Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)

Рубль пока держится, но в любом случае, с приобретением компьютерного железа лучше не медлить
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама


Всем привет. С вами Zero, и это свежий мартовский выпуск рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях в разных бюджетах. Вопреки ряду прогнозов, курс рубля пока не обрушился, а значит, можно надеяться, что мартовская сборка за 80 тысяч рублей окажется не слабее февральской, а возможно, в чем-то даже будет ее превосходить. Но посмотрим, как будет на практике. Поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 5600 OEM

реклама



Процессор AMD Ryzen 5 5600 на протяжении многих месяцев подряд остается одним из двух лучших вариантов для экономных геймеров (второе – Intel Core i5-12400F) – он предлагает не только превосходное соотношение стоимости и характеристик, но и возможность в дальнейшем осуществить легкий и недорогой апгрейд, установив в рамках того же сокета AM4 игровой CPU с дополнительным 3D-кэшем – Ryzen 7 5700X3D или 5800X3D. Также модель может похвастаться неприхотливостью по отношению к материнской плате и системе охлаждения – ее показатели энергопотребления и тепловыделения по меркам 2024 года можно охарактеризовать как весьма скромные. Особенно если вспомнить об энергетических аппетитах и TDP таких «печек», как Intel Core i9-14900K и 14900KS.

Стоит отметить, что «пять тысяч шестисотый» нельзя назвать сильно устаревшим процессором – этот двенадцатипоточный шестиядерник без проблем справляется с современными играми. Узким местом в случае бюджетной или среднебюджетной конфигурации скорее станет графический ускоритель – даже в разрешении FullHD. Проще говоря, в большинстве случаев стоит в разумных пределах экономить на процессоре и вкладывать максимум денежных средств в видеокарту. При этом подчеркну: в разумных пределах! Ставить Ryzen 5 3600 или CPU с четырьмя и менее ядрами в нашем бюджете уже нерационально.

Материнская плата: GIGABYTE B550M DS3H 

Материнскую плату рекомендую взять сразу под будущий апгрейд — на чипсете B550 и с приличной подсистемой питания, защищенной от перегрева радиатором. Такой подход позволит в будущем без проблем заменить процессор на восьмиядерный Ryzen 7 5700X3D/5800X3D с дополнительным 3D-кэшем. Также советую обращать внимание исключительно на модели, оснащенные как минимум парой портов M.2 PCI-Express для установки высокоскоростных твердотельных накопителей. Одного SSD, даже двухтерабайтного, со временем начнет не хватать, а SATA III модели по современным меркам недостаточно быстры. Что же касается разъемов DIMM DDR4 – хватит и пары штук, поскольку двух шестнадцатигигабайтных модулей оперативной памяти должно хватить на весь жизненный цикл конфигурации. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть материнскую плату GIGABYTE B550M DS3H, но вы можете взять и другую похожую модель.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT BASIC 

реклама



AMD Ryzen 5 5600 – процессор с довольно скромным энергопотреблением и тепловыделением. Ему не требуется суперкулер, или, тем более, система жидкостного охлаждения с несколькими вентиляторами. Достаточно будет бюджетного воздушного башенного охладителя, рассчитанного на 140-180 Вт, причем даже с некоторым запасом. Подобных охладителей немало в ассортименте китайской компании ID-COOLING, причем большинство из них могут похвастаться невысокой стоимостью. Так, кулер под названием SE-214-XT BASIC можно приобрести в российских магазинах примерно за полторы тысячи рублей. Благодаря средних размеров радиатору с тепловыми трубками и 120-миллиметровому вентилятору он легко справляется хоть с Ryzen 5 5600, хоть с Intel Core i5-12400F. Причем работать такая система охлаждения будет довольно тихо, поскольку в раскрутке вентилятора до околомаксимальных оборотов не будет необходимости.

