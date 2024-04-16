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ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD

Рассказываю о положительном влиянии действий AMD на рынок компьютерных комплектующих и об их пользе для сообщества геймеров
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о 7 причинах любить, или, по крайней мере, уважать компанию AMD. Сам я чаще приобретаю процессоры Intel и видеокарты NVIDIA, но не раз пользовался и продукцией «красных». Также я считаю, что именно AMD порой является двигателем прогресса на рынке игровых комплектующих – и не только потому, что своими действиями фирма стимулирует конкурентов выпускать более продвинутые продукты. Но хватит предисловий, поехали!

AMD создает конкуренцию для Intel и NVIDIA

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Первый и главный для меня аргумент: AMD защищает рынки пользовательских CPU и GPU от монополизации и навязывает конкуренцию Intel и NVIDIA. Приведу два примера. Первый — появление процессоров AMD Ryzen, из-за которых Intel наконец-то начала наращивать число ядер в своих CPU. Возможно, если бы не инициатива компании Лизы Су, то в Core i7 по-прежнему было бы 4 ядра, ну или 6, если бы Intel внезапно расщедрилась. Второй пример — оперативная реакция NVIDIA на релизы AMD. Так, «зеленые» часто выпускают Super-версии своих видеокарт, снижают цены на часть ассортимента или релизят графические ускорители среднего и начально-среднего игрового сегмента именно в ответ на действия «красных».

Скептики могут возразить: мол, если бы AMD не существовало, задирать цены Intel и NVIDIA не позволили бы антимонопольные органы США и других технологически развитых стран. Но, как показывает ситуация с, фактически, картельным сговором Samsung, Hynix и Micron, когда три ключевых производителя чипов памяти DRAM и NAND одновременно снизили объемы производства на десятки процентов, чтобы поднять цены, антимонопольщики вмешиваются далеко не всегда. К тому же, речь идет не только о ценах, но и об инновациях, и о разнице в производительности между соседними поколениями процессоров и видеокарт. Если нет конкуренции, то можно клепать продукты с 5% прироста производительности в год – люди будут возмущаться, но альтернативы-то все равно нет. Уже за создание конкуренции на рынках важнейших комплектующих для игровых ПК компании AMD стоит сказать спасибо.

AMD не только подталкивает к инновациям конкурентов, но и создает их сама

Несправедливо было бы не упомянуть о том, что компания AMD не только стимулирует конкуренцию, подталкивая других игроков к созданию более инновационных продуктов – порой она и сама приносит на рынок инновации. Среди таковых можно вспомнить чиплетную компоновку и процессоры с дополнительным 3D-кэшем. И то, и другое уже взяла на вооружение Intel, и я очень жду, когда «синие» наконец-то выпустят процессор на нормальном техпроцессе (желательно, TSMC, а не своем) и с дополнительной памятью. Чиплетная компоновка имеет свои недостатки (вспомним пресловутую шину Infinity Fabric, бывшую узким местом представителей первых поколений архитектуры Zen), но обладает и важными преимуществами, среди которых – возможность создавать CPU с действительно большим количеством ядер, а также удешевление производства.

AMD предлагает продукты с привлекательным соотношением цены и производительности

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Еще одна причина любить, или, как минимум, уважать и ценить AMD – это ее бюджетные процессоры и видеокарты. Они часто предлагают потребителю наиболее выгодное соотношение стоимости и характеристик на рынке. Взять, например, народный шестиядерный процессор Ryzen 5 5600 — он сам ощутимо дешевле, чем Core i5-12400F, при этом разница между ними в играх минимальна, если вы используете не флагманский графический ускоритель. Или еще пара примеров – видеокарты Radeon RX 7600 и Radeon RX 7700 XT. Первая стоит дешевле, чем RTX 4060, хотя равна ей по производительности в сценариях без трассировки лучей, и нередко даже вырывается вперед. Вторая предлагает 12 гигабайт видеопамяти в том ценовом сегменте, в котором у NVIDIA представлены модели только с 8 гигабайтами.

AMD продвигает открытые стандарты

Отдельный респект стоит выразить AMD за продвижение открытых стандартов, например, FreeSync. Помните, NVIDIA в свое время предлагала дорогущие мониторы с аппаратным G-Sync модулем? Если бы не AMD, возможно, мы до сих пор не получили бы доступных технологий адаптивной синхронизации в недорогих геймерских дисплеях. А сейчас на рынке полно мониторов с сертификацией G-Sync Compatible или без нее, но по факту поддерживающих адаптивную синхронизацию. Есть, конечно, со стандартами G-Sync, FreeSync и Adaptive-Sync некоторая путаница, но это не страшно.

