 установлена менее, чем у 1% пользователей. Зато такими моделями, как RTX 3060, 2060, 1650, 3060 Ti и 3070 суммарно оснащена почти четверть всех компьютеров Steam-геймеров.

Примечательно, что в топ-15 видеокарт Steam представлены графические ускорители четырех последних поколений NVIDIA — GTX 1000, RTX 2000, RTX 3000 и RTX 4000. А не так давно видеокарта GTX 1060 и вовсе занимала первое место по доле. Что, впрочем, объясняется тем, что Steam объединял в единую статистику показатели двух отдельных ее модификаций, оснащенных 3 и 6 гигабайтами видеопамяти. При этом более старые решения (GTX 900 Maxwell) геймерами уже практически не используются – суммарная доля GTX 970 и GTX 960 – менее одного процента. Кстати, обратите внимание на рост популярности GeForce RTX 4060 — в ближайшей перспективе карта вполне может выйти в топ-3.

Какие выводы можно сделать, исходя из статистики Steam? Первый: флагманские графические ускорители непопулярны, но это мы знали и так – например, благодаря статистике ритейлеров и новостным сводкам. Второй: многие геймеры меняют видеокарту раз в 2-3 поколения. Но насколько такой подход целесообразен, и принимают люди такое решение осознанно или вынужденно, не желая тратить деньги на слишком частый апгрейд или не обладая «лишними» средствами? Об этом — далее.

Как быстро устаревают игровые видеокарты бюджетного и среднего ценовых сегментов  

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При словах «бюджетная игровая видеокарта» многие геймеры думают о графических ускорителях NVIDIA с цифрами «60» на конце — GTX 1060, RTX 2060, RTX 3060 и RTX 4060. И действительно, подобные решения весьма популярны. У AMD им примерно соответствуют RX 480/580, RX 5700, RX 6600 и RX 7600. Впрочем, «зеленые» модели гораздо более популярны в народе, чем красные, что подтверждается, например, все той же статистикой Steam. В дальнейшем я буду говорить в первую очередь именно о них, поскольку так примеры получатся более наглядными.

Возьмем GTX 1060 с 6 гигабайтами памяти. Эта видеокарта вышла в середине 2016 года, и на тот момент была хорошим предложением. Но в конце 2020 года она позволяет комфортно играть в Cyberpunk 2077 только на низких настройках, да и то с оговорками. RTX 2060 проявляет себя уже гораздо лучше — играть с 60+ FPS можно не только на средних, но и на высоких. В свою очередь, RTX 3060 подходит для максимальных параметров графики без трассировки лучей. Проще говоря, за 3-4 года, через одно поколение, видеокарты бюджетного и бюджетно-среднего ценового сегмента если и не превращаются в тыквы, то могут значительно «отыквиться».

Пожалуй, именно смена таких графических ускорителей через одно поколение, за редким исключением, является наиболее рациональной стратегией. Например, если у вас была видеокарта GTX 1060 с 6 гигабайтами памяти, вряд ли имело смысл переходить с нее на RTX 2060. А вот переход на RTX 3060 уже сулил значительную прибавку в производительности. Сам я в свое время ощутил это, сменив GTX 670 на GTX 970. Сейчас имеет смысл переходить с 2000-й серии на 4000-ю, например, с RTX 2060 Super на GeForce RTX 4060 Ti.

Как быстро устаревают субфлагманские и флагманские игровые видеокарты  

Возьмем другой пример — GTX 1080 Ti. Модель худо-бедно, с просадками до 50 FPS, но позволяет играть в Cyberpunk 2077 на ультра настройках. Сравнить ее можно с RTX 2060. При этом если рассматривать более «свежие» поколения видеокарт, то RTX 3060 уже не выдерживает конкуренции с RTX 2080 Ti. Зато RTX 3070 — выдерживает. То есть флагманский или субфлагманский GPU спускается на 2-3 ступеньки вниз. Бывший флагман становится представителем продвинутого среднего сегмента. Еще один пример? Окей. RTX 4070 и RTX 3080 Ti. Во многих играх эти видеокарты демонстрируют схожий уровень производительности. Спустя еще одно поколение бывший флагман падает на дополнительные 1.5-2 ступеньки.

Как часто менять видеокарту в игровом компьютере

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Исходя из сказанного выше, на мой взгляд, при наличии финансовых возможностей стоит менять графический ускоритель бюджетного, бюджетно-среднего или среднего ценового сегмента через одно поколение. Проще говоря, если у вас установлена RTX 3060, то приобретать RTX 4060 нет необходимости, а вот RTX 5060, вероятно, уже обеспечит солидную прибавку в производительности. И в те игры, в которые вы играли на низких настройках, вы сможете комфортно играть на высоких или даже максимальных – по крайней мере, в «народном» разрешении FullHD.

С субфлагманскими и флагманскими видеокартами ситуация сложнее. С одной стороны, в теории их можно менять реже, чем бюджетные модели. С другой же, владельцы флагманов часто гонятся за максимальными настройками и максимально возможным FPS. Поэтому здесь рекомендации будут разниться в зависимости как от финансовых возможностей, так и от личных предпочтений. Лично для меня оптимальный вариант такой: при выходе RTX 5090 продать свою Palit GameRock OC RTX 4090, пока не истекла гарантия, и приобрести новенькую флагманскую модель. Но стратегия с заменой флагманских графических ускорителей через одно или два поколения тоже имеет право на жизнь.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, игровые видеокарты каких ценовых сегментов использует большинство геймеров, а также поделился своим мнением о том, как часто целесообразно менять графический ускоритель. В большинстве случаев покупать новую модель каждые пару лет нет необходимости – если вы, конечно, не энтузиаст, который гонится за самыми современными флагманскими устройствами, или если вы не совершаете апгрейд, переходя с одной ступеньки на другую, а то и прыгая через несколько – например, с RTX 3050 на RTX 4080. А что вы думаете по этому поводу и как часто меняете видеокарту в своем игровом ПК? Пишите в комментариях!

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