Оперативная память: 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) (2x16Gb KIT)

Как я неоднократно упоминал в своих статьях, хорошему игровому ПК в 2024 году требуется 32 гигабайта оперативной памяти. Крайне желательно, чтобы этот объем был набран двумя модулями – для активации значительно повышающего пропускную способность подсистемы ОЗУ двухканального режима. Поэтому стоит сразу взять комплект из пары шестнадцатигиговых планок с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Это оптимальный вариант с точки зрения соотношения стоимости и характеристик, и уже своеобразный стандарт для геймерских конфигураций. Только не пытайтесь сэкономить 500-1000 рублей на ОЗУ, приобретая память сомнительных китайских брендов. Бракованные, не прошедшие внутренний контроль или бывшие в употреблении чипы по-прежнему встречаются в Noname-модулях. Так что выбирайте продукцию G.Skill, Kingston, Patriot, Crucial, Silicon Power и других проверенных временем компаний.

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro 1 ТБ 

Дальше по плану – твердотельный накопитель. Системный SSD желательно выбирать из моделей с DRAM-буфером…хотя не системные — тоже. Он обеспечивает существенную прибавку к производительности в некоторых типах операций. Хорошим выбором за свои деньги будет терабайтная модель ADATA XPG SX8200 Pro. В дальнейшем же советую докупить второй накопитель, причем не на терабайт, а на два или даже четыре терабайта, поскольку игры с каждым годом занимают все больше и больше места. Будь бюджет на сборку больше, я порекомендовал бы Samsung 980 Pro, но на самом деле, разницы в практических сценариях использования видно не будет – только в специализированных тестах и бенчмарках. Скоростных возможностей среднебюджетных PCI-Express 3.0 SSD более, чем достаточно для гейминга, даже если говорить о безбуферных решениях. И ADATA XPG SX8200 Pro точно не станет узким местом сборки, из-за которого локации в играх станут грузиться дольше, чем могли бы – упор будет скорее в возможности графического ускорителя.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ

Кстати, о графическом ускорителе. С учетом бюджета, у нас два основных варианта — NVIDIA GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600. Обе видеокарты хорошо подходят для FullHD-гейминга и оснащены 8 гигабайтами памяти. Но есть и важные отличия. Например, «четыре тысячи шестидесятая» энергоэффективнее и поддерживает технологии DLSS 3/Frame Generation, обеспечивающие в ряде игр прибавку FPS без различимого невооруженным глазом ухудшения качества изображения. Зато «семь тысяч шестисотая» стоит дешевле и немного вырывается вперед в ряде игр, если не использовать трассировку лучей.

реклама



Но мой выбор — RTX 4060. Во-первых, потому что технологии масштабирования и генерации кадров от AMD работают куда хуже, чем от NVIDIA. И во-вторых, потому что большинство геймеров, судя по статистике Steam и торговых сетей, выбирают «зеленые», а не «красные» видеокарты. А чем больше определенных GPU на руках у любителей видеоигр, тем выше вероятность, что при возникновении в какой-то игре проблемы быстро появится ее решение. Например, энтузиасты часто выпускают неофициальные патчи для старых игр, чтобы они работали на современных системах.

Блок питания: 700W Chieftec Value (APB-700B8) OEM 

Блок питания стоит сразу взять с запасом мощности под будущий апгрейд, чтобы можно было заменить процессор на восьмиядерник и видеокарту на более мощную модель без замены БП. В бюджетном сегменте все еще есть производители, предлагающие качественную продукцию – например Zalman, Deepcool и Chieftec. В качестве варианта по-умолчанию для сегодняшней сборки я выбрал блок питания тайваньской компании под названием Value APB-700B8. Помимо честной мощности, он может похвастаться приличным для своей ценовой категории электрическими характеристиками, высокой надежностью и скромным уровнем шума. Да, нашей сборке легко хватило бы и модели мощностью 500 Вт, но стоят такие БП не сильно дешевле, поэтому приобрести 700-ваттный APB-700B8 будет более рационально.