Еще один пример — кроссплатформенный API Vulkan, который используется во многих видеоиграх и ряде популярных движков вроде Unreal Engine 4/5, Source 2, Unity и других. В отличие от Mantle, Vulkan уже получил достаточно широкое распространение и признание со стороны как разработчиков AAA-проектов, так и сообщества геймеров. Так, в ряде игр Vulkan обеспечивает более высокую производительность, чем DirectX 11 или 12.

AMD обеспечивает длительную поддержку своих сокетов для CPU

Еще один плюс AMD – длительная поддержка сокетов. Взять, например, разъем AM4. Платформа увидела свет в 2017 году, и в 2024 году для нее до сих пор выходят процессоры! Например, Ryzen 7 5700X3D. Да, релиза полноценных поколений CPU на базе сокета AM4 больше не будет, но поддержка платформы еще не завершена. У Intel за это время не раз успели смениться сокеты: сначала были LGA 1151 и 1151v2, потом LGA 1200, и, наконец, LGA 1700. А что AMD? AMD выпустила для сокета AM4 4 полноценных поколения процессоров: Zen, Zen+, Zen 2 и Zen 3. Есть все основания полагать, что и для сокета AM5 будет выпущено как минимум 3, а скорее 4 поколения CPU.

AMD выпускает железо для консолей

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Скажу честно – я, мягко говоря, не фанат консолей. Консольщик для меня – игрок в среднем более казуальный и нетребовательный, чем ПК-боярин. Собственно, поэтому он и не готов тратить 1000+ долларов на приличную игровую сборку. Но сам факт существования популярных игровых консолей – это плюс, а не минус, поскольку приставки увеличивают сообщество геймеров, и некоторые игроки в будущем могут пересесть с Sony PlayStation и Microsoft Xbox на ПК. А кто у нас производит CPU и GPU для упомянутых консолей? Правильно, AMD. Если на рынке видеокарт для настольных ПК «красные» значительно отстают от «зеленых», что наглядно демонстрирует статистика игрового сервиса Steam, то рынок консольных GPU контролирует AMD. Выпуская железо для приставок, компания не только получает солидную прибыль, но и помогает приобщиться к видеоиграм людям, которые вряд ли стали бы тратиться на игровой ПК. Хотя, если вспомнить про стоимость игр…но это уже другая история.

Продукция AMD со временем значительно дешевеет

Седьмой, и последний на сегодня аргумент в пользу компании AMD – это тот факт, что со временем ее процессоры и видеокарты значительно дешевеют. Например, шестиядерный процессор Ryzen 5 3600 на момент написания статьи можно приобрести в российских магазинах за 8-9 тысяч рублей, а на маркетплейсах или вторичном рынке – значительно дешевле. А поскольку AMD долго поддерживает свои сокеты, это позволяет собирать бюджетные ПК с хорошим потенциалом для дальнейшего апгрейда.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о семи причинах любить, или, как минимум, уважать компанию AMD за то, что они делают для рынка компьютерных комплектующих и сообщества геймеров. Конечно, у «красных» есть свои недостатки, и порой они допускают ошибки, но лично у меня нет никаких сомнений в том, что, если бы фирма Лизы Су прекратила свое существование, любители видеоигр многое бы потеряли. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
AntonHT
13:33
Любить? - за что, это бизнес, цель - заработок денег и ни чего личного. Тем более что как только у них стало что то получаться, они тут же задрали ценник, на процы, попрет с видюхами и на них цена ста...
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Roverscan20
13:29
Интересно про гонки почитать. Публикуй статьи про гонки, хоть обобщаешь, что в мире гонок происходит. Спасибо за статью!!!
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Apsheronsky tchai
13:26
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ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
boo4a
13:26
"AMD предлагает продукты с привлекательным соотношением цены и производительности" - этот поезд давно ушел. "Меньшая производительность за бо́льшие деньги" - это слоган красных последние годы.
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
FelsheR-ZVZVZV
13:20
Можно ссать, ибо уже насрано.
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Джон Коннор
13:18
Я сразу говорил, что к лету начнет сильнее гореть. И чем старее карта, тем чаще они будут гореть. И по гарантии никому не меняют. Это худшая карта за всю историю карт.
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