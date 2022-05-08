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Zelikman За пост начислено вознаграждение
RX 6600 лидирует в категории "цена за FPS"
Выясняем, какую видеокарту можно приобрести для фанатов "красного" лагеря на 8 мая 2022 года
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   Как правило, компания AMD всегда предлагала наиболее демократические варианты по соотношению цена/производительность. Это касалось и линейки процессоров Ryzen, и отрасли видеоадаптеров Radeon, правда в какие то моменты из-за дефицита цены бывали даже выше одноклассников от конкурентов. Так вот после тестирования "красной" линейки удалось выявить победителя в номинации "цена за FPS". Напомним, ранее такая же череда тестов проводилась на видеокартах Nvidia RTX 3000, победителем стала модель RTX 3070 с результатом в 547 рублей за 1 кадр. Тесты проводились в следующих играх; Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Far Cry 6, Hitman 3, Dying Light 2 и Shadow of the Tomb Raider. Разрешение FullHD на средних настройках. Само собой детища AMD тестировались в таких же условиях.

 Ниже можете ознакомиться результатами тестов:

  Честно говоря, у AMD куда более приближенные значения по стоимости FPS, если у "зелёных" мы наблюдали пропасть между лучшим и худшим показателем, где самый плохой результат был в районе 1100 рублей и 547 за оптимальное решение, то здесь разница в 200 рублей не кажется такой неадекватной.

  Победителем по итогу стала RX6600 с результатом в 490 российских рублей за каждый кадр, обойдя и лидера среди зелёных. Лучшее решение для игры среднестатистического пользователя, которому просто хочется взять относительно недорогую карту, для комфортной игры в FullHD, однако, имейте в виду, именно для других задач, к примеру: рендеринг, работа с графикой, лучше подобрать вариант от Nvidia, с этими задачами линейка RTX справляется лучше и даёт дополнительный бонус в виде трассировки лучей.

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RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

  Позже будут проведены тесты для более требовательных геймеров, с разрешением в 2К и 4К.

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#amd #видеокарты #radeon #цены #тесты #fps #гейминг
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