Корпус: Zalman N5 OF Black 

Корпус можно взять тот же самый, что и в феврале — за месяц он подорожал всего на 20 рублей. Zalman N5 OF подойдет и для конфигураций с гораздо более высокими показателями энергопотребления и тепловыделения, чем у нашей сборки, поэтому вложения в этот кейс, как и в блок питания и материнскую плату, можно считать вложениями в будущий апгрейд. Корпус оснащен тремя предустановленными 120-миллиметровыми вентиляторами, чего более, чем достаточно для его охлаждения. Также среди преимуществ рассматриваемого шасси — продуманная организация пространства, наличие пылевых фильтров и системы кабель-менеджмента, и, конечно, привлекательное соотношение стоимости и характеристик. Многие решения того же ценового сегмента предлагают гораздо худшие возможности.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

реклама



Процессор

AMD Ryzen 5 5600 OEM

Материнская плата

GIGABYTE B550M DS3H

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT BASIC

Оперативная память

32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) (2x16Gb KIT)

SSD

ADATA XPG SX8200 Pro 1 ТБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ

Блок питания 

700W Chieftec Value (APB-700B8) OEM

Корпус

Zalman N5 OF Black

По сравнению с февральским вариантом мартовская сборка получила более производительный твердотельный накопитель, оснащенный DRAM-буфером, а также 700-ваттный блок питания вместо 600-ваттного. При этом в играх конфигурация будет выдавать такие же показатели. К счастью, курс российской национальной валюты пока не обрушился, и комплектующие можно купить по тем же ценам, что и в январе-феврале. Центробанк также сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, и можно надеяться, что ниже уровня 100 единиц за один доллар рубль не опустится. А значит, цены на большую часть компьютерного железа останутся если не доступными, то хотя бы приемлемыми.

FAQ (Вопросы и ответы)

Можно ли сэкономить на каких-то комплектующих, если бюджет немного ниже? Причем так, чтобы не пострадала производительность в актуальных играх.

Можно – на материнской плате, блоке питания, корпусе. Но тогда пострадают возможности для будущего апгрейда. Взять SSD без DRAM-буфера тоже допустимо, хотя и нежелательно.

А во что вложить средства, если бюджет больше обозначенного?

В графический ускоритель. Возьмите RTX 4060 Ti или даже RTX 4070. С «четыре тысячи семидесятой» и более мощными видеокартами получится комфортно играть не только в разрешении FullHD, но и в QuadHD.

Не лучше ли взять процессор Ryzen 5 5600X?

Нет – стоит он ощутимо дороже, а прибавку в игровой производительности дает мизерную. К тому же, в большинстве случаев Ryzen 5 5600 можно разогнать до его уровня, хотя и ценой повышения энергопотребления и тепловыделения.

Монитор обязательно покупать с официальной сертификацией G-Sync Compatible?

Нет, главное, чтобы эта технология адаптивной синхронизации нормально работала на практике. Обращайте внимание на обзоры и отзывы.

Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие в ближайшие несколько месяцев?

Сложно сказать. Центробанк не стал снижать ключевую ставку, но будут ли продлены другие меры поддержки рубля – пока неизвестно. Также 1 апреля может быть отменен порог беспошлинного ввоза в РФ в размере 1000 евро. Если он снова снизится до 200 евро, компьютерное железо может подорожать. Факторов же, говорящих о грядущем удешевлении комплектующих и цифровой техники нет. Так что лучше не затягивайте с покупками.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в марте 2024 года за 80 тысяч рублей — как оказалось, не менее производительную, чем в феврале, и позволяющую играть в любые современные проекты на максимальных настройках графики. Да, если активировать трассировку лучей, то в наиболее требовательных играх придется использовать и опции DLSS 3/Frame Generation, но это не страшно — качество изображения они не портят (если не использовать режим Ultra-Performance), и впечатления от гейминга не ухудшают. А что вы думаете по поводу предложенной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях.

