Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как спастись от летней жары — обзор способов

Рассказываю о том, как можно защититься от палящего солнца при помощи различных средств — в первую очередь, конечно, технических
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Всем привет. С вами Zero. Приближается лето, и оно, вероятно, в большинстве регионов будет достаточно жарким. В сегодняшней статье я расскажу о том, как спастись от жары с помощью технических и не только технических средств — начну я с наиболее эффективных способов, вроде использования кондиционеров и сплит-систем, а закончу более бюджетными. При этом подчеркну, что лучше всего использовать несколько инструментов в комплексе – например, мощный кондиционер, вентилятор, тонировочную пленку на окна или даже внешние ставни, а также шторы блэкаут. Но хватит предисловий, поехали!

Сплит-система – например, Samsung AR18BSFCMWKNER 

Первый, и самый эффективный, но и наиболее дорогой способ спастись от жары и обеспечить в комнате комфортный температурный режим даже в лютый солнцепек – это установка полноценной сплит-системы с внешним блоком. На такое устройство придется потратиться, а его установкой должны заниматься профессионалы, зато находиться дома будет максимально комфортно. Мобильный кондиционер тоже может обеспечить комфортную температуру, но уровень шума у сплит-системы заметно ниже.

реклама



Сплит-система Samsung AR18BSFCMWKNER оснащена мощным инверторным компрессором, а также поддерживает управление по Wi-Fi. Эффективности модели хватит для охлаждения крупного помещения площадью до 50 квадратных метров, но приобрести ее для небольшой комнаты – тоже отличный выбор, поскольку тогда удастся обеспечить минимальный уровень шума. Разумеется, на рынке присутствуют и более доступные решения, но многие из них выпущены малоизвестными брендами, а скупой, как известно, платит дважды.

Кондиционер мобильный – например, Electrolux Art Style EACM-13 HR/N3 

Если вы снимаете жилье, а договориться с хозяином о вычете арендной платы за установку сплит-системы не удается, то хорошим выбором будет приобретение мобильного кондиционера. Мощные модели вроде Electrolux Art Style EACM-13 HR/N3 мало уступают сплит-системам по эффективности охлаждения (если, конечно, правильно выводить на улицу гофру), а их единственный недостаток, помимо высокой цены – это ощутимый уровень шума. Впрочем, если вы сидите в наушниках за компьютером или ноутбуком, это не станет для вас проблемой. Перед сном же можно охладить комнату, после чего выключить устройство. Но учтите, что мобильные кондиционеры занимают довольно много места — на фотографиях это видно далеко не всегда. Например, рассматриваемая модель крупнее и выше, чем средняя тумбочка.

Кондиционер мобильный Hyundai H-PAC07-R12E 

Существуют и бюджетные мобильные кондиционеры, рассчитанные на комнаты небольшой площади, например, Hyundai H-PAC07-R12E. Они не столь эффективны (и столь же шумны), но стоят значительно дешевле и тоже способны если не полностью защитить от летней жары, то хотя бы ощутимо смягчить ее воздействие. Особенно эффективно они работают в связке с вентилятором, а также другими методами – ставнями на окна, фольгой, тонированной пленкой или шторами блэкаут. Если вас не беспокоит высокий уровень шума, то недорогой мобильный кондиционер — хороший выбор, хотя, при наличии достаточного бюджета, рекомендую выбирать модель с большим запасом по площади. Например, если площадь комнаты, которую вы хотите охладить, составляет 15 квадратных метров, стоит взять устройство, рассчитанное на 20, а то и на 25 квадратных метров.

Вентилятор напольный — например, Mystery MSF-2446 

реклама



Способен в известной мере помочь и вентилятор, и, хотя если на улице +35 или жарче, он мало поможет, при умеренной жаре поток воздуха может освежить. Разумеется, лучше выбирать модели с пультом дистанционного управления, чтобы не отвлекаться на переключение режимов. Времена, когда хороший напольный вентилятор можно было купить за 500-600 рублей, давно прошли, но за полторы-две тысячи приличную модель найти вполне можно. К примеру, Mystery MSF-2446. Кстати, лайфхаки из интернета в стиле «заморозьте пару бутылок с водой и поставьте перед вентилятором» не работают – чтобы получить ощутимый эффект, таких бутылок должен быть не один десяток.

Внешние рольставни на окна

 

Если ваши окна выходят на солнечную сторону, защитить комнату от перегрева помогут внешние рольставни. Важно: они должны быть именно внешними, потому что иначе значительная часть тепла все равно попадет в комнату. Внутренние жалюзи или шторы далеко не столь эффективны. Лучше, конечно, комбинировать: например, использовать рольставни, шторы блэкаут и сплит-систему или мобильный кондиционер. Чаще всего рольставни ставят на окна коммерческих помещений на первых этажах, но можно их установить и на высоте, хотя для этого в некоторых случаях понадобится работа промышленных альпинистов

Фольгированный пенофол на окна (с внешней стороны) или тонировочная пленка 

Альтернативный, бюджетный вариант – фольгированный пенофол на окна. Можно просто купить рулон, отрезать необходимое количество материала, после чего приклеить его к внешней стороне рамы при помощи обычного или двухстороннего скотча. На стекло или прозрачный пластик клеить не рекомендую — избавиться от остатков материала потом будет тяжело. Если не хотите полностью заклеивать окно, компромиссным решением будет тонировочная пленка с высоким показателем поглощения ультрафиолетового и теплового излучения. Наклеивать ее, опять же, лучше не прямо на стекло. В крайнем случае, можно собрать из деревянных реек или полимерных кабель-каналов конструкцию в виде прямоугольника, закрепить на ней пленку, и приклеить эту самоделку к оконной раме.

Жалюзи или шторы блэкаут

реклама



Если комнату необходимо не только защитить от жары, но и затемнить, в этом помогут жалюзи или шторы блэкаут – только учтите, что на маркетплейсах под этим названием часто продаются обычные шторы. Подчеркну, что жалюзи или шторы не спасут вас от жары, если вы полагаетесь на них как на единственное средство, и это спасение именно от чрезмерно яркого света. Например, если с утра солнце светит прямо в окна, или если ночью прямо в окна светят фонари. Если же вы хотите поставить эффективный барьер между комнатой и тепловой энергией солнца, то ставить этот барьер нужно снаружи, а не внутри помещения.

Заключение

В сегодняшней статье я кратко рассказал о том, какие технические и не только решения можно использовать для того, чтобы защититься от летней жары. Полагаю, что жители южных регионов России могут рассказать и о дополнительных средствах. Если у вас есть идеи по поводу того, как предотвратить чрезмерный нагрев комнаты в наиболее жаркое время года, или быстро ее охладить – пишите в комментариях.

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)

реклама



Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Март)

NVIDIA против AMD – какая компания успешнее

Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году

Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере

Список технологических компаний и брендов, заслуживших у меня доверие

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

вентиляторы зероподборка2 кондиционеры климатическая техника мобильные кондиционеры сплит-системы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
4
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
19
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
+
Эксперт Криволап назвал три достоинства ракеты Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС
1
Чем Radeon RX 7900 XTX лучше GeForce RTX 4090, и почему нормальному геймеру не нужен флагман NVIDIA
64
Цены на SSD и HDD неуклонно растут в связи с широким распространением искусственного интеллекта
2
Украинские ресурсы сообщают о взятии российской армией Богдановки
1
Новая гиперзвуковая ракета Mako будет запускаться с самолета F-35
5
В связи со скорым прекращением поддержки Windows 10, пользователям предлагают перейти на Windows 11
8
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
+
Бывший сотрудник Microsoft выступил с критикой в отношении быстродействия Windows 11
7
Власти США запретят гражданам пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
1
Teclast представила свой новый бюджетный планшет T50HD
+
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
1
Китайское импортозамещение докатилось до процессоров, используемых в телекоммуникационном оборудовании
1
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
+
«Хезболла» провела массированный обстрел Израиля ракетами РСЗО
+
Lockheed Martin представляет новую гиперзвуковую ракету Mako
3
Майнеров на видеокартах лишают ещё одного перспективного проекта
2
В сеть попали изображения материнской платы ASUS ROG Maximus XIII со слотами памяти SODIMM
+
В сеть слили первые тесты 16-ядерного Ryzen 9 9950Х – 40% прирост по сравнению с прошлым поколением
7

Популярные статьи

Кимберлитовые вулканы, извергающие алмазы, могут вернуться к жизни в любой момент, считают петрологи
6
Redmi и Realme с интервалом в сутки анонсировали свои «народные» субфлагманы
3
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
126
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
2
Обзор игры Starship Troopers – все на борьбу с космическими жуками
2
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
58
О том, как мировая экономика пытается решить свою собственную "задачу трех тел"
8
Xbox Game Pass Ultimate еще раз подорожал в России
5
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
Пекин обвинил Евросоюз в протекционизме из-за мер против китайских компаний
+

Сейчас обсуждают

Overseer man
12:38
Груда метала от врунов.
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
Елисей Карачев
12:37
Цены конечно по сравнению с прошлым годом взлетели в 4 раза
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Overseer man
12:35
Я одобряю ширину.
ViewSonic представила сверхширокий изогнутый монитор VX4518 с частотой обновления экрана 165 Гц
Asker 013
12:34
Вот Вам и "альтернатива" фиату. Всё зарегулировано, и под контролем дядюшки Сэма... Теперь Сэм начинает прививать сообществу "нужные" рефлексы, с точностью "наоборот"
Атака иранских дронов на Израиль привела к резкому падению криптовалют
Spike Rus
12:31
Для своего времени игра была очень даже. На фоне с тобой была массовка неписей. Кто то добивает жуков, кто то кому то помогает, кто то умер. Движуха на экране была постоянная. А уж сколько сожженных ...
Обзор игры Starship Troopers – все на борьбу с космическими жуками
Алексей Янюк
12:28
У нас - постиндустриальная страна. Не путайте с каким то там китаем
В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
Johan_888
12:27
Это что за покемон?
Редкий бронеавтомобиль "Фалькатус" принадлежности ФСБ попал в кадр во время задержания преступников
Майя Леонтьева
12:26
Прямо с разделяющимися боеголовками? Сколько уже можно писать всякую чушь???
В КСИР сообщили о результатах минувшей ракетной атаки по территории Израиля
Алексей Янюк
12:21
Предлогаю специально для производителей оборудования поднять ставку ндс, ндфл и другие поборы. Что позволит гарантированно делать спустя 20 лет изумлённо - удивлённое лицо, приговаривая при этом - поч...
В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
Святослав Коротков
12:20
Мне кажется наоборот должно получится отличное поколение даже разница между 3060 и 5060 будет достойной если ещё цены не загнут .
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем