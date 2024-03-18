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Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)

Рассказываю о сбалансированной геймерской конфигурации, предназначенной для разрешения FullHD
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет! С вами Zero, и это первый мартовский выпуск рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю об игровых конфигурациях в различных бюджетах. Конкретно в сегодняшней статье речь пойдет о сборке стоимостью 100 тысяч рублей, позволяющей комфортно играть в любые игры в разрешении FullHD на максимальных настройках графики с частотой смены кадров выше 60. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i5-12400F OEM

Начну, как обычно, с процессора. На этой роли — заслуженный ветеран рубрики «Народный ПК», который носит звание народного же шестиядерника. Речь идет об Intel Core i5-12400F — одном из лучших CPU по соотношению стоимости и характеристик из всех представленных в российских магазинах. Посоперничать с ним может разве что AMD Ryzen 5 5600. Да, на рынке много более производительных в играх процессоров – хотя бы тот же Ryzen 5 7600X. Но и стоят они дороже даже без учета стоимости платформы. При этом узким местом системы в случае бюджетных и среднебюджетных конфигураций в большинстве случаев оказывается графический ускоритель. Проще говоря, выгоднее всего вкладывать максимум денег в видеокарту – именно такая стратегия даст наибольший прирост FPS. Есть у «двенадцать тысяч четырехсотого» и другие важные преимущества, помимо его выгодности – например, невысокие по современным меркам энергопотребление и тепловыделение.

Материнская плата: ASUS PRIME B660M-K D4

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От материнской платы нам нужно не так много. Помимо совместимости и беспроблемной работы с выбранным процессором требуется разве что парочка портов M.2 PCI-Express для установки современных скоростных твердотельных накопителей. Что касается разъемов DIMM DDR4 для модулей оперативной памяти – их достаточно и двух, поскольку 32 гигабайт ОЗУ хватит конфигурации на весь ее жизненный цикл. Также рекомендую ориентироваться на продукцию авторитетных брендов вроде ASUS, MSI, GIGABYTE и ASRock, и избегать сомнительных китайских и не только китайских Noname-производителей. Смотреть исключительно в сторону чипсетов B660 и B760 необязательно – можно сэкономить и взять H610, если найдете модель с двумя портами M.2. Но в качестве варианта по-умолчанию все-таки предложу более солидную материнскую плату — ASUS PRIME B660M-K D4. У нее и подсистема питания помощнее, плюс еще и с радиатором (что для Core i5-12400F избыточно), и есть возможность тонкой настройки модулей ОЗУ, в отличие от решений на базе начального чипсета.

Кулер: ID-COOLING SE-214 PRO OEM

Intel Core i5-12400F – процессор нетребовательный и довольно энергоэффективный. Для отвода тепла ему хватит и боксового кулера. Но боксовый кулер шумный, при этом переплата за него слишком велика – за меньшие деньги можно приобрести более производительную, и при этом еще и более тихую систему охлаждения. Среди недорогих воздушных башенных кулеров можно выбрать, например, ID-COOLING SE-214 PRO – продукция китайской компании может похвастаться привлекательным соотношением стоимости и характеристик. Рассматриваемый кулер, если верить производителю, рассчитан на TDP 180 Вт, и даже если это небольшое преувеличение, с Core i5-12400F он справится без каких-либо проблем. Все-таки здесь и приличной площади радиатор с теплотрубками, и 120-миллиметровый вентилятор. Причем меньше, чем за полторы тысячи рублей.

Оперативная память 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) (2x16Gb KIT)

По поводу оперативной памяти в рамках статей рубрики «Народный ПК» я высказывался неоднократно – по моему мнению, для комфортного гейминга в 2024 году необходимо 32 гигабайта ОЗУ. Конечно, в большинство игр удастся беспроблемно поиграть и с 16 гигабайтами, но с рядом ограничений. Например, вы не сможете держать открытыми одновременно с игрой пару браузеров с кучей вкладок, мессенджеры, игровые сервисы вроде Steam и другой софт. Или сможете, но он будет глючить, потому что операционная система будет отбирать у него память ради активного процесса. А файл подкачки, даже размещенный на быстром SSD – это все-таки не ОЗУ, особенно с учетом того, что действительно быстры твердотельные накопители лишь в пределах SLC-кэша. Так вот, к чему это я. А к тому, что стоит сразу купить пару модулей оперативной памяти по 16 гигабайт. Оптимальным вариантом с точки зрения соотношения цены и пропускной способности выглядят наборы с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Такие, как приведенный в качестве примера G.Skill Aegis. И еще момент. Избегайте памяти от Noname-брендов. За последние пару лет ее количество в наших магазинах и на маркетплейсах заметно увеличилось.

SSD: ADATA Legend 900 1 ТБ

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Твердотельный накопитель для начала стоит взять хотя бы на терабайт – полутерабайтного начнет не хватать очень быстро, поскольку многие актуальные игры занимают за сотню гигов. Также основной SSD, на котором установлена операционная система, должен быть достаточно скоростным – в этом поможет DRAM-буфер. Хорошим вариантом будет, например, ADATA Legend 900. Это, конечно, не Samsung 980 Pro, но разницы в практических сценариях использования вы не заметите – только в специальных тестах и бенчмарках. В дальнейшем же рекомендую докупить еще один твердотельный накопитель — емкостью 2 или 4 терабайта. Если вы думаете, что это очень много, и вам не нужен такой объем свободного места, вероятно, вы ошибаетесь, или играете в относительно небольшое количество игр. Потому что мне с трудом хватает пары двухтерабайтных накопителей, поскольку я играю сразу в несколько сессионных киберспортивных игр и одиночных AAA-проектов.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ

Дальше по плану – графический ускоритель. Полагаю, оптимальный в нашем случае вариант — NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Для того, чтобы комфортно играть в разрешении FullHD на максимальных настройках графики, возможностей этой видеокарты хватает с запасом. Да, в некоторых особо требовательных играх придется включать DLSS 3 с генерацией кадров. Зато и FPS в том же Cyberpunk 2077 будет ощутимо выше 60. Все-таки стереотип о том, что 60 кадров в секунду достаточно для комфортной игры всем без исключения геймерам уходит в прошлое. А ведь консольщики вообще часто при 30 FPS играют. Не представляю, как — я пробовал заблокировать в нескольких проектах FPS на уровне 30, и это была не игра, а мучение. При 60 еще более-менее. Но я отвлекся. Так вот, RTX 4060 – это не только достаточно производительная для разрешения FullHD, но и энергоэффективная, а также холодная видеокарта. Ей бы еще 12 гигабайт памяти вместо 8…но имеем то, что имеем. Если хотите 12 ГБ – можно переплатить за AMD Radeon RX 7700 XT.

Блок питания: 700W Chieftec Eco (GPE-700S)

Блок питания, как обычно, советую взять с серьезным запасом по мощности. Конфигурации без проблем хватило бы и 500-ваттной модели, но лучше сразу взять 700-ваттную, чтобы ее не пришлось менять при установке более производительного, горячего и требовательного к питанию графического ускорителя. При этом наш бюджет на БП не слишком велик. В данном случае разумно обратиться к проверенным годами брендам, широко представленным в начальном ценовом сегменте — Chieftec, Zalman, Deepcool и ряду других. Избегайте AeroCool, ExeGate и китайских Noname-производителей – вопреки распространенному мнению, экономить на БП можно, но в меру и в пределах разумного. В бюджетном ценовом сегменте есть приличные блоки питания, но много и фуфловых моделей. Впрочем, в случае с Chieftec найти такие достаточно тяжело – тайваньская компания держит марку качества. В качестве варианта по-умолчанию для нашей сборки подойдет, например, Chieftec Eco GPE-700S.

Корпус: DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS Black

Разместить все перечисленное выше железо можно в игровом корпусе DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS, по-умолчанию оснащенном четырьмя предустановленными вентиляторами. На самом деле, он подойдет и для гораздо более производительной и горячей конфигурации, чем рассматриваемая в данной статье. Так что в будущем в нем можно будет собрать новый ПК. Или сделать апгрейд. По вместительности у MATREXX 50 MESH 4FS все более, чем хорошо – разве что не влезет нестандартный, чрезмерно длинный блок питания. Но у нас БП и не такой. К дополнительным преимуществам шасси можно отнести продуманную организацию пространства и обилие свободного места, а также наличие пылевых фильтров. Да и выглядит кейс приятно – стильно и современно. А боковая панель выполнена не из акрила, а из закаленного стекла.

Подводим итоги

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Итак, все компоненты ПК выбраны:

Процессор

Intel Core i5-12400F OEM

Материнская плата

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ASUS PRIME B660M-K D4

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214 PRO OEM

Оперативная память

32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) (2x16Gb KIT)

SSD

ADATA Legend 900 1 ТБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ

Блок питания 

700W Chieftec Eco (GPE-700S)

Корпус

DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS Black

Курс российской национальной валюты за последние месяцы изменился не сильно, соответственно, мартовская сборка за 100 тысяч рублей мало отличается от февральской. Как и конфигурация прошлого месяца, она позволяет комфортно играть в любые игры в разрешении FullHD на максимальных настройках графики, причем с трассировкой лучей. Хотя для комфортного гейминга с активированной опцией рейтрейсинга в некоторых особо требовательных проектов понадобится включить технологии DLSS 3/Frame Generation, негативного влияния на качество изображения это не окажет, если не использовать режим Ultra-Performance.

FAQ (Вопросы и ответы)

Если бюджет немного не дотягивает до 100 тысяч, на каких комплектующих можно сэкономить без потери производительности в играх?

На блоке питания и корпусе. Они взяты с запасом. Возможно – еще и на материнской плате.

А во что вложить дополнительные средства, если бюджет выше? Какие компоненты заменить?

Все деньги – в видеокарту. Замена RTX 4060 Ti на RTX 4070 даст колоссальный прирост игровой производительности. Да и AMD Radeon RX 7700 XT будет смотреться неплохо.

Надолго ли хватит терабайтного SSD?

Смотря в какое количество игр вы планируете играть. Мне вот едва-едва хватает пары двухтерабайтных SSD, потому что я прохожу несколько однопользовательских проектов одновременно, а еще играю в сессионные киберспортивные игры.

Получится ли играть в разрешении QuadHD?

С комфортным FPS – в основном в нетребовательные проекты. Для этого разрешения RTX 4060 Ti слабовата, да и 8 гигабайт видеопамяти в 2024 году — это не так много.

Какие есть прогнозы по поводу цен на комплектующие?

Цены на компьютерное железо в России сильно зависят от курсов рубля и доллара. Соответственно, все будет зависеть от того, что случится с национальной валютой после выборов президента, и будут ли продлены меры по ее поддержке. Но значительного удешевления комплектующих ждать точно не стоит. Более вероятные варианты – сохранение цен на прежнем уровне или подорожание.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в марте 2024 года за 100 тысяч рублей – как выяснилось, примерно такую же, как и в феврале. При этом в ближайшие месяцы комплектующие вряд ли подешевеют, поэтому разумно не откладывать покупки, а приобретать ПК сейчас. Благо, указанного бюджета по-прежнему достаточно для того, чтобы собрать компьютер, позволяющий комфортно играть в разрешении FullHD на максимальных настройках. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Пишите в комментариях!

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