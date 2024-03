Разработчики из Grinding Gear Games не первый раз срывают сроки

Студия Grinding Gear Games, базирующаяся в Новой Зеландии, провела запланированный стрим, в рамках которого рассказала о будущей лиге Path of Exile под названием «Некрополь», которая начнется 29 марта. Также разработчики проинформировали игровое сообщество о переносе начала бета-тестирования Path of Exile 2 с июня на конец года. Ранее сообщалось, что бета-тест начнется 7 июня, продлится несколько месяцев и будет включать в себя всю игру. Теперь на июнь запланировано начало закрытого альфа-тестирования.

реклама

Как заявил режиссер Path of Exile 2 Джонатан Роджерс, некоторые элементы Path of Exile 2 были готовы еще 5-6 лет назад, но сейчас их необходимо приводить к современным стандартам. В студии недооценили объем работ. При этом, по мнению господина Роджерса, начинать бета-тестирование, когда игра не готова нет смысла – игроки расскажут о тех проблемах, о которых разработчики знают и так. Стоит отметить, что перенос Path of Exile 2 случается не первый раз —впервые это произошло в 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19. Тогда ожидалось, что бета-тест начнется в 2021 году, но в итоге нет гарантий, что он начнется хотя бы в 2024, поскольку Grinding Gear Games могут в очередной раз сместить сроки.