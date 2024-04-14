Всем привет. С вами Zero. Приближается лето, и оно, вероятно, в большинстве регионов будет достаточно жарким. В сегодняшней статье я расскажу о том, как спастись от жары с помощью технических и не только технических средств — начну я с наиболее эффективных способов, вроде использования кондиционеров и сплит-систем, а закончу более бюджетными. При этом подчеркну, что лучше всего использовать несколько инструментов в комплексе – например, мощный кондиционер, вентилятор, тонировочную пленку на окна или даже внешние ставни, а также шторы блэкаут. Но хватит предисловий, поехали!

Первый, и самый эффективный, но и наиболее дорогой способ спастись от жары и обеспечить в комнате комфортный температурный режим даже в лютый солнцепек – это установка полноценной сплит-системы с внешним блоком. На такое устройство придется потратиться, а его установкой должны заниматься профессионалы, зато находиться дома будет максимально комфортно. Мобильный кондиционер тоже может обеспечить комфортную температуру, но уровень шума у сплит-системы заметно ниже.

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Сплит-система Samsung AR18BSFCMWKNER оснащена мощным инверторным компрессором, а также поддерживает управление по Wi-Fi. Эффективности модели хватит для охлаждения крупного помещения площадью до 50 квадратных метров, но приобрести ее для небольшой комнаты – тоже отличный выбор, поскольку тогда удастся обеспечить минимальный уровень шума. Разумеется, на рынке присутствуют и более доступные решения, но многие из них выпущены малоизвестными брендами, а скупой, как известно, платит дважды.

Если вы снимаете жилье, а договориться с хозяином о вычете арендной платы за установку сплит-системы не удается, то хорошим выбором будет приобретение мобильного кондиционера. Мощные модели вроде Electrolux Art Style EACM-13 HR/N3 мало уступают сплит-системам по эффективности охлаждения (если, конечно, правильно выводить на улицу гофру), а их единственный недостаток, помимо высокой цены – это ощутимый уровень шума. Впрочем, если вы сидите в наушниках за компьютером или ноутбуком, это не станет для вас проблемой. Перед сном же можно охладить комнату, после чего выключить устройство. Но учтите, что мобильные кондиционеры занимают довольно много места — на фотографиях это видно далеко не всегда. Например, рассматриваемая модель крупнее и выше, чем средняя тумбочка.

Существуют и бюджетные мобильные кондиционеры, рассчитанные на комнаты небольшой площади, например, Hyundai H-PAC07-R12E. Они не столь эффективны (и столь же шумны), но стоят значительно дешевле и тоже способны если не полностью защитить от летней жары, то хотя бы ощутимо смягчить ее воздействие. Особенно эффективно они работают в связке с вентилятором, а также другими методами – ставнями на окна, фольгой, тонированной пленкой или шторами блэкаут. Если вас не беспокоит высокий уровень шума, то недорогой мобильный кондиционер — хороший выбор, хотя, при наличии достаточного бюджета, рекомендую выбирать модель с большим запасом по площади. Например, если площадь комнаты, которую вы хотите охладить, составляет 15 квадратных метров, стоит взять устройство, рассчитанное на 20, а то и на 25 квадратных метров.

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Способен в известной мере помочь и вентилятор, и, хотя если на улице +35 или жарче, он мало поможет, при умеренной жаре поток воздуха может освежить. Разумеется, лучше выбирать модели с пультом дистанционного управления, чтобы не отвлекаться на переключение режимов. Времена, когда хороший напольный вентилятор можно было купить за 500-600 рублей, давно прошли, но за полторы-две тысячи приличную модель найти вполне можно. К примеру, Mystery MSF-2446. Кстати, лайфхаки из интернета в стиле «заморозьте пару бутылок с водой и поставьте перед вентилятором» не работают – чтобы получить ощутимый эффект, таких бутылок должен быть не один десяток.

Внешние рольставни на окна

Если ваши окна выходят на солнечную сторону, защитить комнату от перегрева помогут внешние рольставни. Важно: они должны быть именно внешними, потому что иначе значительная часть тепла все равно попадет в комнату. Внутренние жалюзи или шторы далеко не столь эффективны. Лучше, конечно, комбинировать: например, использовать рольставни, шторы блэкаут и сплит-систему или мобильный кондиционер. Чаще всего рольставни ставят на окна коммерческих помещений на первых этажах, но можно их установить и на высоте, хотя для этого в некоторых случаях понадобится работа промышленных альпинистов

Фольгированный пенофол на окна (с внешней стороны) или тонировочная пленка

Альтернативный, бюджетный вариант – фольгированный пенофол на окна. Можно просто купить рулон, отрезать необходимое количество материала, после чего приклеить его к внешней стороне рамы при помощи обычного или двухстороннего скотча. На стекло или прозрачный пластик клеить не рекомендую — избавиться от остатков материала потом будет тяжело. Если не хотите полностью заклеивать окно, компромиссным решением будет тонировочная пленка с высоким показателем поглощения ультрафиолетового и теплового излучения. Наклеивать ее, опять же, лучше не прямо на стекло. В крайнем случае, можно собрать из деревянных реек или полимерных кабель-каналов конструкцию в виде прямоугольника, закрепить на ней пленку, и приклеить эту самоделку к оконной раме.

Жалюзи или шторы блэкаут

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Если комнату необходимо не только защитить от жары, но и затемнить, в этом помогут жалюзи или шторы блэкаут – только учтите, что на маркетплейсах под этим названием часто продаются обычные шторы. Подчеркну, что жалюзи или шторы не спасут вас от жары, если вы полагаетесь на них как на единственное средство, и это спасение именно от чрезмерно яркого света. Например, если с утра солнце светит прямо в окна, или если ночью прямо в окна светят фонари. Если же вы хотите поставить эффективный барьер между комнатой и тепловой энергией солнца, то ставить этот барьер нужно снаружи, а не внутри помещения.

Заключение

В сегодняшней статье я кратко рассказал о том, какие технические и не только решения можно использовать для того, чтобы защититься от летней жары. Полагаю, что жители южных регионов России могут рассказать и о дополнительных средствах. Если у вас есть идеи по поводу того, как предотвратить чрезмерный нагрев комнаты в наиболее жаркое время года, или быстро ее охладить – пишите в комментариях.

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