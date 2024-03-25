Всем привет. С вами Zero, и это очередной выпуск рубрики «Народный ПК», в которой я рассказываю о сбалансированных игровых сборках в разных бюджетах. В сегодняшней статье речь пойдет о том, какую геймерскую конфигурацию можно собрать в марте 2024 года, обладая бюджетом в 60 тысяч рублей, что на момент написания материала составляет примерно 650 американских долларов. Но хватит предисловий, поехали!

Начну, как обычно, с выбора процессора. Варианты с Intel Core i3-12100F и другими четырехъядерниками отмету сразу. Как показывают тесты, четырех ядер и восьми потоков некоторым современным играм недостаточно – даже более старые процессоры с шестью ядрами демонстрируют в них более высокие результаты. Например, Core i3-14100F уступает в игровых сценариях использования Core i5-12400F. Но для «двенадцать тысяч четырехсотого» или даже другого народного шестиядерника, AMD Ryzen 5600, у нас слишком ограниченный бюджет. Поэтому придется брать более доступный CPU — AMD Ryzen 5 3600.

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Рассматриваемая модель базируется на микроархитектуре Zen 2 — большинство узких мест Zen и Zen+ в ней были как минимум частично исправлены. А полноценные шесть ядер и двенадцать потоков позволяют процессору демонстрировать приемлемый уровень производительности в актуальных задачах. Да, разница между 3600 и 5600 в играх достаточно велика и может составлять 15-20% среднего FPS. Но это с видеокартой уровня RTX 4070 и выше. С недорогим же графическим ускорителем упор будет именно в возможности GPU, а не CPU, поэтому в разумных пределах экономить на процессоре ради того, чтобы вложить больше денег в видеокарту допустимо.

При выборе материнской платы обязательно следует обращать внимание на наличие разъемов M.2 PCI-Express – как минимум один такой должен присутствовать. Он нужен для установки скоростного твердотельного накопителя, который будет исполнять роль системного диска. На этот SSD, помимо операционной системы, можно будет установить программное обеспечение и даже несколько игр. Но вернемся к материнской плате. Переплачивать за мощную подсистему питания, поддержку PCI-E 4.0 или дополнительные слоты для модулей оперативной памяти нам не позволяет бюджет, да и необходимости в таких «излишествах» нет. А вот второй разъем M.2 для SSD, конечно, пригодился бы, но МП, оснащенные парой таких портов, стоят заметно дороже 6 тысяч рублей. В качестве же варианта по-умолчанию я предлагаю взять одну из бюджетных A520 плат — MSI A520M-A PRO или GIGABYTE A520M K V2.

Процессору AMD Ryzen 5 3600 вполне хватило бы и боксовой системы охлаждения, но переплата за нее слишком высока, а еще она более шумная и менее эффективная, чем сторонние решения стоимостью 1.5-2 тысячи рублей. Можно, например, обратиться к ассортименту китайской компании ID-Cooling — фирма предлагает множество башенных кулеров, рассчитанных на TDP 140-200 Вт. Есть у нее и более производительные решения, но в нашем случае они не требуются. Модель под названием SE-214-XT BASIC легко справится с отводом тепла от «три тысячи шестисотого». Среди ее преимуществ можно отметить невысокую стоимость, а также простую, но эффективную конструкцию: кулер состоит из средних размеров радиатора с теплотрубками и 120-миллиметрового вентилятора, который работает достаточно тихо, если не разгоняется до околомаксимальных оборотов. С Ryzen 5 3600 он будет работать на низких и иногда на средних.

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Хорошему игровому ПК в 2024 году необходимо 32 гигабайта оперативной памяти, причем набирать этот объем следует двумя планками, чтобы пользоваться преимуществами двухканального режима. Но несколько месяцев использовать один шестнадцатигиговый модуль, а потом докупить второй – тоже допустимый вариант, если бюджет жестко ограничен. Увы, но 650 долларов – сумма для сборки игрового компьютера небольшая, поэтому поначалу предлагаю поставить одну планку ОЗУ, а вторую установить при появлении свободных денежных средств. Оптимальный с точки зрения соотношения стоимости и характеристик вариант — модули с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. При этом категорически не рекомендую приобретать решения китайских Noname-производителей — в них могут встречаться бракованные, бывшие в употреблении или не прошедшие внутренний контроль производителей чипы.

Будь бюджет на сборку не 60, а 80 тысяч рублей, я предложил бы сразу установить хотя бы терабайтный твердотельный накопитель, поскольку 500 или даже 512 гигабайт в 2024 году – это очень мало. Ведь крупная игра может занимать и 100, и 200, и даже 250 гигов. Но, опять же, исходя из соображений экономии, придется выбрать полутерабайтную модель, например, Silicon Power XD80. Это бюджетный SSD с DRAM-буфером, базирующийся на контроллере Phison E12S и использующий 3D TLC флеш-память YTMC. Его производительность можно охарактеризовать как довольно невысокую по меркам более современных и дорогих твердотельных накопителей, но для бюджетного геймерского ПК ее вполне хватит. Также среди плюсов рассматриваемого решения можно назвать солидный ресурс перезаписи и пятилетнюю гарантию. Внезапным отказам SSD не подвержен – используемый контроллер можно считать проверенным временем.

Дальше у нас идет главный компонент практически любой игровой сборки – графический ускоритель. Разумеется, я не буду предлагать «огрызок» в виде RTX 3050 с 6 гигабайтами видеопамяти – да и зачем? За 28 тысяч рублей можно приобрести гораздо более производительную видеокарту: AMD Radeon RX 7600 8 ГБ. По выдаваемому в играх FPS она выступает с NVIDIA GeForce RTX 4060 примерно на равных, если не использовать трассировку лучей и DLSS 3/Frame Generation. Если же задействовать эти технологии, то «зеленая» карта, конечно, вырывается вперед. Но компьютеры стоимостью 600-800 долларов не предназначены для гейминга на максимальных настройках с рейтрейсингом. А вот без рейтрейсинга играть на ультра получится – причем в любые игры, даже в Cyberpunk 2077 с DLC «Призрачная свобода». Но в особо нагруженных сценах могут быть просадки ниже 60 FPS, так что, возможно, лучше установить высокие, а не максимальные параметры графики.

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Бюджетный сегмент российского рынка игровых блоков питания, на мой взгляд, стоит на трех китах. Эти киты — Chieftec, Deepcool и Zalman. Особо отметить следует Chieftec – тайваньский бренд предлагает БП с выгодным соотношением стоимости и характеристик на протяжении многих лет, причем поддерживает стабильный уровень качества. Сравните с другими известными брендами – у Aerocool были фуфловые модели, be Quiet ушли в более высокие ценовые сегменты, Deepcool и Zalman еще держатся, но ассортимент у них не столь широкий. Но это было лирическое отступление. Для сегодняшней сборки я предлагаю взять блок питания Chieftec iARENA на 600 Вт — он обеспечит необходимый запас мощности. Альтернативный вариант — DeepCool PF600. Обе модели обладают честной мощностью, приличными электрическими характеристиками и тихой системой охлаждения.

Разместить все перечисленное выше железо можно в корпусе Zalman S3 – это недорогой, но довольно продуманный и качественный для своего ценового сегмента кейс, по-умолчанию оснащенный одним предустановленным 120-миллиметровым вентилятором. При желании вы можете добавить к нему еще несколько. Хотя конкретно наша конфигурация обладает скромными по современным меркам показателями энергопотребления и тепловыделения. Все-таки Ryzen 5 3600 и RX 7600 – это далеко не Core i9-14900KS и RTX 4090. Если же вы по какой-либо причине не хотите покупать корпус Zalman, можно рассмотреть, например, такие варианты, как AeroCool Tomahawk-A или ACCORD 3407, но последний не оснащается вентиляторами – желательно докупить к нему хотя бы одну «вертушку» и установить ее на задней панели, чтобы она выбрасывала горячий отработанный воздух из шасси.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Основные два компонента сборки (видеокарта и процессор) с прошлого месяца не изменились, следовательно, не изменилась и производительность. И это, с учетом того, что в последние годы происходит в экономике и в мире в целом – скорее хорошо, чем плохо. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы за одни и те же деньги каждые несколько месяцев можно было приобрести все более мощный компьютер, но на практике часто оказывается наоборот. Что же касается конкретно нашей конфигурации – она позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных настройках графики без трассировки лучей. Лишь в отдельных особо требовательных играх иногда могут наблюдаться просадки FPS ниже 60 – тогда следует снизить настройки до высоких или подобрать их вручную.

FAQ (Вопросы и ответы)

На каких комплектующих можно сэкономить без потери производительности?

Практически ни на каких. Можно, конечно, приобрести корпус со встроенным блоком питания, но делать этого я не рекомендую. Как правило, в таких корпусах используются БП крайне низкого качества – уровня решений китайских Noname-производителей. При выходе из строя они способны унести за собой и часть остального железа, например, материнскую плату.

Что заменить, если бюджет больше, например, не 60, а 70 тысяч рублей?

Возьмите материнскую плату с двумя разъемами M.2 PCI-Express, процессор Ryzen 5 5600, SSD на терабайт вместо полутерабайтной модели и комплект из двух планок ОЗУ вместо одной.

Подходит ли рассмотренная конфигурация для дальнейшего апгрейда?

Подходит, но с оговорками. Для установки процессоров Ryzen 7 материнская плата слабовата, а апгрейд до Ryzen 5 5600/5600X вряд ли будет выгодным, если не покупать один из этих процессоров за небольшие деньги на вторичном рынке. А вот в будущем заменить графический ускоритель на более производительный – неплохой вариант.

Возможно, лучше сначала собрать ПК без видеокарты, взяв CPU со встроенной графикой (APU), и добавить графический ускоритель потом?

Это один из вариантов, но в рамках рубрики, за исключением специальных ее выпусков, я рассматриваю сборки, позволяющие играть «здесь и сейчас». Конфигурация за 60 тысяч рублей под эти критерии подходит, несмотря на наличие поначалу лишь 16 гигабайт оперативной памяти.

Есть ли вероятность, что компьютерное железо в России в ближайшие месяцы ощутимо подешевеет?

Я бы охарактеризовал ее как крайне низкую. Гораздо более вероятно, к сожалению, что оно подорожает. Причины две. Во-первых, беспошлинный порог ввоза в РФ с 1 апреля 2024 года может снизиться с 1000 до 200 евро. Это приведет к удорожанию импортных товаров, включая цифровую технику и комплектующие для ПК. Во-вторых, неизвестно, что будет с курсом рубля. Скорее всего, российской национальной валюте не позволят надолго упасть ниже уровня в 100 единиц за доллар, но даже временное ее ослабление сказывается на ценах. А повышают их ритейлеры куда охотнее, чем понижают.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в марте 2024 года за 60 тысяч рублей. Сборка вышла, мягко говоря, не без компромиссов, но она все-таки позволяет играть в любые проекты в разрешении FullHD, причем почти всегда – с 60+ FPS на максимальных настройках графики, пусть и без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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