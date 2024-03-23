



Всем привет. С вами Zero, и это свежий мартовский выпуск рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях в разных бюджетах. Вопреки ряду прогнозов, курс рубля пока не обрушился, а значит, можно надеяться, что мартовская сборка за 80 тысяч рублей окажется не слабее февральской, а возможно, в чем-то даже будет ее превосходить. Но посмотрим, как будет на практике. Поехали!

реклама





Процессор AMD Ryzen 5 5600 на протяжении многих месяцев подряд остается одним из двух лучших вариантов для экономных геймеров (второе – Intel Core i5-12400F) – он предлагает не только превосходное соотношение стоимости и характеристик, но и возможность в дальнейшем осуществить легкий и недорогой апгрейд, установив в рамках того же сокета AM4 игровой CPU с дополнительным 3D-кэшем – Ryzen 7 5700X3D или 5800X3D. Также модель может похвастаться неприхотливостью по отношению к материнской плате и системе охлаждения – ее показатели энергопотребления и тепловыделения по меркам 2024 года можно охарактеризовать как весьма скромные. Особенно если вспомнить об энергетических аппетитах и TDP таких «печек», как Intel Core i9-14900K и 14900KS.

Стоит отметить, что «пять тысяч шестисотый» нельзя назвать сильно устаревшим процессором – этот двенадцатипоточный шестиядерник без проблем справляется с современными играми. Узким местом в случае бюджетной или среднебюджетной конфигурации скорее станет графический ускоритель – даже в разрешении FullHD. Проще говоря, в большинстве случаев стоит в разумных пределах экономить на процессоре и вкладывать максимум денежных средств в видеокарту. При этом подчеркну: в разумных пределах! Ставить Ryzen 5 3600 или CPU с четырьмя и менее ядрами в нашем бюджете уже нерационально.

Материнскую плату рекомендую взять сразу под будущий апгрейд — на чипсете B550 и с приличной подсистемой питания, защищенной от перегрева радиатором. Такой подход позволит в будущем без проблем заменить процессор на восьмиядерный Ryzen 7 5700X3D/5800X3D с дополнительным 3D-кэшем. Также советую обращать внимание исключительно на модели, оснащенные как минимум парой портов M.2 PCI-Express для установки высокоскоростных твердотельных накопителей. Одного SSD, даже двухтерабайтного, со временем начнет не хватать, а SATA III модели по современным меркам недостаточно быстры. Что же касается разъемов DIMM DDR4 – хватит и пары штук, поскольку двух шестнадцатигигабайтных модулей оперативной памяти должно хватить на весь жизненный цикл конфигурации. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть материнскую плату GIGABYTE B550M DS3H, но вы можете взять и другую похожую модель.

реклама





AMD Ryzen 5 5600 – процессор с довольно скромным энергопотреблением и тепловыделением. Ему не требуется суперкулер, или, тем более, система жидкостного охлаждения с несколькими вентиляторами. Достаточно будет бюджетного воздушного башенного охладителя, рассчитанного на 140-180 Вт, причем даже с некоторым запасом. Подобных охладителей немало в ассортименте китайской компании ID-COOLING, причем большинство из них могут похвастаться невысокой стоимостью. Так, кулер под названием SE-214-XT BASIC можно приобрести в российских магазинах примерно за полторы тысячи рублей. Благодаря средних размеров радиатору с тепловыми трубками и 120-миллиметровому вентилятору он легко справляется хоть с Ryzen 5 5600, хоть с Intel Core i5-12400F. Причем работать такая система охлаждения будет довольно тихо, поскольку в раскрутке вентилятора до околомаксимальных оборотов не будет необходимости.

Как я неоднократно упоминал в своих статьях, хорошему игровому ПК в 2024 году требуется 32 гигабайта оперативной памяти. Крайне желательно, чтобы этот объем был набран двумя модулями – для активации значительно повышающего пропускную способность подсистемы ОЗУ двухканального режима. Поэтому стоит сразу взять комплект из пары шестнадцатигиговых планок с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Это оптимальный вариант с точки зрения соотношения стоимости и характеристик, и уже своеобразный стандарт для геймерских конфигураций. Только не пытайтесь сэкономить 500-1000 рублей на ОЗУ, приобретая память сомнительных китайских брендов. Бракованные, не прошедшие внутренний контроль или бывшие в употреблении чипы по-прежнему встречаются в Noname-модулях. Так что выбирайте продукцию G.Skill, Kingston, Patriot, Crucial, Silicon Power и других проверенных временем компаний.

Дальше по плану – твердотельный накопитель. Системный SSD желательно выбирать из моделей с DRAM-буфером…хотя не системные — тоже. Он обеспечивает существенную прибавку к производительности в некоторых типах операций. Хорошим выбором за свои деньги будет терабайтная модель ADATA XPG SX8200 Pro. В дальнейшем же советую докупить второй накопитель, причем не на терабайт, а на два или даже четыре терабайта, поскольку игры с каждым годом занимают все больше и больше места. Будь бюджет на сборку больше, я порекомендовал бы Samsung 980 Pro, но на самом деле, разницы в практических сценариях использования видно не будет – только в специализированных тестах и бенчмарках. Скоростных возможностей среднебюджетных PCI-Express 3.0 SSD более, чем достаточно для гейминга, даже если говорить о безбуферных решениях. И ADATA XPG SX8200 Pro точно не станет узким местом сборки, из-за которого локации в играх станут грузиться дольше, чем могли бы – упор будет скорее в возможности графического ускорителя.

