Всем привет, с вами Zero, и это первый апрельский выпуск рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях в разных бюджетах. За один доллар по-прежнему дают 90-95 рублей, поэтому компьютерные комплектующие в магазинах не дешевеют, а часто и наоборот, дорожают. Впрочем, бюджет у нас сегодня неплохой – 100 тысяч рублей, то есть более 1000 долларов. Посмотрим, какой компьютер можно собрать за такие деньги, если приобретать «железо» в российских магазинах. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор сегодня будет не тот, что я обычно выбираю для сборок за 100 тысяч – не Intel Core i5-12400F, а AMD Ryzen 5 5600. Шаг назад? Возможно, хотя скорее маленький шажочек, поскольку разница в производительности в играх, тем более, не с флагманской или субфлагманской видеокартой, между этими CPU минимальна. К тому же, более доступный по цене процессор я выбрал не просто так, а чтобы вложить больше денег в графический ускоритель. Небольшой спойлер: это будет не RTX 4060 Ti, а модель, оснащенная 12 гигабайтами видеопамяти, и ощутимо более производительная.

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Но вернемся к процессору. «Пять тысяч шестисотый» — это один из тех CPU, которые я называю народными шестиядерниками за обеспечиваемое ими весьма выгодное соотношение стоимости и характеристик. Конечно, по меркам середины 2024 года этот процессор нельзя назвать особо производительным, но для бюджетной или среднебюджетной геймерской конфигурации его более, чем достаточно. А еще он холодный, энергоэффективный и нетребовательный к материнской плате. За свои деньги – отличный вариант.

Следующая в списке – материнская плата. Нам подойдет почти любая модель на чипсете AMD B550, оснащенная хотя бы парой разъемов M.2 PCI-Express для подключения высокоскоростных твердотельных накопителей. Остальные параметры особого значения не имеют, если вам не нужны какие-то конкретные разъемы, к примеру, для установки плат расширения. Портов DIMM DDR4 хватит и двух, что же касается дополнительного радиатора для подсистемы питания – с таким процессором, как Ryzen 5 5600 он не требуется. Впрочем, если он есть – это лучше, чем если его нет. Например, плата ASRock B550 Phantom Gaming 4 оснащена неплохой подсистемой питания с радиатором, и позволяет в будущем установить более горячий и производительный CPU в рамках все того же сокета AM4. Речь идет в первую очередь о восьмиядерных моделях с 3D-кэшем, таких, как Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D.

Процессор у нас в OEM варианте, поэтому к нему следует приобрести кулер. Отмечу, что почти всегда CPU выгодно покупать именно в OEM, а не BOX комплектации, поскольку штатные кулеры Intel и AMD малоэффективные и шумные, а переплата за них (и дополнительную гарантию, которая бесполезна) слишком высока. Практически любая бюджетная воздушная башенная система охлаждения с теплотрубками и 120-миллиметровым вентилятором будет одновременно эффективнее, тише и дешевле. В качестве эталонного примера можно привести SE-214-XT BASIC от китайской компании ID-Cooling. Стоит этот кулер чуть больше полутора тысяч рублей, что по меркам 2024 года – сущие копейки. При этом он легко справляется с любыми шестиядерными процессорами, если их не разгонять или разгонять минимально.

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Постоянные читатели рубрики уже догадались, сколько оперативной памяти я предложу поставить, и каким количеством модулей предложу набирать этот объем. Не устаю повторять, что в 2024 году 16 гигабайт ОЗУ уже маловато для производительной игровой сборки, при этом 32 гигабайт хватает с хорошим таким запасом. Поэтому оптимальный вариант – ставить 32 гига двумя планками по 16. При этом самую дешевую память брать тоже не следует, тем более что модули DDR4-3200 с таймингами 16-18-18 или 16-20-20 стоят не сильно дороже. И еще момент – не советую покупать планки малоизвестных китайских брендов, поскольку неизвестно, на каких они базируются чипах. Возможно, на бывших в употреблении, не прошедших внутренний контроль более солидного бренда или даже бракованных.

Основной накопитель для установки операционной системы, программного обеспечения и игр по возможности стоит выбирать достаточно быстрый, стандарта PCI-Express 4.0 и с DRAM-буфером. К сожалению, на Samsung 980 Pro бюджета не хватит, но ADATA Legend 900 – тоже отличный вариант за свои деньги. Для начала предлагаю взять терабайтный SSD, в дальнейшем же стоит докупить второй – желательно на 4 терабайта, но хотя бы на 2. Слишком уж много места занимают современные игры и обновления для них. Если денег на Legend 900 не хватит – возьмите хотя бы терабайтный ADATA XPG SX8200 Pro. Опускаться до накопителей емкостью 500-512 гигабайт крайне не рекомендую: вы установите на такой SSD систему, софт и пару крупных игр, и свободное место закончится.

