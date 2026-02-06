По словам эксперта, ни один из его источников не подтвердил появившиеся в сети слухи об отсрочке выхода новой линейки видеокарт.

Известный инсайдер Moore's Law Is Dead в своём ежемесячном стриме подробно разобрал набирающие обороты слухи о переносе следующего поколения видеокарт Nvidia. Ранее ряд изданий, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что не только серия RTX 50 Super откладывается, но и карты архитектуры Rubin, ожидаемые как RTX 60, могут выйти лишь в 2028 году.

MLID заявил, что оперативно связался со своими проверенными контактами в индустрии и получил ответы от четырёх независимых источников. Их версии расходятся с новыми утечками.

Первый источник, партнёр Nvidia по производству карт, подтвердил, что последняя информация от компании указывает на выход серии RTX 60 в 2027 году. Второй контакт, долго работающий с командами профессиональной графики Nvidia, также заявил, что план на конец 2027 года пока не менялся. Это касается и топовых игровых чипов, которые используют те же кристаллы, что и профессиональные ускорители.

Третий источник, близкий розничный партнёр «зелёных», предположил, что в оригинальном отчёте, вероятно, произошла путаница с разными продуктами. Он выразил большое удивление, если релиз может сдвинуться на 2028-й. Четвёртый, сотрудник самой Nvidia, напрямую назвал информацию о 2028 годе ошибочной и отметил, что такой срок «звучит слишком поздно». &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

MLID подчеркнул, что не ставит под сомнение авторитет издания, распространившего слух, но представленные ему данные говорят об обратном. По его мнению, окончательного решения о задержке серии RTX 60 ещё не принято, тем более — не доведено до всех партнёров. Такое стратегическое решение, затрагивающее релиз через два года, не может быть окончательным уже сейчас.

Ключевой причиной потенциальных будущих сдвигов инсайдер назвал не дефицит памяти, а ограничения производственных мощностей TSMC. По его данным, Nvidia получила слишком много заказов на ИИ-ускорители, что заставляет компанию сокращать производство игровых чипов серии GeForce 50, чтобы выполнить обязательства перед корпоративными клиентами. Именно нехватка мощностей TSMC, а не памяти, является сейчас главным «бутылочным горлышком».

Таким образом, хотя теоретическая возможность сдвига релизов из-за загрузки TSMC существует, инсайдер считает, что конкретных решений по GeForce RTX 60 и даже по RTX 50 Super ещё нет. Ясности по этому вопросу, по его словам, не стоит ждать как минимум ещё год.