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Как правило, компания AMD всегда предлагала наиболее демократические варианты по соотношению цена/производительность. Это касалось и линейки процессоров Ryzen, и отрасли видеоадаптеров Radeon, правда в какие то моменты из-за дефицита цены бывали даже выше одноклассников от конкурентов. Так вот после тестирования "красной" линейки удалось выявить победителя в номинации "цена за FPS". Напомним, ранее такая же череда тестов проводилась на видеокартах Nvidia RTX 3000, победителем стала модель RTX 3070 с результатом в 547 рублей за 1 кадр. Тесты проводились в следующих играх; Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Far Cry 6, Hitman 3, Dying Light 2 и Shadow of the Tomb Raider. Разрешение FullHD на средних настройках. Само собой детища AMD тестировались в таких же условиях.
Ниже можете ознакомиться результатами тестов:
Честно говоря, у AMD куда более приближенные значения по стоимости FPS, если у "зелёных" мы наблюдали пропасть между лучшим и худшим показателем, где самый плохой результат был в районе 1100 рублей и 547 за оптимальное решение, то здесь разница в 200 рублей не кажется такой неадекватной.
Победителем по итогу стала RX6600 с результатом в 490 российских рублей за каждый кадр, обойдя и лидера среди зелёных. Лучшее решение для игры среднестатистического пользователя, которому просто хочется взять относительно недорогую карту, для комфортной игры в FullHD, однако, имейте в виду, именно для других задач, к примеру: рендеринг, работа с графикой, лучше подобрать вариант от Nvidia, с этими задачами линейка RTX справляется лучше и даёт дополнительный бонус в виде трассировки лучей.
Позже будут проведены тесты для более требовательных геймеров, с разрешением в 2К и 4К.