Видеокарта сегодня будет использоваться значительно более производительная, чем в предыдущие месяцы — AMD Radeon RX 7700 XT. Она гораздо ближе по своим возможностям к NVIDIA GeForce RTX 4070, чем к RTX 4060 Ti, а еще, что немаловажно, обладает 12 гигабайтами видеопамяти, что позволяет вам при желании комфортно играть не только в разрешении FullHD, но и в более ресурсоемком QuadHD. Конечно, в QuadHD лучше ставить высокие, а не максимальные настройки, но вот в режиме 1920 на 1080 пикселей можете смело выкручивать все ползунки в параметрах графики вправо. Все – кроме трассировки лучей. Если вы планируете играть с рейтрейсингом, то лучше подкопить и взять RTX 4070. А может, если мало денег, даже RTX 4060 Ti – после активации DLSS 3 она будет выдавать больший FPS в играх с поддержкой этой технологии при активированной трассировке лучей.

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Блока питания на честные 650-700 Вт нам хватит с запасом, даже если использовать процессор уровня AMD Ryzen 5 5800X3D, не говоря уж о нетребовательном шестиядернике. Предлагаю обратиться к ассортименту тайваньской компании Chieftec, которая, в свою очередь, предлагает на выбор множество бюджетных блоков питания с приличными электрическими характеристиками, а также высокой надежностью. Многие пользователи пишут на форумах, что БП Chieftec у них без проблем работают дольше, чем гораздо более дорогие модели других брендов, и сам я в свое время тоже столкнулся с такой ситуацией. Платиновый Seasonic SS-660XP2 у меня проработал 4 года, а бронзовый Chieftec почти в 2 раза дольше. Ладно хоть, деньги за Seasonic вернули, поскольку он был на гарантии. Но я отвлекся. Можете взять Chieftec IArena GPA-700S или другой блок питания того же бренда.

Разместить все перечисленное железо можно в универсальном бюджетном игровом корпусе Zalman N5 OF, оснащенном тремя предустановленными 120-миллиметровыми вентиляторами. Помимо хорошего охлаждения, модель может похвастаться наличием базового набора пылевых фильтров, адекватной вместимостью и какой-никакой системой прокладки кабелей. Из недостатков могу отметить невозможность установки габаритных суперкулеров, а также использование производителем акрила вместо закаленного стекла. Хотя, с учетом ценовой категории, вряд ли подобные минусы можно считать серьезными. Если оценивать шасси, сравнивая с конкурентами из того же сегмента, то Zalman N5 OF я дал бы 7.5-8 баллов из 10, а может, даже 8.5.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

Апрель 2024 года – это первый месяц, в котором в сборке за 100 тысяч рублей используется новый графический ускоритель, AMD Radeon RX 7700 XT, а не NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. И такая замена обеспечивает значительный прирост производительности в играх, если вас не интересует трассировка лучей. RX 7700 XT легко справляется с любыми проектами на максимальных настройках без рейтрейсинга в разрешении FullHD, нередко обеспечивая не 60+, а 120+ кадров в секунду. Более того, карта подходит и для QuadHD-гейминга – ей хватает как чистой вычислительной мощности, так и видеопамяти. Проще говоря, конфигурация получила солидный буст по сравнению с предыдущими версиями – да, процессор пришлось взять чуть послабее, но это в данном случае не имеет значения.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить без потери производительности?

На материнской плате и корпусе, но это поставит под вопрос возможность замены процессора на Ryzen 5 5800X3D/5700X3D и установки второго SSD, а также снизит удобство сборки и обслуживания ПК.

Во что вложить дополнительные средства, если они есть?

В графический ускоритель – возьмите NVIDIA GeForce RTX 4070. Если денег еще больше – стоит сразу взять восьмиядерный процессор с 3D-кэшем и SSD на 2 терабайта, а не на 1.

Какой к сборке стоит взять монитор?

FullHD, 23-25 дюймов, на базе матрицы IPS или VA, Flicker-Free, с частотой обновления 120+ Гц. В идеале – с поддержкой технологий адаптивной синхронизации и с возможностью регулировки высоты экрана, а не только наклона.

Не лучше ли использовать сокет AM5?

Сборка на базе нового сокета была бы сильно дороже — процессоры, материнские платы AM5 и DDR5 память стоят больше, чем AM4 и DDR4. И если CPU и МП после выхода моделей следующего поколения подешевеют, то насчет памяти не уверен — на мировом рынке наблюдается дефицит чипов DRAM.

Мощности блока питания точно хватит?

Да, вендоры-партнеры NVIDIA указывают рекомендуемую мощность с большим запасом, потому что пользователь может купить блок питания на 700 Вт, у которого по линии 12В всего 500 Вт. У БП Chieftec, который я предложил, по линии 12В 650 Вт, и этого более, чем достаточно даже с учетом 20-30% резерва сверх используемой мощности.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в апреле 2024 года за 100 тысяч рублей. Наконец-то удалось уместить в обозначенный бюджет видеокарту более производительную, чем NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, и, что весьма важно, обладающую 12, а не 8 гигабайтами памяти. Видеокарта AMD Radeon RX 7700 XT будет актуальна дольше, чем RTX 4060 Ti во многом именно благодаря дополнительным 4 гигабайтам памяти. При этом по чистой производительности в сценариях без трассировки лучей она ближе к RTX 4070, чем к RTX 4060 Ti. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Пишите в комментариях!

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