Кстати, о графическом ускорителе. С учетом бюджета, у нас два основных варианта — NVIDIA GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600. Обе видеокарты хорошо подходят для FullHD-гейминга и оснащены 8 гигабайтами памяти. Но есть и важные отличия. Например, «четыре тысячи шестидесятая» энергоэффективнее и поддерживает технологии DLSS 3/Frame Generation, обеспечивающие в ряде игр прибавку FPS без различимого невооруженным глазом ухудшения качества изображения. Зато «семь тысяч шестисотая» стоит дешевле и немного вырывается вперед в ряде игр, если не использовать трассировку лучей.

реклама





Но мой выбор — RTX 4060. Во-первых, потому что технологии масштабирования и генерации кадров от AMD работают куда хуже, чем от NVIDIA. И во-вторых, потому что большинство геймеров, судя по статистике Steam и торговых сетей, выбирают «зеленые», а не «красные» видеокарты. А чем больше определенных GPU на руках у любителей видеоигр, тем выше вероятность, что при возникновении в какой-то игре проблемы быстро появится ее решение. Например, энтузиасты часто выпускают неофициальные патчи для старых игр, чтобы они работали на современных системах.

Блок питания стоит сразу взять с запасом мощности под будущий апгрейд, чтобы можно было заменить процессор на восьмиядерник и видеокарту на более мощную модель без замены БП. В бюджетном сегменте все еще есть производители, предлагающие качественную продукцию – например Zalman, Deepcool и Chieftec. В качестве варианта по-умолчанию для сегодняшней сборки я выбрал блок питания тайваньской компании под названием Value APB-700B8. Помимо честной мощности, он может похвастаться приличным для своей ценовой категории электрическими характеристиками, высокой надежностью и скромным уровнем шума. Да, нашей сборке легко хватило бы и модели мощностью 500 Вт, но стоят такие БП не сильно дешевле, поэтому приобрести 700-ваттный APB-700B8 будет более рационально.

Корпус можно взять тот же самый, что и в феврале — за месяц он подорожал всего на 20 рублей. Zalman N5 OF подойдет и для конфигураций с гораздо более высокими показателями энергопотребления и тепловыделения, чем у нашей сборки, поэтому вложения в этот кейс, как и в блок питания и материнскую плату, можно считать вложениями в будущий апгрейд. Корпус оснащен тремя предустановленными 120-миллиметровыми вентиляторами, чего более, чем достаточно для его охлаждения. Также среди преимуществ рассматриваемого шасси — продуманная организация пространства, наличие пылевых фильтров и системы кабель-менеджмента, и, конечно, привлекательное соотношение стоимости и характеристик. Многие решения того же ценового сегмента предлагают гораздо худшие возможности.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

По сравнению с февральским вариантом мартовская сборка получила более производительный твердотельный накопитель, оснащенный DRAM-буфером, а также 700-ваттный блок питания вместо 600-ваттного. При этом в играх конфигурация будет выдавать такие же показатели. К счастью, курс российской национальной валюты пока не обрушился, и комплектующие можно купить по тем же ценам, что и в январе-феврале. Центробанк также сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, и можно надеяться, что ниже уровня 100 единиц за один доллар рубль не опустится. А значит, цены на большую часть компьютерного железа останутся если не доступными, то хотя бы приемлемыми.

FAQ (Вопросы и ответы)

Можно ли сэкономить на каких-то комплектующих, если бюджет немного ниже? Причем так, чтобы не пострадала производительность в актуальных играх.

Можно – на материнской плате, блоке питания, корпусе. Но тогда пострадают возможности для будущего апгрейда. Взять SSD без DRAM-буфера тоже допустимо, хотя и нежелательно.

А во что вложить средства, если бюджет больше обозначенного?

В графический ускоритель. Возьмите RTX 4060 Ti или даже RTX 4070. С «четыре тысячи семидесятой» и более мощными видеокартами получится комфортно играть не только в разрешении FullHD, но и в QuadHD.

Не лучше ли взять процессор Ryzen 5 5600X?

Нет – стоит он ощутимо дороже, а прибавку в игровой производительности дает мизерную. К тому же, в большинстве случаев Ryzen 5 5600 можно разогнать до его уровня, хотя и ценой повышения энергопотребления и тепловыделения.

Монитор обязательно покупать с официальной сертификацией G-Sync Compatible?

Нет, главное, чтобы эта технология адаптивной синхронизации нормально работала на практике. Обращайте внимание на обзоры и отзывы.

Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие в ближайшие несколько месяцев?

Сложно сказать. Центробанк не стал снижать ключевую ставку, но будут ли продлены другие меры поддержки рубля – пока неизвестно. Также 1 апреля может быть отменен порог беспошлинного ввоза в РФ в размере 1000 евро. Если он снова снизится до 200 евро, компьютерное железо может подорожать. Факторов же, говорящих о грядущем удешевлении комплектующих и цифровой техники нет. Так что лучше не затягивайте с покупками.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в марте 2024 года за 80 тысяч рублей — как оказалось, не менее производительную, чем в феврале, и позволяющую играть в любые современные проекты на максимальных настройках графики. Да, если активировать трассировку лучей, то в наиболее требовательных играх придется использовать и опции DLSS 3/Frame Generation, но это не страшно — качество изображения они не портят (если не использовать режим Ultra-Performance), и впечатления от гейминга не ухудшают. А что вы думаете по поводу предложенной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях.

Рекомендуем к прочтению:

Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией

Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)

ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году

И другие материалы