Рекомендуем к прочтению:

Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией

Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)

ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году

И другие материалы

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia процессоры игры видеокарта компьютеры сборка конфигурация народный пк зероподборка2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
15
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
16
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
12
Индия участвует в подводной гонке за добычу самого ценного в мире аккумуляторного металла
+
Самолет AC-130J Ghostrider не получит лазерное оружие из-за технических проблем
1
Пока Европа вводит ограничения на ввоз зерна из Украины, РФ заняла первое место по экспорту пшеницы
+
Хороший суперфлагман Xiaomi 14 Ultra
2
В Индии смогли создать свой танковый двигатель, эквивалетный по мощности двигателю "Арматы"
2
Army Recognitnion: На Украине замечен истребитель МиГ-29 с французской авиабомбой Hammer
1
Интерактивная карта Flightradar24 показывает, где в данный момент происходят помехи GPS
4
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
+
Технологический прорыв в области OLED обещает навсегда устранить выгорание
+
Ryzen 7 5800X3D vs Core i5-14400F – почему процессор Intel лучше для нового ПК, а AMD для апгрейда
7
В России работают над проектом стратегического подводного ракетоносца пятого поколения
+
Китай разрабатывает ядерный двигатель, который доставит космический корабль на Марс в короткие сроки
1
Huawei выпустила обновление HarmonyOS для умных часов WATCH GT 3
+
США готовят новые санкции против связанных с Huawei китайских технологических компаний
2
Эксперт The National Interest высоко оценил боевые возможности российской САУ "Мста-С"
+
Характеристики Samsung Galaxy S24 с искусственным интеллектом
1
Функции Galaxy AI могут появиться в Samsung Galaxy S22
3
Обновленный Т-80 может перевернуть понимание о данной технике
2
Reuters: ООН приняла первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту
+

Популярные статьи

Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
11
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
33
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
31
Китай представил новый кластерный дрон для групповых атак
+
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
14
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
9
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
4
Японцы не желают видеть американских военных в своих портах и на аэродромах
6
Что произойдет, если Трамп не получит залог для обжалования приговора о выплате $454 млн — АТ
3
Генно-отредактированную свиную почку впервые пересадили человеку
3

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
14:37
Зачем вам столько открытых вкладок? Я наоборот их всегда стараюсь закрывать!
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
Ivan Mikhailov
14:34
AutoSettingsPS, большего и не надо
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
ЧatoБoт
14:25
По поводу AutoHideDesktopIcons. Чего уж проще настроить один раз автоскрытие панели задач, а содержимое рабочего стола "прячется" простым кликом на правую кнопку грызуна на экране и выбора в ниспадающ...
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
Eaeц
14:16
Учитывая, какая разветвленная террористическая сеть спонсируется англо-саксами по всему миру — подрядить на теракт они могли хоть мексиканцев из наркокартеля или итальянских мафиози.
Голосование в СБ ООН по новому тексту о прекращении огня в Газе отложено
Александр Еремеев
14:15
Рано еще для этой технологии, время не наступило. Даже для экранчиков часов рано, не говоря уж о дисплеях мониторов-телевизоров. Вроде только в очках используют.
Apple отказалась от разработки дисплеев microLED для своих умных часов Watch
baran
14:14
O&O ShutUp10++ тоже чё-то с 24/10/2023 не обновляется
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
Тимур Закиров
14:14
Подождите чуток и какой нибудь китаец за меньшие деньги побьет этот рекорд
DxOMark: Galaxy A35 и Galaxy A55 имеют лучшие экраны в своем ценовом сегменте
VecH
14:10
Это на каком языке написано?
Данные исследования: почти треть российских компаний перешла на импортонезависимые аналоги SAP
daimos
14:02
"Будьсомнойнежным"
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
Евгений Шрайнер
13:55
Удары по НПЗ кстати наверное наиболее эффективное. Если продолжиттсч такими же темпами то годик,два и топлива банально не станет. Уже порядка 10 процентов переработки выведено из строя
Несмотря на удары возмездия по Украине, ВСУ продолжают вести обстрелы «старой» территории России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем