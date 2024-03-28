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NVIDIA против AMD – какая компания успешнее

Сравниваю достижения "зеленых" и красных" в различных областях и на разных рынках
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Всем привет. С вами Zero, и в сегодняшней статье я хочу порассуждать, какая компания успешнее в целом и в определенных направлениях деятельности – NVIDIA или AMD. Холивары между поклонниками «зеленых» и «красных» идут на протяжении многих лет, и этот материал, конечно, не будет истиной в последней инстанции, но, возможно, даст кому-то пищу для размышлений. Подчеркну, что я не являюсь фанатом одной или другой компании, и использовал видеокарты обеих. Сейчас у меня установлена RTX 4090, но, если бы у AMD была более производительная практически во всех сценариях использования, и, в особенности, в играх карта – я купил бы ее. Но хватит предисловий, поехали!

Капитализация NVIDIA и AMD

Начнем с важнейшего параметра, в большинстве случаев определяющего значимость крупных компаний в мировой экономике — капитализации. Почему в большинстве случаев, а не всегда? Потому что есть примеры вроде тайваньского полупроводникового гиганта TSMC, без которого производство чипов для множества фирм просто встанет. При этом капитализация TSMC на момент написания статьи — «всего» 635 миллиардов долларов США.

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NVIDIA занимает третье место в мире по рыночной капитализации (2.35 триллиона), уступая только Apple и Microsoft. За последние полтора года «зеленые» продемонстрировали колоссальный рост стоимости акций благодаря лидерству на рынке специализированных ускорителей вычислений в области искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей. В мире сейчас настоящий ИИ-бум, и множество технологических компаний развивают собственные проекты на основе подобных технологий. Им требуются GPU, а NVIDIA контролирует больше половины соответствующего рынка. Ранее в СМИ сообщалось, что глава OpenAI Сэм Альтман договорился о финансировании с саудовскими инвесторами, чтобы начать выпуск собственных ускорителей на мощностях TSMC, но для разработки и запуска подобного проекта требуется время.

Не забрасывает NVIDIA и другие сферы деятельности, помимо тех, что связаны с искусственным интеллектом. Игровые видеокарты Blackwell (RTX 5000), скорее всего, выйдут в четвертом квартале нынешнего года – по крайней мере, флагманские модели. Также ожидается, что компания продолжит развивать технологии масштабирования и генерации кадров, предлагать решения для ЦОД и беспилотных автомобилей, и заниматься множеством других проектов.

Капитализация AMD ниже, чем у NVIDIA в 8 с лишним раз – она составляет 290 миллиардов долларов. Казалось бы, это тоже внушительный показатель – больше, чем у Coca-Cola или Netflix. Но все-таки разница почти на порядок – весьма существенна. При этом AMD, в отличие от NVIDIA, производит не только графические ускорители и ускорители вычислений, но также десктопные и ноутбучные CPU и APU. И серверные процессоры. А еще, что крайне важно, железо для консолей Sony PlayStation и Microsoft Xbox. Но вот в области решений для задач искусственного интеллекта «красные» от «зеленых» серьезно отстают. В 2020 году капитализация NVIDIA составляла всего 140 миллиардов против примерно 100 миллиардов у AMD. Вывод – «зеленые» демонстрируют намного более впечатляющий рост, чем конкуренты.

Рынок игровых видеокарт

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Про ускорители вычислений ИИ говорить особого смысла не вижу — козыри здесь на стороне NVIDIA. А что по игровым графическим ускорителям? Много лет подряд во флагманском сегменте лидирует NVIDIA – насколько я помню, у AMD не было достойных конкурентов ни для RTX 4090, ни для RTX 3090, 2080 Ti, 1080 Ti или 980 Ti. Когда «зеленые» представили новую технологию (возможно, переоцененную, но новую и улучшающую игровой опыт) – трассировку лучей, «красные» тоже серьезно отстали, и до сих пор не могут сократить это отставание до приемлемого уровня. Поэтому приходится подкупать клиентов большим количеством видеопамяти и снижением цен. Где AMD действительно конкурентоспособна – так это в бюджетном игровом сегменте. Если геймер не планирует играть с трассировкой лучей, то, возможно, ему стоит купить RX 7600 или RX 7700 XT, а не конкурирующий продукт от NVIDIA. Впрочем, как говорится, есть один нюанс. Взглянем на статистику популярного игрового сервиса Steam.

«Красных» видеокарт – всего 15%. А в топ-10 – и вовсе ни одной. На мой взгляд, во многом это связано с непоследовательностью AMD в работе над микроархитектурой своих GPU. NVIDIA поступательно работала над сильными сторонами своих чипов, в результате чего с каждым поколением они становились все лучше и лучше. Разве что поколение RTX 2000 (Turing) несколько разочаровало, но там упор был на внедрение трассировки лучей. Что же касается AMD — переход с GCN на RDNA усилил позиции компании, но не была ли сама GCN тупиковым направлением? Не представляю, как AMD теперь догонять NVIDIA на рынке видеокарт, особенно с учетом того, какой буст дал «зеленым» ИИ-бум. Разве что в NVIDIA решат подзабить на игровые GPU и бросить максимум ресурсов на специализированные ускорители вычислений.

Серверное железо и железо для консолей

А вот где AMD традиционно сильна – так это на рынках серверных комплектующих и компонентов для игровых консолей. Да, Intel скоро выведет на рынок серверные CPU с огромным количеством малых (энергоэффективных) ядер, но они подходят далеко не для всех сценариев использования. К тому же, AMD и сама готовит процессоры с 32 ядрами на чиплет – в сумме они могут содержать до 256 ядер! И хотя не факт, что подобные решения увидят свет, а не останутся на уровне прототипов, серверные CPU «красных» востребованы и будут востребованы в ближайшие годы. А NVIDIA CPU не выпускает.

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Что же касается консольных CPU и GPU – этот рынок полностью контролируется AMD. И это, наверно, скорее хорошо, чем плохо, если учесть доминирование NVIDIA на рынке десктопных видеокарт. Конкуренция — лучше, чем монополия. Если бы не процессоры Ryzen, возможно, Intel до сих пор бы клепала 4-ядерные Core i7 с 8 потоками. Это, конечно, некоторое преувеличение, но суть, я думаю, понятна. В теории, NVIDIA могла бы выйти на данный рынок, поскольку она демонстрирует успехи в создании мобильных GPU для ноутбуков, но, вероятно, Sony и Microsoft предпочитают сотрудничать с AMD из-за того, что ее чипы обходятся дешевле, из-за вероятных затрат на перестройку экосистемы для них и разработчиков игр, а также из-за накопленного технического долга.

Заключение

В сегодняшней статье я поделился своими мыслями по поводу того, какая компания успешнее – NVIDIA или AMD. На мой взгляд, «зеленые» опережают «красных» в ряде ключевых отраслей, что отражает и разница в капитализации, которая несколько лет назад не была столь огромной. Тем не менее, AMD – это тоже крупная, успешная и важная для мировой экономики и сообщества айтишников, компьютерщиков и геймеров фирма. И значима она не только тем, что навязывает конкуренцию Intel и NVIDIA (хотя и этим тоже), но и сама по себе. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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